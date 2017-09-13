Авангардный промдизайн от Малевича и Альтмана, эволюция изображения советских детей, изящные работы гения ар-деко Эрте, культовые фото Одри Хепберн и редкие снимки Иосифа Бродского – какие экспозиции непременно нужно посмотреть этой осенью.
От авангарда и Эрте до штурма Зимнего: 20 лучших выставок осени
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Иосиф Бродский в своей квартире на 44, Мортон-стрит. Нью-Йорк. 1981.
«Солнечное брожение»
Когда: уже идет, до 17 сентября
Где: KGallery
С Сергеем Довлатовым фотограф и журналист Наташа Шарымова была знакома еще в Ленинграде. Она запечатлела одно из двух его выступлений в Доме писателей в 1968 году, а позже они встретились в Нью-Йорке. В экспозицию вошли снимки не только писателя, но и редкие кадры молодого Бродского, Михаила Барышникова, Льва Лосева, Петра Вайля, Евгения Рейна и других. В Петербург фото привезли в рамках фестиваля «День Д».
Выставка «Братья Хенкины»
Когда: уже идет, до 24 сентября
Где: Главный штаб Эрмитажа
Чтобы создать экспозицию о жителях Берлина и Ленинграда накануне больших военных потрясений, ее куратор Дмитрий Озерков просмотрел почти семь тысяч кадров из случайно обнаруженного уникального архива братьев-фотолюбителей Евгения и Якова Хенкиных. На них – виды двух городов, массовые мероприятия, бытовые сцены, а также портреты родных и друзей фотографов. Экспозиция решена как любительская фотолаборатория, где в бескомпромиссном красном свете сохнут как будто только что извлеченные из формочек с реагентом кадры.
«Нефертари и Долина цариц»
Когда: уже идет, до 24 сентября
Где: Манеж Малого Эрмитажа, Большой двор Зимнего дворца
Египетский музей в Турине известен как одно из важнейших собраний искусства африканской страны за ее пределами. Коллекцию сформировали король Сардинии и герцог Пьемонта Карл Феликс, а также директор музея Эрнесто Скиапарелли, участвовавший в раскопках некрополей. Экспозиция в Эрмитаже, которому туринский музей предоставил важнейшие предметы из своего собрания (например, статуэтку царицы Яхмос-Нефертари), состоит из пяти разделов и включает не только 255 памятников, но и полевые фотографии.
«Жан Пруве. Конструктор»
Когда: уже идет, до 1 октября
Где: площадь у западного фасада ЦВЗ «Манеж»
У ЦВЗ «Манеж» установили дом-конструктор «Модель 6х9», придуманный французским архитектором-суперзвездой Жаном Пруве. Это конструкция из деревянных панелей, держащихся на металлическом каркасе, которую можно собрать без строительной техники. Кураторы выставки воссоздали рабочий интерьер эпохи Пруве, собранный из предметов мебели по проектам французского инженера.
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Эскиз к спектаклю "Ромео и Джульетта"
Выставка «БоПо. Неперелистанный театр»
Когда: уже идет, до 30 октября
Где: Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства
Первая в истории масштабная выставка, посвященная Борису Понизовскому. Режиссер, художник, философ и писатель был одним из ключевых представителей ленинградской нон-конформистской культуры 1960–90-х, а среди его учеников – создатели Инженерного театра АХЕ Максим Исаев и Павел Семченко. Они и оформили материалы из большого архива Бориса Понизовского, сохраненного Еленой Вензель. В их руках экспозиция превратилась в самостоятельный арт-проект, театр фактов и мифов, каталог воплощенных и неосуществленных идей.
«Эрмитажная энциклопедия текстиля»
Когда: уже идет, до 15 октября
Где: Главный музейный комплекс Эрмитажа
Парадный костюм Петра I, сшитый для коронации супруги-императрицы, кафтан и штаны, поднятые археологами с затонувшего в 1724 году судна, и кукла-голландка, подаренная Александру I, — все это теперь можно увидеть собственными глазами. Выставка делится на две части: «История», где представлены шедевры из текстильных коллекций Эрмитажа, и «Реставрация», которая показывает итоги работы по сохранению памятников.
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Джан Паоло Барбьери. Симонета Джанфеличи для Valentino,1983 ©GIANPAOLOBARBIERI Courtesy Gian Paolo Barbieri
«Мода и Вымысел»
Когда: уже идет, до 5 ноября
Где: Эрарта
Культовые фотографии Джана Паоло Барбьери, одного из главных портретистов Одри Хепберн, Моники Белуччи, Вивьен Вествуд и Софи Лорен, до ноября можно увидеть в Петербурге. Он создал принципиально новый формат фэшн-съемки, взяв за основу динамичность кинематографа и вернувшись к черно-белым фотографиям, когда весь глянец совершенствовался в цвете.
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Симаков И.В. Да здравствует 1 мая международный пролетарский праздник! 1920. Бумага, хромолитография.
«Плакат эпохи революции»
Когда: уже идет, до 6 ноября
Где: Мраморный дворец
Еще одна революционная, юбилейная экспозиция в Русском музее (сто лет – слишком красивая дата, чтобы этим не воспользоваться). Около сотни плакатов, цель которых не только агитки, но и просвещение, создавали мастера жанра: Маяковский, Лебедев, Козлинский, Моор, Когоут, Дени и другие. Выставку также сопровождает тематический фильм.
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Проект оформления Дворцовой площади Натана Альтмана
«Искусство – в жизнь!»
Когда: уже идет, до 20 ноября
Где: Корпус Бенуа Русского музея
Выставка в Русском музее прослеживает эволюции русского авангарда: как он проделал путь от пиар-менеджера первого в мире пролетарского государства до его диссидента, спрятавшегося в промдизайне. На ней эскизы оформления городских пространств от Петрова-Водкина и Натана Альтмана соседствуют с посудой, разрисованной Николаем Суетиным и платьями, сконструированными Любовью Поповой.
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Петр Кончаловский "Утро испанских пионеров в летнем лагере", 1939
«Дети страны советов»
Когда: уже идет, до 20 ноября
Где: Мраморный дворец
Экспозиция-блокбастер к юбилею революции исследует сотворение легенды: как советские художники от Кончаловского и все того же Петрова-Водкина до скульпторов Крыжановской и Долинской ваяли миф о самом счастливом детстве в лучшем в мире пролетарском государстве, на излете СССР окончательно деконструированном Гришей Брускиным в «Элементарном лексиконе».
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П.Н.Филонов. Формула периода 1904 по 1922 год (Вселенский сдвиг через Русскую революцию в мировый расцвет). 1920-1922
«Мечты о мировом расцвете»
Когда: с 14 сентября по 20 ноября 2017
Где: Корпус Бенуа Русского музея
Эклектика на этой выставке в Русском музее превращена в художественный прием. На примере более ста работ прослеживается, как представители разных живописных кружков реагировали на революции 1905 и 1917 годов, а также Первую мировую войну. Кто-то, как авангардисты, искал свежие формы осмысления реальности, другие (например, Репин, Серов и Григорьев) – ограничивались новыми темами, не меняя манеры. Выставку будут сопровождать тексты поэтов и писателей тех лет и исторические хроники.
«Эрте и современники»
Когда: с 14 сентября по 7 октября
Где: Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства
Для всех, кто не успел сходить на выставку одного из главных героев ар-деко в Эрмитаж, есть шанс исправить это досадное упущение. В Музее театрального и музыкального искусства открывается экспозиция Эрте (Романа Петровича Тыртов) — художника и сценографа, создававшего легендарные обложки Harper's Bazaar и Vogue ,а также костюмы для Маты Хари. Выставка является парафразом одноименной в нью-йоркском музее Метрополитен – 50 лет назад она стала настоящим триумфом Эрте.
«Видеоискусство (звук, танец, перформанс)»
Когда: с 14 сентября по 30 июня 2018-го
Где: Мраморный дворец
Отдел новейших течений Русского музея запустил совместные проект с Французским институтом – в Мраморном дворце покажут серию работ из коллекции Национального центра пластических искусств в Париже. Каждая из них будет демонстрироваться месяц. Первым петербуржцы увидят видео-арт Дуга Эйткена «Бриллиантовое море» (с 14 сентября по 16 октября), ему на смену придет «Гитара волоком»Кристиана Марклея (с 18 октября по 13 ноября), а завершит осенний цикл работа дуэта Анж Леччиа и Доминика Гонсалес-Фёрстера «Золото» (с 15 ноября по 11 декабря). Впрочем, выставки продолжатся и зимой, и весной, и летом – проект будет ежемесячно менять резидентов вплоть до 30 июня.
«Мне время тлеть, тебе цвести»
Когда: с 14 сентября по 12 ноября
Где: Галерея Марины Гисич
Экспозиция работ современных российских художников, объединенных темой вечности природы на фоне изменчивых человеческих страстей и строчкой из стихотворения Пушкина. На выставке покажут фильм Евгения Юфита «Папа, умер Дед Мороз», а также картины и инсталляции Влада Кулькова, Дениса Патракеева, Сергея Деникина, Елены Слобцевой, Владимира Кустова, Сергея Мещерякова, Владимира Яшке, Ивана Карпова.
«Андрей Тарковский. Художник пространства»
Когда: с 20 сентября по 20 ноября
Где: Строгановский дворец
На выставке в Русском музее впервые соберут вместе архивные документы, сценарии, письма, сценографию и эскизы костюмов и декораций, плакаты, документальные фильмы и, конечно, фото со съемок лент Андрей Тарковского. В экспозицию также вошли рисунки и картины самого режиссера. Ради выставки артефактами поделились Карен Шахназаров, сестра режиссера Марина Тарковская, вдова сценариста Тонино Гуэрры Лора и многие другие.
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Топография Палестины, 1876, Холст
«Православие в Святой Земле: Альфа и Омега»
Когда: с 29 сентября по 14 января 2018-го
Где: Главный музейный комплекс Эрмитажа
На выставке, посвященной Святой Земли, живописные палестинские иконы сочетаются с серебряной Голгофой XVIII века, альбомами-гербариями цветов и трав, иллюстрациями к Библии Марка Шагала и работами современными эрмитажных художников-фотографов Юрия Молодковца и Валерия Зубарова.
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Композиция «В том доме розовом не слышно голосов…» Памяти Тонино Гуэрры
«Метаморфозы фарфоровой пластики Инны Олевской»
Когда: с 30 сентября по 14 января 2018-го
Где: Главный штаб Эрмитажа
На персональной экспозиции художника Императорского фарфорового завода Инны Олевской, работающей на стыке живописи и скульптуры, покажут ее арт-объекты, посвященные литературе и осмыслению наследия авангардного искусства.
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Уильям Генри Фокс Тальбот. Фарфор. Великобритания, 1840-е
«Ранняя британская фотография»
Когда: с 4 октября до 5 ноября
Где: РОСФОТО
В экспозицию РОСФОТО (из самой крупной в России коллекции) вошли около 60 снимков британских фотографов 1840-х — начала 1850-х годов. Кадры выполнены в технике калотипии — отпечатков на соленой бумаге – с помощью так называемого «мокроколлодионного процесса».
«К 80-летию Эдуарда Кочергина»
Когда: с 7 октября по 19 ноября
Где: Фойе Эрмитажного театра
Хотя день рождения главного художника БДТ 22 сентября, отмечать его в главном музее страны начнут лишь в октябре, зато масштабно: на выставке покажут его эскизы для проектов сценографии, фотографии и макеты к таким легендарным спектаклям, как «Тихий Дон» (1977), «Господа Головлевы» (1984), а также к собственным постановкам Эдуарда Степановича по его же литературном произведениям – «Ангелова кукла» (2007) и «Крещеные крестами» (2015).
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Кадр из фильма "Октябрь" Сергея Эйзенштейна
«Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году»
Когда: с 25 октября по 4 февраля 2018-го
Где: Главный музейный комплекс Эрмитажа
К юбилею революции Эрмитаж как непосредственный участник событий подготовил серию выставок о себе. Экспозиция в Аванзале через фотографии, документы и мемориальные предметы расскажет о Лазарете, который был открыт в Зимнем дворце в 1915 году (а закрыт сразу после октябрьского переворота). Выставка в Николаевском зале посвящена основным вехам, приведшим к отречению Николая II. В концертном зале покажут фотографии и документальные свидетельства истории «штурма» дворца.
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