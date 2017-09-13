Продолжение «Девушки с татуировкой дракона» выйдет в продажу 28 сентября

Пятая часть серии остросюжетных романов Стига Ларссона Millenium выйдет в продажу на русском языке 28 сентября. Книга будет называться «Девушка, которая искала чужую тень», в связи со смертью Ларссона её написал шведский автор Давид Лагеркранц.

Об этом 13 сентября сообщило подготовившее новинку издательство «Эксмо». Книга выйдет в двух разных оформлениях общим тиражом в 30 тысяч экземпляров.

Как отмечают издатели, повествование полностью вписывается в стиль оригинальных романов Ларссона. «Новые опасности угрожают жизни легендарной „девушки с татуировкой дракона“. Стало реальностью то, о чем главная героиня Лисбет Саландер давно догадывалась: она узнала, что значительная часть ее жизни — чей-то жестокий эксперимент», — отмечается в аннотации. Читатели выяснят, что это за эксперимент, переживут смерть «одного из основных персонажей серии», а также встретят «давнего друга Лизабет журналиста Микаэля Блумквиста».

Напомним, Стиг Ларссон — шведский журналист и писатель. Его дебютный роман «Девушка с татуировкой дракона» вышел в 2005 году, а затем был экранизирован и превратился в мировой бестселлер. Книга стала основой для серии Millennium, куда также вошли романы Ларссона «Девушка, которая играла с огнём» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки». Однако четвертую часть саги — «Девушка, которая застряла в паутине» — в связи со смертью Ларссона от сердечного приступа дописывал Давид Лагеркранц.

По материалам «Фонтанки»