Знакомьтесь, Леонид Цхэ – многообещающий художник, чья персональная выставка откроется в ММОМА
Петербургский график Леонид Цхэ входит в рейтинг «50 самых заметных молодых художников России», преподает в Академии художеств на Университетской набережной и готовит к открытию в январе персональную выставку в Московском музее современного искусства.
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На Леониде: куртка Comme des Garcons,джинсы Maison Margiela (все — «Пиф Паф Supershop»), кроссовки Reebok (ДЛТ)
Художественная карьера будущего номинанта премии «Инновация» и обожаемого студентами Академии имени Репина старшего преподавателя Леонида Цхэ началась в альма-матер — ровно десять лет назад. В 2007 году Леонид выпустился из мастерской культового ленинградского графика Андрея Пахомова и подвел черту под ремеслом и строгой выучкой — ступил на поле экспериментов. Безукоризненных Гаттамелату и экорше сменили свобода линии, неподдельный интерес к человеческому телу, экспрессия в передаче движений и живописное необарокко. А высвобождение от академических канонов подкрепила работа в издательстве «Детгиз», известном своей первоклассной выборкой прогрессивных иллюстраторов.
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Мы советуем срочно приобретать работы Леонида, пока их можно купить менее чем за миллион рублей. Потому что это только пока.
Однако апогеем отступничества от канонов академизма стало воссоединение Цхэ с бывшими одноклассниками по СХШ — архитекторами Нестором Энгельке и Нестором Харченко и художником Александром Цикаришвили. В 2010-м они собрались в самое мощное на сегодняшний день в городе художественное объединение «Север-7». «В этой компании меня привлекла свобода от зацикленности на идеале: ребята делали такие вещи, которые шокировали и привлекали одновременно», — рассказывает Леонид. В полуподвальной галерее в Никольском переулке — на базе «северян», он устраивает один из своих первых перформансов: «Я рисовал углем хаотичные черные линии на стене в полный рост, а ребята были одеты в белые халаты и изображали профессоров-ученых, наблюдающих за мной как за психом».
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«Лера и Олег». Холст, масло. 2017 год
В ноябре 2015-го на первой персональной выставке «Неопетербург» в Namegallery Цхэ показал полотна с сумбурными городскими сценами. Вибрирующая карандашная линия, полупрозрачные живописные завихрения и размашистые пастельные пятна — по этой манере работы Леонида узнаются моментально. Пейзажи и персонажи замешены воедино. Парки, магазины, задворки и пляжи переходят в силуэты мальчишек, омоновцев, старушек и соратников по «Северу-7». На вернисаже «северяне» стали участниками перформанса и в присущей им ироничной манере пародировали класс по академическому рисунку. А в это время Цхэ делал натурные зарисовки — разумеется, совсем не академические.
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«Голова девочки». Бумага, карандаш, тушь. 2016 год
Новая серия картин «Собственная дача», которую показывают на персональной выставке Цхэ в Namegallery до Нового года, ошеломляет — и демонстрирует, как ловко рисунок Леонида мимикрирует то под вновь актуальную живопись, то под медиаарт. Тонкие контуры парников и коньков крыш проступают из клубов размашистых масляных мазков, лица персонажей размозжены в духе Бэкона, а их тела рассеиваются в пространстве. Инфернальная недосказанность изображаемых сюжетов держит зрителя в оцепенении и позволяет наблюдать безжизненную тягучесть времени.
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«Удачный дивертисмент». Холст, масло. 2017 год
Однако при всем техническом своенравии уход Цхэ от и из Академии оказался невозможным. Сначала его пригласили преподавать технику офорта, затем — рисунок и композицию. При этом и здесь Цхэ остается верным себе. Вечерами, в свободное от учебы время полтора десятка студентов остаются на неформальный класс по перформативному рисунку: «Все происходит спонтанно. Кто-то говорит: „Давайте сегодня порисуем?!“ Да, давайте. Рисуют не только мои ученики — бывает, кто-то заходит со старших курсов или вообще не из Академии. Мы делаем безумные постановки, вместо драпировок берем клеенки, разукрашиваем тела моделей, находим что-то на помойке, берем обломки гипсовых бицепсов. Получаются совершенно невероятные вещи. Ребята из „Севера-7“ — одни из идейных вдохновителей этой истории». Вольная рисовальная манера учителя, безусловно, отражается в работах учеников: та же чувственная диффузия тел, многократное прорисовывание контуров и попытка уловить нетипичные людские позы. Школа Цхэ узнаваема, за подающими надежды графиками нужно как минимум следить, а работы Алисы Гореловой, Леры Кузнецовой, Никиты Кульнева, Татьяны Черномордовой — приобретать уже сейчас на городских ярмарках современного искусства.
В петербургском арт-мире последние эксперименты с совместными штудиями, где ученики перенимают опыт учителя, закончились пятнадцать лет назад в «Новой академии» Тимура Новикова. В случае с Цхэ тоже не обошлось без иронии над академическими условностями. В атмосфере творческой лаборатории, полной абсурда, Цхэ наставляет новое поколение на новый эстетический курс, где линия не фиксирует жизнь, а есть сама жизнь. Тем временем сам Леонид готов дать вольную своей графике: она вот-вот обретет объем — в скульптуре, пластике и перформансе.
Текст: Наталья Карасева
Фото: Алексей Сорпов
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