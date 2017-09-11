Художник Мэтью Барни приехал в Петербург и посетил Эрмитаж

Наибольшую известность Барни принесла серия из пяти экспериментальных видеофильмов «Кремастер», в которых он выступал сценаристом, режиссёром, продюсером, исполнителем главных ролей. Сам Барнисчитает себя в первую очередь скульптором.

Одной из последних работ художника является видеофильм «Рисуя границы-9» (Drawing Restraint 9), главную роль в котором сыграла его бывшая жена — исландская певица Бьорк.