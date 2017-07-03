Многие думают, что «Смешарики» — московский проект. Но мы-то с вами в курсе, что именно Петербург — столица современной российской анимации.

Самые крупные и известные студии находятся в Петербурге, это факт. Но об этом знают только в индустрии. А зрители первое время не воспринимали нас даже как российскую компанию. И сейчас, хотя русская анимация и переживает период роста, она все-таки находится еще пока не на пике своего развития. Уже не в младенчестве, но еще и не зрелая.

У вас крепкая команда?

Да, костяк сложился с самого начала, пятнадцать лет назад. Новые люди появляются, но в основном они приходят на такие же новые позиции. Мы ведь развиваемся. Приятно, что меня ассоциируют со «Смешариками», а нашу компанию — с анимационной студией «Петербург». Но у нас есть целые подразделения, которые заняты издательским направлением, лицензированием, мероприятиями. В общей сложности трудятся около пятисот человек, анимационная студия из их числа — не больше половины.

Обычно тяга к детским образовательным темам появляется в стадии родительства. Как вышло, что вы начали работать над анимацией в восемнадцать лет?

Да я просто из детства не выходил. Вначале мы делали настольные и компьютерные игры и сами же в них играли. Мультфильмы, конечно, тоже были в зоне внимания.

Вы полагались на свои ощущения при работе над первыми «Смешариками» или привлекали для консультации детских психологов?

С первого дня это был не проект одного автора, а коллективный поиск. Наш худ­рук Анатолий Прохоров — культуролог; в издательской сфере педагогический бэкграунд есть у Марии Корниловой и Марии Большаковой. На стадии разработки «Смешариков» мы приглашали заведующего кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александра Асмолова. Через три года после старта проекта у нас появился образовательный центр, который функционировал как детсад, но также стал и площадкой для фокус-групп. А сейчас все еще проще: не нужно даже собирать детей и родителей, чтобы узнать их мнение о новой серии, — можно просто выложить ее в социальную сеть и сразу увидеть реакцию. Но опросы мы все равно проводим. Например, «Малышариков», наш сериал для раннего детского развития, тестировали на пятистах миллионах просмотров.