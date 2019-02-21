Власти Петербурга хотят регулировать стрит-арт. Что из этого выйдет и что думают художники?
В Петербурге в первом чтении приняли закон о легализации граффити. Согласно документу, эскизы будут утверждать чиновники. «Собака.ru» изучила законопроект и поговорила с городскими стрит-артистами о том, нужно ли городу одобренное уличное искусство.
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Рисунок Паши Каса «Дверь в советский новый год»
Кто и зачем придумал законопроект о граффити?
Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок заявил о своем намерении разработать законопроект о граффити еще летом 2018 года после того, как неизвестный петербуржец написал жалобу на портрет Данилы Багрова работы команды HoodGraff. С этими же художниками Четырбок вскоре встретился, чтобы обсудить готовящийся документ. Уже осенью законопроект был внесен, а 21 февраля – принят в первом чтении.
«Ситуация, которая сейчас сложилась, ведет к постоянному напряжению в обществе, к тем конфликтам, которые мы видим в публикациях СМИ и социальных сетях. Кто-то «за», а кто-то «против». Кто-то рисует, а кто-то закрашивает. Почему какие-то граффити остаются, а какие-то закрашиваются? Кто принимает такие решения и на каком основании? – заявил парламентарий. – Естественно, нужно сглаживать эти острые углы и устанавливать четкие правила игры, по которым уличные художники могли бы законно реализовывать свой творческий потенциал».
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Портрет Данилы Багрова, HoofGraff
Что сказано в тексте законопроекта?
На данный момент законопроект совсем небольшой, в нем всего два пункта. В первом депутат предлагает ввести в закон понятие «элемент уличного искусства», который будет объединять граффити, стрит-арт и муралы. Во втором пункте уточняется, что элементы будут размещаться на фасадах, ограждениях и заборах «в соответствии с Правилами размещения элементов уличного искусства», а также то, что эскиз должен быть согласован с «исполнительным органом государственной власти, уполномоченным Правительством Петербурга в области организации уличного искусства». Предполагается, что ответственным за эти вопросы будет Комитет по градостроительству и архитектуре.
Как будет меняться законопроект?
Как рассказал «Собака.ru» пресс-секретарь Дениса Четырбока Ростислав Сериков, текст законопроекта промежуточный, а ко второму чтению в него будут внесены существенные правки: «Мы предложим определить конкретный перечень свободных зон, где художники смогут рисовать без всяких согласований, и обязать правительство города установить специальные бетонные плиты и настилы, как это сделано во многих европейских городах. Помимо этого, считаем, что последнее слово должно оставаться за жителями близлежащих домов. Именно им решать, быть или не быть граффити».
«В нашем городе полно трансформаторных будок, торцов домов, которые находятся в спальных районах с типовой застройкой и серыми фасадами. На мой взгляд, их спокойно можно было бы украсить портретом народного артиста или символами исторических событий», – пояснил депутат. Поправки будут внесены до 5 апреля.
Альбина Мотор, Михаил Астахов, Полина Еж
Эксперты Института исследования стрит-арта
Когда этот закон инициировали, то делегацию от нашего Института пригласили в ЗакС, там же был Артем Бурж, лидер группы Hood Graff и депутат Денис Четырбок, который поддерживает Артема. Во время заседания нам сказали, что будут собирать экспертные рабочие группы, но ни одной встречи групп не состоялось. Если закон будет принят в том виде, в каком он был предложен, то он работать не будет. Это система, которая работает как разрешительная в рамках плана монументальной пропаганды 20-х годов, то есть будет проходить строгий цензурный отбор с точки зрения контента и локации. Это есть и сейчас. Нормальных работ появляться не будет, кроме рекламных согласованных концептов, что сейчас мы видим в Москве.
Когда шло обсуждение инициативы, то мы и часть депутатов высказались, что невозможно зарегулировать нерегулируемое. Ведь что такое разрешительный порядок? Это значит, есть несколько выделенных стен, и если художники хотят туда что-то нанести, то они должны отправить эскиз в Комитет по градостроительству и архитектуре и там кто-то решает, насколько эта работа имеет художественную ценность. Мы предложили другую схему: создать рабочую группу, которая будет ротироваться каждый год, там будут эксперты из разных сфер: художники, искусствоведы, представители власти. Законодатели сказали, что да, конечно, так и будет, но за два месяца нам никто не перезвонил.
Мы предложили согласовывать работы стрит-артистов таким образом: в уведомительном порядке сообщать о новых работах и пост-фактум решать вместе с жителями города дальнейшую судьбу уже имеющихся работ. Мы подготовили методичку о терминах и российском и западном опыте работы с уличным искусством. Сейчас речь в проекте идет о заказном искусстве, а не о граффити. В этом контексте важна разработка паблик-арт программы с экспертным советом.
Артем Бурж
Объединение HoodGraff
Когда я пытался пролоббировать этот закон в ЗакС, моей задачей было, чтобы было внесено понятие «уличное искусство», с которым затем можно будет работать. Сейчас якобы будет упрощение согласования, надо будет согласовывать только с Комитетом по градостроительству и архитектуре, без согласования с администрацией. Для меня это не существенно, важно, что понятия «уличное искусство» и «вандализм» будут разделены. Я бы хотел, чтобы были свободные площадки для самовыражения уличных художников, не только местных, но и приезжих, хоть бетонные блоки. Это будет признаком какой-никакой свободы, если не будет запретных тем и если эти площадки не будут регламентироваться ни Комитетом по строительству и архитектуре, ни кем-либо другим. Чтобы художник мог просто прийти и нарисовать все, что он хочет.
Миша Маркер
Уличный художник
Меня мало интересуют любые определения в искусстве и тема легализации стрит-арта в частности, мне просто нравится рисовать. Улица сама по себе органично развивается в духе того времени, в котором существует в данный момент, сама задает вопросы, сама получает ответы. Если идею с легализацией не извратят, закидав все стены патриотичными росписями, то в путь. Если появится какой-то большой кластер со стенами, открытыми для творчества — это тоже плюс. Но практика показывает, что наилучший результат получается тогда, когда власти просто не мешают. А когда выступают с какой-либо регуляцией процессов, тем более в такой тонкой материи как искусство, то выходит это плохо.
Анастасия Владычкина
Координатор арт-группы «Явь»
Ничего нового этот законопроект не создал, всегда можно было согласовывать уличные рисунки с Комитетом по строительству и архитектуре, поэтому в чем новшество этого закона, я не понимаю. Другое дело, что порядок согласования крайне сложен, может быть, его упростят, хотя опять же об этом никакой информации нет. В любом случае, заниматься согласованием будет 1% всех уличных художников, поэтому этот законопроект совершенно не решает проблему. Необходим полный запрет на моментальное закрашивание уличных работ и порядок их согласования пост-фактум. А этого как раз и не сделано.
Владимир Абих
Уличный художник
Относительно легализации стрит-арта, я бы поставил вопрос не «хорошо это или плохо», а «будет ли легальный стрит-арт являться стрит-артом в принципе». Сама природа уличного искусства нелегальна. Ведь стрит-арт — это не только красивые картинки на стенах, но и особый тип коммуникации с городом. В пространстве, где дозволен только монолог сверху, уличные художники устраивают диалог снизу, внедряются в закрытое для частного высказывания пространство и выходят на широкую аудиторию. Художник действует не по разрешению, а вопреки ему, как партизан на оккупированной врагом территории, доступ к которой имеют лишь капитал и власть. Нелегальность является неким порогом вхождения в поле независимого высказывания. Благодаря этой «внутренней свободе» художники показывают, что в городе можно не только перемещаться из дома на работу и обратно, но и жить.
Думать, что художники только и ждут, когда им дадут какую-нибудь трансформаторную будку и скажут «рисуйте» — заблуждение. Как правило, они очень тщательно подходят к выбору места для работы, часто обыгрывая различные объекты городского ландшафта. Но на мой взгляд, легализовывать стрит-арт имеет смысл, когда он уже сделан. Собственно, так ситуация складывалась исторически, когда нелегальные работы того же Бэнкси в какой-то момент стали закрывать оргстеклом и объявлять культурной ценностью, а огромные работы Blu снимали с фасада и переносили в музеи. Смена статуса уличного искусства от вандализма до культурного достояния произошла очень быстро.
Коля Супер
Уличный художник
Закон об уличном искусстве нужен уже давно. Я поддерживаю легализацию специальных локаций под граффити (так называемые Hall of Fame), куда любой желающий, начинающий или уже признанный художник, может прийти и спокойно рисовать, не боясь полиции и не согласовывая эскизы. Представьте, что я рисую классические граффити-шрифты, и что, мне потребуется согласовывать их каждый раз, чтобы нарисовать? Не думаю, что граффити-райтера заинтересует подобная «легализация», поэтому нужны легальные «Стены Свободного Творчества» по типу той, что мы открыли в 2014 году недалеко от метро «Удельная». Правда, ее снесли, и там теперь строят очередной супермаркет.
Текст: Александра Генералова, Ксения Морозова
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