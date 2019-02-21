Власти Петербурга хотят регулировать стрит-арт. Что из этого выйдет и что думают художники?

Эксперты Института исследования стрит-арта

Когда этот закон инициировали, то делегацию от нашего Института пригласили в ЗакС, там же был Артем Бурж, лидер группы Hood Graff и депутат Денис Четырбок, который поддерживает Артема. Во время заседания нам сказали, что будут собирать экспертные рабочие группы, но ни одной встречи групп не состоялось. Если закон будет принят в том виде, в каком он был предложен, то он работать не будет. Это система, которая работает как разрешительная в рамках плана монументальной пропаганды 20-х годов, то есть будет проходить строгий цензурный отбор с точки зрения контента и локации. Это есть и сейчас. Нормальных работ появляться не будет, кроме рекламных согласованных концептов, что сейчас мы видим в Москве.

Когда шло обсуждение инициативы, то мы и часть депутатов высказались, что невозможно зарегулировать нерегулируемое. Ведь что такое разрешительный порядок? Это значит, есть несколько выделенных стен, и если художники хотят туда что-то нанести, то они должны отправить эскиз в Комитет по градостроительству и архитектуре и там кто-то решает, насколько эта работа имеет художественную ценность. Мы предложили другую схему: создать рабочую группу, которая будет ротироваться каждый год, там будут эксперты из разных сфер: художники, искусствоведы, представители власти. Законодатели сказали, что да, конечно, так и будет, но за два месяца нам никто не перезвонил.

Мы предложили согласовывать работы стрит-артистов таким образом: в уведомительном порядке сообщать о новых работах и пост-фактум решать вместе с жителями города дальнейшую судьбу уже имеющихся работ. Мы подготовили методичку о терминах и российском и западном опыте работы с уличным искусством. Сейчас речь в проекте идет о заказном искусстве, а не о граффити. В этом контексте важна разработка паблик-арт программы с экспертным советом.