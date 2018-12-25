От Малевича до Вермеера: 21 выставка, чтобы посмотреть на каникулах

Графика Малевича, шедевры «Лейденской коллекции» и гротеск в искусстве: новогодние праздники – отличный шанс побывать на всех экспозициях, до которых у вас не было времени дойти в 2018-м.

«Аллегория Мира, Искусства и Изобилия» Ганс фон Ахен. Около 1590 г.

«Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры музейных коллекций» Где: Главный музейный комплекс, Двенадцатиколонный зал 14 картин из каждого музея (Эрмитажа и венского Художественно-исторического) объединяются в пары по признаку сопоставления: критерием стало или авторство одного живописца, или близость сюжетов, или композиционная общность. На вставке показывают картины Сандро Боттичелли, Якопо Тинторетто, Ханса Хольбейна, Франса Халса, Рембрандта, Николы Пуссена, Антуана Ватто. До 13 января

Рембрандт Харменс ван Рейн. «Минерва». 1635 год

«Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» Где: Главный музейный комплекс, Николаевский зал В Эрмитаже на каникулах все еще можно увидеть сенсационную Лейденскую коллекцию – самое большое в мире частное собрание голландцев «золотого века»: Вермеера, Рембрандта и Фабрициуса. До 13 января

Жан-Мари Перье. Битлз. Красная дверь. Лондон, март 1964

«Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии» Где: Эрарта Перье, автор портретов звезд кино, музыки и моды, работал на самые известные журналы и бренды, для которых создал внушительную портретную галерею знаменитостей XX века. Всего в Эрарте представлено более его 50 работ, начиная с первых этапов карьеры в 960-х. Именно тогда прошли его съемки The Beatles и Rolling Stones. Отдельным циклом на выставке стала серия «Мир дизайнеров моды»: фотопортреты Ива Сен-Лорана, Жан-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо. До 13 января

Женский портрет (погрудный). Казимир Малевич Середина — вторая половина 1900-х

«Неожиданный Малевич» Где: Михайловский замок Живописи короля авангарда Казимира Малевича в запасниках и основной коллекции Русского музея больше, чем где бы то ни было еще в мире. А вот графических работ — рисунков, эскизов, «почеркушек» — было всего 35. Ситуацию изменил дар Нины Николаевны Суетиной — по желанию архитектора, дочери и падчерицы любимых учеников Малевича, Николая Суетина и Анны Лепорской, в фондах музея оказались 117 экспонатов (она завещала их Раисе Стримайтис, которая и передала их по ее воле в музей). И такого Малевича вы точно еще не видели. До 14 января

Ковер с изображением Карла Маркса. Вторая половина ХХ века

«Карл Маркс навсегда?» Где: Русский музей, корпус Бенуа На выставке «Карл Маркс навсегда?» в Русском музее представлены живопись и скульптуры, изображающие немецкого философа и идеолога социализма. При этом как его канонические образы, так и переосмысленные современными художниками. Экспозиция посвящена 200-летию Маркса. До 14 января

Л. Хидекель. Города будущего — надземный город. 1927 г.

Лазарь Хидекель Где: Строгановский дворец Архитектор-супрематист Лазарь Хидекель смог воплотить отвлеченные идеи Казимира Малевича в конкретных объектах. Экспозиция включает как фантастические рисунки футуристических домов, так и реализованные проекты. Например, чертежи кинотеатра «Москва» на Старо-Петергофском проспекте. До 14 января

И. и Е. Пестовы. Куриные головы. 2016

Игорь и Екатерина Пестовы Где: Мраморный дворец Экспозиция в Русском музее впервые представляет Пестовых как единый творческий союз. Метод пестовских полотен – конечно, гиперреализм, когда написанные маслом на холсте, например, куски разделанного мяса (работа «Жир», 2010), кроссовки Reebok c пятнами крови («Автепати», 2017) или орущие младенцы в раме из бинтов («Биоматериал», 2010) отчетливее любого документального изображения. До 14 января

Приезд А. Ф. Керенского в Ригу. Неизвестный автор. 23 мая 1917 г

«Первая мировая война. Флот, авиация, медицина» Где: «Росфото» Снимки в экспозиции сделаны как российскими фотокорреспондентами (в том числе Карлом Буллой и его сыновьями), так и журналистами стран-союзников и противников. Кроме того, выставку дополняют старинные медицинские приборы, которые в период Первой мировой использовали для оказания первой помощи. До 20 января

Леонардо Ди Каприо. Ранчо «Тейон». Лебек, штат Калифорния. Анни Лейбовиц. 1997/2012 г.

Анни Лейбовиц Где: Главный штаб Эрмитажа Отдел современного искусства Эрмитажа довольно часто показывает работы, переданные музею в дар. Среди них – снимки Анни Лейбовиц. Фотограф создавала культовые портретов королевы Елизаветы II, Йоко Оно, Джона Леннона, Вуди Аллена и Анджелины Джоли. После выставки девять снимков (в том числе с молодым Леонардо ДиКаприо) отправятся в фонд музея. До 21 января

«То, что стало бы сейчас» Где: Marina Gisich Gallery В новом проекте художника Владимира Кустова, названном «То, что стало быть сейчас», представлены работы, созданные специально к выставке («Путешествие в страну белых кипарисов», «Книга огня», «Революция», «Гексамерон вечности», «Вороны», «Двоица», «Недосягаемость» и «Спираль молчания»), а также ранние вещи, которые до сих пор не демонстрировались широкой аудитории. До 26 января

«Ákkta» Где: Anna Nova Gallery Молодой художник Егор Крафт в критической и одновременно спетакулярной манере работает на границах реального и виртуального, настаивая на тщетности этого разделения. Крафта интересует, как технологии влияют на наше фрагментированное восприятие мира. Его первая персональная выставка в галерее объединяет как новые, так и знаковые работы прошлых лет, в том числе фильм Air Kiss и проект Content Aware Studies, в котором компьютер посредством алгоритмического анализа машинного обучения воссоздает утраченные фрагменты античных фризов и скульптур. До 2 февраля

«Готика», Линн Кристансен

«ВАУ-мода! World Of WearableArt» Где: Эрарта Выставка собрала самые необыкновенные костюмы международного конкурса дизайнеров World of WearableArt. Среди них работа «Готика» в виде фасада Собора Парижской Богоматери, похожая на автомобили 1950-х «Американская мечта» и многие другие. До 3 февраля

Новогодняя елочка. Лариса Резун-Звездочетова

Детский зал в Музея Людвига Где: Мраморный дворец, зал в постоянной экспозиции «Музей Людвига в Русском музее» В постоянной экспозиции «Музей Людвига в Русском музее» в Мраморном дворце открылся специальный детский зал. В нем собраны работы, близкие детям по тематике: животные, игрушки и компьютерные игры – вырезанная огромная собака Марианне Айгенхейма, имитирующая вышивку новогодняя елка Ларисы Резун-Звездочетовой, объекты Ольги и Александра Флоренских из проекта «Передвижной бестиарий». До 4 февраля

Владимир Сычев. Карл Лагерфельд. Париж, 1983 г.

«Владимир Сычев. От советской эпохи до великих кутюрье» Где: «Росфото» В первую в Петербурге персональную выставку Владимира Сычева вошли более 50 фотографий, выполненных им с 1970-х по 1990-е годы. На них запечатлены как повседневная жизнь СССР, так и Илья Кабаков и Илья Глазунов, Карл Лагерфельд, Ив Сен-Лоран, Михаил Барышников и многие другие. До 10 февраля

«Федор Сволочь. Белое: ловля злых зверей» Где: Эрарта В экспозицию лидера коллектива Theodor Bastard Федора Сволочи (Александр Старостин) вошли экспрессивные картины, написанные по графическим эскизам десятилетней давности, созданным музыкантом в тяжелые минуты простудной лихорадки. Эти рисунки оказались созвучны экспериментальному материалу его одноименного выставке альбома. До 11 февраля

Порфирий Федорин «Левитация». 2015 г.

«Радикальная текучесть. Гротеск в искусстве» Где: Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков Проект — первое художественное исследование темы гротеска в музейном пространстве. В него вошли 300 работ – живописные и графические, скульптуры, объекты, инсталляции, видео-арт, фотографии и коллажи. Выставка так масштабна, что занимает все пространство музея. До 17 февраля

Elie Saab Couture. 2016 г.

«Тонкие материи. Мода 1988-2018» Где: Главный штаб Эрмитажа Первые в коллекции Эрмитажа работы Рафа Симонса и Стеллы Маккартни — идеолог Babochka Хатуля Авсаджанашвили передала в дар главному музею страны драгоценные платья великих дизайнеров. Увидеть, как менялась мода за последние 30 лет можно до конца февраля. До 24 февраля

Декоративное панно «Детская Вакханалия», Мартин Йозеф Геерартс

«Не верь глазам своим. Обманки в искусстве» Где: Главный музейный комплекс, Манеж Малого Эрмитажа Экспозиция в Эрмитаже представляет всевозможные виды художественных «обманок». Например, классический тромплей (с фр. «обман зрения» – Прим. ред.) — двухмерные картины, воспроизводящие иллюзию трехмерности В Малом манеже показывают экспонаты только из коллекции самого музея – около 700 предметов различных эпох: от зарождения имитаций в Египте, Греции и Риме до начала ХХ века. До 10 марта

Портрет мальчика (Гвидобальдо да Монтефельтро?). Ок. 1483

«Пьеро делла Франческа. Монарх живописи» Где: Главный музейный комплекс, Пикетный зал В Эрмитаже проходит монографическая выставка Пьеро делла Франчески, объединяющая произведения одного из самых знаменитых мастеров XV столетия из художественных собраний Италии, Испании, Португалии, Великобритании. Экспозиция дает редкую возможность познакомиться с искусством художника, поскольку произведения Франческа не представлены в российских музеях. До 10 марта

Платье из комплекта «Живопись»

«Фарфоровая мода от Татьяны Чапургиной» Где: Главный штаб Эрмитаж Свою первую дизайнерскую линейку художник ИФЗ Татьяна Чапургина выпустила еще в 2002 году и с тех пор дополняет ее различными нарядами из фарфора, бисера, бархата, органзы и позолоты, адаптированными под современные тенденции и повседневную носку. До 10 марта

Встреча Трех Императоров в Берлине, неизвестное производство. Россия, 1872 г.