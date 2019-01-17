Страдающее барокко: как устроена выставка «Христос в темнице» в «Манеже»

33 деревянных изваяния Христа 17–19 веков из дюжины российских музеев, инсталляция из решеток и неоновых нимбов, смотрители в черных свитшотах с терновыми венками: как устроен кураторский проект ректора Академии Художеств Семена Михайловского «Христос в темнице», который с 16 января открыли в «Манеже».

Считается, что в православной традиции скульптура не одобрялась, но до петровского времени прямого запрета на объемную пластику не было. Однако, главным медиумом в русском церковном искусстве стала икононопись. Ваяние в 18 веке пошло по академическому пути, а с творениями умельцев «из народа» боролся Священный Синод, правда, не слишком сурово. Именно это малоизвестное искусство мастеров Русского севера, Тамбовской, Ярославской и других областей собрал «Манеже» на выставке «Христос в темнице». Хотя, главный «бренд» русской храмовой скульптуры — «Пермские боги», так задумчивых святых с азиатскими скулами прозвал нарком просвещения А.Луначарский. Советскую власть страдающие деревянные Иисусы с лицами крестьян интересовали как наглядная антирелигиозная агитация: мол, простой народ создавал шедевры о тяжелой судьбе под гнетом церкви и самодержавия. Государственное богоборчество ушло в прошлое, а памятники, собранные по деревням и весям музейщиками — визуально свежее и убедительнее, чем все современное религиозно-патриотическое искусство.

Структуру выставке задает кураторская идея Семена Михайловского: показать вариации на тему одного иконографического типа — «Христос в темнице». Это, возможно, самый драматичный образ Иисуса в искусстве — его уже осудили, он сидит в темнице перед «Путем скорби» на Голгофу. На голове Христа терновый венец, на лбу запеклась кровь, а рука обычно приложена к щеке. Фактура теплого дерева с трещинками, неровностями для изображения этого евангельского сюжета работает точнее отполированного холодного мрамора, ведь Христа ждет распятие и физическая, человеческая боль. Мастера Русского севера и Урала видели восточно-европейскую барочную скульптуру, но их «Христосы в темницах» отличаются от польских или богемских. Например, в Пермь Великую православие пришло только в 16 веке, поэтому на ваяние повлияло не столько барокко, сколько традиция создания деревянных идолов. К тому же, католические художники со времен Средневековья изображали страшные телесные муки святых и Христа в кровавых подробностях. На лике же Иисуса из Моршанского уезда — спокойствие и даже умиротворение. Число скульптур на выставке символическое — 33, чтобы собрать их из коллекций 14 российских музеев кураторская группа «Манежа» прошла отдельный квест. Не все вещи удалось показать — один из шедевров Пермской государственной художественной галереи гастролирует в Ватикане, другие не путешествуют из-за хрупкости и режима хранения.

«Христос в темнице» — не музейная выставка, а инсталляция, в которую помещены экспонаты из музеев с этикетажем. За монохромной проекцией заснеженного русского леса на войлоке — темнота, северные валуны, мрачный эмбиент и деревянные Иисусы с лицами русских крестьян в ожидании последнего пути, подиумы из камней и решеток, русская смерть и русское Воскрешение. На втором этаже пространство структурировано лабиринтом из решеток-темниц за которыми — примеры переосмысления барокко на территории от Переяславля-Залесского до Урала. Архитектор Антон Горланов выступил соавтором концепции Семена Михайловского: дизайн должен помочь зрителю «войти» в сложную тему и погрузиться в «действо» — так куратор сам определяет жанр «Христоса в темнице». Звук и графику создала петербургская студия Facultive works Ольги Марченко и Алексея Галкина. На постерах выставки и свитшотах волонтеров-смотрителей — белый терновый венец на черном фоне и удачная вариация на тему русской вязи. Так могли бы выглядеть вещи из коллекции street-wear бренда «Волчок», который недавно выпустил шарф под названием «терновый венец» или айдентика техно-клуба. Но «Христосам в темнице» из русских деревень 17–19 века не нужна актуализация через фэшн-цитирования. Они актуальны уже потому, что выводят зрителя из равновесия: зритель то думал, что православное искусство — это тяжелая для дешифровки икона, где каждая деталь вписана в рамки канона. Иконопись — про жизнь небесную, а деревянная скульптура с чертами жителей русской глубинки — скорее про земную.

Выставка «Христос в темнице» совпадает с пермской премьерой спектакля петербургского режиссера-экспериментатора Дмитрия Волкострелова «Пермские боги». Фраза из его анонса точна и для выставки в «Манеже»: «Печальные мужики из окрестных деревень замерли в вечности, подперев щеки руками. Посетители смотрят на них, а они — на посетителей. Что в них от современности, повседневности, что в нас от вечности?»