В четверг, 21 февраля, Михаил Пиотровский представит свою новую книгу «От скифов до Кифера». Сборник из 50 статей к каталогам музейных выставок с 1993 года по сегодняшний день выпустило издательство «Арка». Античные гротески и скульптуры Энтони Гормли, иранское оружие и инсталляции братьев Чепменов, буддийские фрески и фотопортреты Энни Лейбовиц, археологические находки и полотна Ансельма Кифера — память об этих выставках навсегда сохранена на страницах сборника. Иллюстрации позволяют читателю вспомнить как в Эрмитаже экспонировались такие художники как Луиз Буржуа, Альберто Джакометти, Энди Уорхол, Марк Ротко, Генри Мур и Ян Фабр.

«Мне интересно писать предисловия к каталогам выставок. Это — сжатое подведение итогов огромного труда, сочетающего научную, дипломатическую, организаторскую и финансовую работу, чем всякая выставка и является. На столе лежит макет публикации, и теперь можно осознать, что из задуманного удалось показать; как описать эрмитажный контекст и исключительность эрмитажного подхода. Предисловие — шлифовка шпаги, последние удары кисти. Это очень директорский жанр, оценка всего: идеи, действий и результата. Ведь иногда появляются неожиданные аспекты, которые только на завершающем этапе можно увидеть и описать. Выставка — признак и атрибут жизни музея. Она делает его коллекции и его исследовательские проекты динамичными. Именно выставка придает собранию актуальность, отзывается на сегодняшние потребности общества, одновременно стремясь эти потребности воспитывать. Временная выставка возвращает из забвения художников, школы, эпохи и страны; устраивает оригинальные, порой странные и неожиданные диалоги».

Главный штаб, Дворцовая площадь, 6–8, первый двор

21 февраля 19:00

Вход свободный, необходимо зарегистрироваться по электронной почте events@arcapublishers.ru