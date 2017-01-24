Как сестры-аниматоры из Петербурга попали в лонг-лист «Оскара»-2017?

Вопрос напрашивается сам собой: как вашему мульт­фильму «Мой дедушка был вишней» удалось пройти оскаровский отбор 2017 года?

Таня: Все началось с того, что на российские фестивали нашу картину не хотели брать. Нам отказали несколько киносмотров, и это было настоящее раз­очарование — два года жизни казались потраченными впустую. Зато фильм полюбился зарубежным зрителям — с ним мы участвовали примерно в 130 международных фестивалях и выиграли 32 награды. У «Оскара» есть так называемые квалификационные киносмотры, побеждая на которых, ты автоматически можешь подать заявку. Мы выиграли Нью-Йоркский фестиваль детского кино, и организаторы в поздравлении приписали, чтобы мы не забыли отправить фильм на «Оскар». Когда фильм приняли, нас в Facebook разыскала одна из членов жюри Американской кино­академии и рассказала, что проголосовала за нас.

Почему вы решили экранизировать эту повесть Анджелы Нанетти?

Оля: Книгу мы нашли в Интернете совершенно случайно. История о том, как человек не умирает, пока деревья продолжают жить для него, настолько нас тронула, что мы сразу связались с писательницей и попросили сделать мультфильм по ее книге. Анджела в Италии известный автор, а эта повесть была среди номинантов на премию Андерсена — главную международную награду в области детской литературы. Она сначала недоверчиво отнеслась к идее. Мы договорились: если ей что-то не понравится, то ее имя уберут из титров и название фильма поменяется. Мы шутили между собой, что придется тогда сделать дедушку яблоней, грушей или черешней.

Таня: В мультфильме мы изобразили крошечный город на юге Италии — Пистиччи. Там проходит кинофестиваль, на который нас впервые позвали с нашим дипломным фильмом. Также для «Мой дедушка был вишней» мы используем виды более известного города — Матеры. В нем Пазолини снимал «Евангелие от Матфея», а Мел Гибсон — «Страсти Христовы». Оля: Мы придумываем картины по ассоциативному ряду. Например, образ бабушки в мультфильме срисован с нашей бабушки. Вдохновила ее фотография в деревне — на ней она сидит в голубом платье. Но привлекли нас, в первую очередь, рукава-колокольчики. Мы сразу решили, что у бабушки в мультфильме непременно должны быть такие же, а у папы — большой орлиный нос, как у настоящего итальянца, и штаны на подтяжках. Если трудно нарисовать какие-то движения, мимику, то мы проделываем все то же, что и наши персонажи. Когда дедушка в фильме сажал вишню, мы не знали, как это сделать, и попросили маму взять лопату и копать землю. Или у нас есть сцена, в которой ругаются. Чтобы она получилась достоверной, по нашей просьбе друзья из Италии поссорились на камеру, а мы зарисовали их жестикуляцию. А еще в фильме есть план, когда собирается толпа и смотрит, упадет ли мальчик с дерева. Он длится полторы секунды, но мы там изобразили себя, нашу собаку и родителей.