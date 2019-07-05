На форте Константин в Кронштадте 13-14 июля пройдет фестиваль современного искусства «Впередсмотрящий»

13 и 14 июля на форте Константин в Кронштадте пройдет фестиваль современного искусства и музыки, организованный северо-западным филиалом ГЦСИ. В казарменных батареях покажут сайт-специфик искусство и видео-арт. Среди участников: экспонент российского павильона на Венецианской биеннале Александр Шишкин-Хокусай, стрит-артист Владимир Абих, композитор Владимир Раннев, художник Дмитрий Каварга, чьи работы сейчас выставлены у «Манежа», а также Стас Багс, Сергей Катран, Татьяна Ахметгалиева и другие. За музыкальную лайв-программу 13 июля отвечает эмбиент музыкант Илья SYMPHOCAT. Для гостей фестиваля проведут арт-медиации по острову, будут работать фудтраки, кафе, пляж, кайт-станция и веревочный парк.

«Пространство внутри форта, сколь прагматично, столь и загадочно. Узкие коридоры - батареи с остатками рельс, маленькие комнатки для хранения снарядов с загадочными отверстиями в стенах как у Аниша Капура, влажный пол даже в летнюю жару, и гулкое Эхо, навсегда поселившееся в этой бетонной шкатулке. Мы предлагаем художникам создать объекты и инсталляции, которые раскрывали бы понятия "границы", "горизонта", отношения "свой - чужой", открытия "новой земли", "ожидания". Кроме того, нам интересны исторические интервенции, основанные на художественной интерпретации genius loci», — рассказывает куратор проекта Елена Губанова.

Добраться на фестиваль можно будет на шаттле от станции метро «Черная Речка» в 11:00, 13:00, 15:00.

Шаттлы из Кронштадта, с остановки «19-й квартал» бюудут отходить каждые 30 минут.

Подробности и билеты на сайте фестиваля.

