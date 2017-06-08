Гид по циклу выставок «Притяжение» центра «Винзавод» в «Манеж»

В «Манеже» открылся цикл выставок «Притяжение» в совместном проекте с московским центром современного искусства «Винзавод». На площадке будет представлено сразу два масштабных проекта «Винзавода» — «Лучшие фотографии России — 2016» и «Ура… Скульптура!». Параллельно с проектами «Винзавода» в «Манеже» будет проходить выставка скульптора Даши Намдакова «Медитация», посвященная 50-летию автора.

 

«Лучшие фотографии России - 2016»

  • Екатерина Шуляк - Чимпион - Симферополь

  • Александр Константинов - Я вернусь - Байконур

  • Александр Челмодеев. Волгодонск

  • Сергей Мордвинов. Здесь вам не Москва. Новосибирск

  • Александр Пантюшин - Мончегорск - 2016

  • Мария Небиева - Мираж -Москва

  • Нигина Бероева. Павленский. Угроза. Москва

  • Михаил Терещенко - Плоскости-Санкт-Петербург-2016

  • Алексей Леонадзе - Башня Останкино через спальный район-Москва-2016

  • Виталий Новиков - Полярная ночь - Териберка - 2016

  • Григорий Сысоев. Конь. Кубинка

  • Евгений Кепа. Пара дней до выборов. Санкт-Петербург

  • Камиль Нуреев - Салехард

  • Сергей Пестерев - Леденая пещера

  • Андрей Сидоров - Холодная встреча, но теплое приветствие - Усть-Баргузин - 2016

  • Анна Синявская - Блики и цвета - Москва - 2016

  • Валентин Блох, - Мария Абашова. Балерина

  • Валерий Шарифулин - Депутат - 2016

Софья Троценко

президент Фонда поддержки современного искусства ВИНЗАВОД

«За десять лет Центр современного искусства ВИНЗАВОД создал особую культурную среду. Тенденции, сформированные ЦСИ ВИНЗАВОДом, получили свое развитие в масштабах страны: в разных городах появились проекты поддержки молодых художников, музеи современного искусства, арт-кластеры, и Санкт-Петербург — яркий тому пример. Этот город обладает особенной культурной средой и даже в советское время здесь активно развивались самые альтернативные формы во всех видах искусства. И сейчас Санкт-Петербург остается особым местом притяжения для многих молодых и талантливых людей. Мы счастливы именно здесь, в обновленном пространстве ЦВЗ „Манеж“ представить проекты ЦСИ ВИНЗАВОДа»

 

 

«Ура... скульптура!» 

  • Алексей Панькин, Людвиг, 2013, дерево, акриловая паста

  • CrocodilePOWER. Вне зоны действия. 2013. Фейберглас, мох, металл, дерево; Ловец 2. 2013. Фейберглас, мох, металл, дерево

  • Иван Горшков. Из проекта "Лесной царь". 2013. Железо, сварка, эмаль, одеяло

  • Илья Федотов-Федоров. Сохранение часть движения. 2015. Стекло, камень, раствор, органические объекты

  • Ирина Петракова. Dolly, 2015. Дерево, графит

  • Олег Кулик_Империя_ 2014_металл_керамика

 

«Медитация: скульптура Даши Намдакова»

  • Даши Намдаков. Генерал. 2010. Бронза; литье, патинирование

  • Даши Намдаков. Минотавр. 2010. Бронза литье

  • Даши Намдаков. Царь зверей. 2014. Бронза

  • Даши Намдаков. Мистерия. 2010. Бронза; литье, патинирование

  • Даши Намдаков. Слоник. 2016. Бронза

  • Даши Намдаков. Утро. 2006. Бронза

  • Даши Намдаков. Мадонна с птичкой. 2011. Бронза литье

  • Даши Намдаков. Мать. 2014. Бронза

  • Даши Намдаков. Медитация. 2011. Бронза

  • Даши Намдаков. Цель. 2011. Бронза

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