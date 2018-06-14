Александр Боровский: «Нормальные вещи произносятся между прочим – только идиоты глашают»

Все те же.

Да, маленькая тусовка. В этом и беда. Мне кажется, мы много работали в 1990-е годы, но как-то незаметно сузили аудиторию. Потому что всеобщее кураторство и неумение писать привели к разрыву контактов со зрителем. В 1970–1980-е годы была очень мощная прослойка инженерно-технической интеллигенции — пусть они многого не знали, но тянулись к искусству. А над ними стали издеваться, что они любят Илью Глазунова. Те и отпали от выставок. А вы объясните уличному человеку, чем хорошее искусство отличается от плохого. У знаменитого советского скульптора Александра Матвеева была великолепная фраза: «По некоторым поводам не надо беспокоить скульптуру». Вот так и некоторым кураторам не надо беспокоить искусство, если они ориентируются исключительно на свой кружок.

Ваш отец был художником. Почему вы решили пойти не в художники, а в искусствоведы?

Я сразу понял, что я не гений. Кроме того, время было тяжелое для художников. Я видел изнанку их быта, грустную. И я всегда любил литературу. В нашем поколении, к сожалению, одни ушли в диссиденты, другие в конформисты, а я был из тех, кто «отошел в сторонку», занимаясь личными делами. Мое поколение было уязвимое. Вот фотография с Курехиным и Приговым. Сережа — чуть младше. Дмитрий Александрович — чуть старше. Оба умерли. Уязвимость была потому, что большую часть жизни, в начале, преследовало общее ощущение безнадеги. Как только какой-то просвет появился, все стали работать на износ. К концу 1980-х пошла вторая жизнь, настоящая, но многие уже не успели ее прожить как долгую. Физически. Не досмотрели картинку.