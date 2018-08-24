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Фото дня: репродукция «Любительницы абсента» Пикассо на стене петербургского дома

Петербургская художница Ульяна Полоз разместила картину «Любительница абсента» Пабло Пикассо на стене дома на улице Чехова. Оригинал полотна хранится в Эрмитаже.

 

Прошлым летом Ульяна запустила проект Outingsprojectspb: она создает рисунки с репродукциями классических полотен на стенах в петербургских дворах.

Как поясняет сама Ульяна в интервью нашему сайту, она захотела дать новую жизнь картинам, которые находятся в хранилищах музеев по всему миру и недоступны широкой публике.

 

В дальнейшем Ульяна планирует согласовать свою работу с городскими властями. Ей бы хотелось уже с официальным разрешением и на больших площадях, например брандмауэров зданий в центре, но пока эта идея только на стадии обсуждения.

Больше репродукций художницы можно посмотреть в нашем фотопроекте.

 


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