От авангарда и Эрте до штурма Зимнего: 20 лучших выставок осени

«К 80-летию Эдуарда Кочергина»

Когда: с 7 октября по 19 ноября

Где: Фойе Эрмитажного театра

Хотя день рождения главного художника БДТ 22 сентября, отмечать его в главном музее страны начнут лишь в октябре, зато масштабно: на выставке покажут его эскизы для проектов сценографии, фотографии и макеты к таким легендарным спектаклям, как «Тихий Дон» (1977), «Господа Головлевы» (1984), а также к собственным постановкам Эдуарда Степановича по его же литературном произведениям – «Ангелова кукла» (2007) и «Крещеные крестами» (2015).