Что пьет Шнуров? Ну, водку. «Царскую» и «Русский стандарт». Однажды ему померещилось, что на этикетке написано не «Русский стандарт», а «Мария Стюарт», с тех пор он так ее и называет. Также он питает слабость к Remy Martin, Moet & Chandon, клубничной маргарите, саке и сидру. И обожает мохито. Один раз ему в баре на Таганке перелили сразу порций десять в пластиковую лохань, он приперся с ней на какую-то рублевскую корпоративку, издали было полное ощущение, что это банка рассола.

Надо сказать, что деньги (довольно большие) имеют для Шнурова символическое значение. Символическое в буквальном смысле слова. Они были для него чем-то вроде Прекрасной дамы в том смысле, что он не собирался ими наслаждаться в полной грубой хозяйской мере. Будучи состоятельным человеком, он совершенно не обрастал соответствующими привычками. Никаких тосканских вин, никаких single malt, никаких гастрономических излишеств, никаких курортов или ботинок Prada. Он как варил свой фирменный суп из красной фасоли с тушенкой, так и продолжает его варить. Весь его вид говорил: «Мы можем позволить себе все, но выбираем именно это».