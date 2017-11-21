Знакомьтесь, Леонид Цхэ – многообещающий художник, чья персональная выставка откроется в ММОМА

Однако при всем техническом своенравии уход Цхэ от и из Академии оказался невозможным. Сначала его пригласили преподавать технику офорта, затем — рисунок и композицию. При этом и здесь Цхэ остается верным себе. Вечерами, в свободное от учебы время полтора десятка студентов остаются на неформальный класс по перформативному рисунку: «Все происходит спонтанно. Кто-то говорит: „Давайте сегодня порисуем?!“ Да, давайте. Рисуют не только мои ученики — бывает, кто-то заходит со старших курсов или вообще не из Академии. Мы делаем безумные постановки, вместо драпировок берем клеенки, разукрашиваем тела моделей, находим что-то на помойке, берем обломки гипсовых бицепсов. Получаются совершенно невероятные вещи. Ребята из „Севера-7“ — одни из идейных вдохновителей этой истории». Вольная рисовальная манера учителя, безусловно, отражается в работах учеников: та же чувственная диффузия тел, многократное прорисовывание контуров и попытка уловить нетипичные людские позы. Школа Цхэ узнаваема, за подающими надежды графиками нужно как минимум следить, а работы Алисы Гореловой, Леры Кузнецовой, Никиты Кульнева, Татьяны Черномордовой — приобретать уже сейчас на городских ярмарках современного искусства.

В петербургском арт-мире последние эксперименты с совместными штудиями, где ученики перенимают опыт учителя, закончились пятнадцать лет назад в «Новой академии» Тимура Новикова. В случае с Цхэ тоже не обошлось без иронии над академическими условностями. В атмосфере творческой лаборатории, полной абсурда, Цхэ наставляет новое поколение на новый эстетический курс, где линия не фиксирует жизнь, а есть сама жизнь. Тем временем сам Леонид готов дать вольную своей графике: она вот-вот обретет объем — в скульптуре, пластике и перформансе.

Текст: Наталья Карасева

Фото: Алексей Сорпов