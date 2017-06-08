Гид по циклу выставок «Притяжение» центра «Винзавод» в «Манеж»

президент Фонда поддержки современного искусства ВИНЗАВОД

«За десять лет Центр современного искусства ВИНЗАВОД создал особую культурную среду. Тенденции, сформированные ЦСИ ВИНЗАВОДом, получили свое развитие в масштабах страны: в разных городах появились проекты поддержки молодых художников, музеи современного искусства, арт-кластеры, и Санкт-Петербург — яркий тому пример. Этот город обладает особенной культурной средой и даже в советское время здесь активно развивались самые альтернативные формы во всех видах искусства. И сейчас Санкт-Петербург остается особым местом притяжения для многих молодых и талантливых людей. Мы счастливы именно здесь, в обновленном пространстве ЦВЗ „Манеж“ представить проекты ЦСИ ВИНЗАВОДа»