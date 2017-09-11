Художник Мэтью Барни приехал в Петербург и посетил Эрмитаж
Американский художник-перфомансист Мэтью Барни прибыл в Петербург и посетил одну из выставок в Государственном Эрмитаже. Фотографию с Барни выложил в своем Instagram заведующий Отделом современного искусства Дмитрий Озерков. Судя по описанию к фото, американский художник побывал в зале, посвященном скифскому искусству.
Критики называют его одним из самых скандальных и интересных художников современности. Помимо перфомансов, он занимается скульптурой, рисунком, видео и другими арт-направлениями.
Наибольшую известность Барни принесла серия из пяти экспериментальных видеофильмов «Кремастер», в которых он выступал сценаристом, режиссёром, продюсером, исполнителем главных ролей. Сам Барнисчитает себя в первую очередь скульптором.
Одной из последних работ художника является видеофильм «Рисуя границы-9» (Drawing Restraint 9), главную роль в котором сыграла его бывшая жена — исландская певица Бьорк.
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