Арт-группа «Север 7», Егор Крафт и еще 3 петербуржцев номинированы на премию «Инновация»

Объявлены номинанты государственной премии в области современного искусства «Инновация-2019». В шорт-лист вошло 5 петербургских художников и кураторов. Медиа-художник Егор Крафт (номинант премии «Топ-50» журнала «Собака.ru» в этом году) и Анна Кравченко (вместе с Александрой Конниковой), одна из основательниц студии перформативных искусств «СДВИГ» вошли в число финалистов в номинации «Художник года». Проект Крафта «Ákkta» был показан в галерее Anna Nova. В номинации «Региональный проект» представлена «Седьмая независимая ярмарка современного искусства — «Санкт-Догвилльбург» арт-группы «Север 7», которая проходила в прошлом году в пространстве «Севкабель Порт». Кроме того в шорт лист номинации попал петербургский куратор Дмитрий Пиликин за выставку «Имя рек», которая проходила в Музее современного искусства PERMM. Александр Боровский, заведующий Отделом новейших течений Русского музея, оказался в шорт-листе номинации «Книга года» за издание «Групповой портрет с автором. Художники моего времени».

Государственная премия в области современного искусства «Инновация» — одна из самых авторитетных в России. Выставка номинантов и церемония вручения премии в этом году пройдет в центре современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде 29 июня. В 2014 году премию за лучший кураторский проект получили петербургские художники Петр Белый и Александр Теребенин за выставочный проект «Сигнал».