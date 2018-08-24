Фото дня: репродукция «Любительницы абсента» Пикассо на стене петербургского дома

В дальнейшем Ульяна планирует согласовать свою работу с городскими властями. Ей бы хотелось уже с официальным разрешением и на больших площадях, например брандмауэров зданий в центре, но пока эта идея только на стадии обсуждения.

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