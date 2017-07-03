Бизнес
Как Илья Попов превратил «Смешариков» в анимационный проект №1 в России
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Брюки Off (Off), пальто Lounger (Lounger), ботинки Raparo, поло Stone Island, пиджак Altea (все — BOSCO), ремень Louis Vuitton (Louis Vuitton)
Соавтор идеи сериала «Смешарики» возглавляет группу компаний «Рики», абсолютного лидера российского рынка анимации. В 2016 году права на показ двух частей кинофраншизы «Смешарики. Начало» и «Смешарики. Легенда о золотом драконе» приобрели 25 стран.
Многие думают, что «Смешарики» — московский проект. Но мы-то с вами в курсе, что именно Петербург — столица современной российской анимации.
Самые крупные и известные студии находятся в Петербурге, это факт. Но об этом знают только в индустрии. А зрители первое время не воспринимали нас даже как российскую компанию. И сейчас, хотя русская анимация и переживает период роста, она все-таки находится еще пока не на пике своего развития. Уже не в младенчестве, но еще и не зрелая.
У вас крепкая команда?
Да, костяк сложился с самого начала, пятнадцать лет назад. Новые люди появляются, но в основном они приходят на такие же новые позиции. Мы ведь развиваемся. Приятно, что меня ассоциируют со «Смешариками», а нашу компанию — с анимационной студией «Петербург». Но у нас есть целые подразделения, которые заняты издательским направлением, лицензированием, мероприятиями. В общей сложности трудятся около пятисот человек, анимационная студия из их числа — не больше половины.
Обычно тяга к детским образовательным темам появляется в стадии родительства. Как вышло, что вы начали работать над анимацией в восемнадцать лет?
Да я просто из детства не выходил. Вначале мы делали настольные и компьютерные игры и сами же в них играли. Мультфильмы, конечно, тоже были в зоне внимания.
Вы полагались на свои ощущения при работе над первыми «Смешариками» или привлекали для консультации детских психологов?
С первого дня это был не проект одного автора, а коллективный поиск. Наш худрук Анатолий Прохоров — культуролог; в издательской сфере педагогический бэкграунд есть у Марии Корниловой и Марии Большаковой. На стадии разработки «Смешариков» мы приглашали заведующего кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александра Асмолова. Через три года после старта проекта у нас появился образовательный центр, который функционировал как детсад, но также стал и площадкой для фокус-групп. А сейчас все еще проще: не нужно даже собирать детей и родителей, чтобы узнать их мнение о новой серии, — можно просто выложить ее в социальную сеть и сразу увидеть реакцию. Но опросы мы все равно проводим. Например, «Малышариков», наш сериал для раннего детского развития, тестировали на пятистах миллионах просмотров.
А сами вы до сих пор фанат анимации? Или уже смотрите ее только на предмет «как это сделано»?
Удовольствие от качественной картинки я все еще получаю, но оно, наверное, уже не такое, как у обычного зрителя. Кино воспринимаю так же. Собственно, визуальные искусства сейчас срастаются, поэтому интересны они все. Постоянная прокачка контентом мне жизненно необходима.
То есть вы визуал?
Люблю то, что находится на стыке новых технологий и классного дизайна. Так что и в контенте, который я создаю, зрительная часть мне понятнее. В драматургии я не силен, но это не проблема — никто не может быть экспертом во всех областях.
Значит между книжным бестселлером и инструкцией к новому гаджету вы выберете последнюю?
Конечно. Я вообще гаджетоман. В юности друзья подарили мне сегвей: я помню, какое счастье было рассекать на нем по городу. Потом хотелось купить, покопаться и освоить абсолютно все новые айфоны и андроиды. Одно время я увлекался Tesla, хотел ввезти ее в Россию, но отказался в последний момент.
Почему? Вы не разделяете идею об этичном потреблении энергии?
Я считаю тезис о том, что Tesla улучшает экологическую обстановку в мире, полным враньем. Потому что для производства автомобильных батарей нужно потратить не меньше, а то и больше драгоценной энергии. Вообще, не думаю, что все «зеленое» движение — абсолютное благо. Хотя темы с ношением меха, как и гринписовцам, мне кажутся дикими.
В анимации часто поднимаются этические проблемы — не только про экологию. Есть ли в вашей компании какие-то скрижали для сценаристов о том, что такое хорошо?
В этом смысле у нас все достаточно свободно. Отвечать при приеме на работу на десять вопросов о ключевых гуманистических ценностях не нужно. «Смешарики» ведь еще и про то, что все мы разные и как важно уметь принимать разные точки зрения. Мир интереснее познавать со всех сторон. Сейчас мы углубляем образовательную часть, разделяя аудиторию: есть уже всем знакомые «Смешарики» и «Фиксики», есть «Пин-Код» для старших детей про науку и технику, и «Малышарики» — для совсем маленьких.
А в творческой части бывают споры?
У нас есть золотое правило: каждый отвечает за свой блок. Любой вправе высказать свое мнение, но принимать решение будет тот, кто несет за него ответственность. За возражения по сценарию режиссера никто не меняет. Это корпоративная культура нашей компании: мы ведь не только делаем проекты, но и вместе проживаем жизнь. Будь у нас военная дисциплина, и мультфильмы бы получались другие. А у нас вместо нее — постоянная движуха.
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МЕСТО СЪЕМКИ
Адмиралтейство
Адмиралтейский проезд, 1 Третье по счету здание Адмиралтейства на этом месте по проекту Андреяна Захарова было закончено в 1823 году. К грандиозному зданию (протяженность главного фасада составляет 407 метров), состоящему из двух П-образных корпусов, внешнего и внутреннего, сходятся три главные магистрали города. Центральную арку у башни, внутри которой, как в футляре, сохраняется башня прежней постройки 1738 года, фланкируют две статуи нимф, несущих огромные глобусы (скульптор Феодосий Щедрин). Адмиралтейский сад на месте бывших фортификационных сооружений был открыт в 1874 году (посаженный по такому случаю Александром II дуб можно видеть и сегодня).
Текст: Алла Шарандина
Фото: Наталья Скворцова
Пост-продакшн: студия Paragon Retouch
Стиль: Полина Апреликова, Роман Кянджалиев
Прическа: Иван Иванов (PARK by OSIPCHUK)
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