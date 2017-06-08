В «Манеже» открылся цикл выставок «Притяжение» в совместном проекте с московским центром современного искусства «Винзавод». На площадке будет представлено сразу два масштабных проекта «Винзавода» — «Лучшие фотографии России — 2016» и «Ура… Скульптура!». Параллельно с проектами «Винзавода» в «Манеже» будет проходить выставка скульптора Даши Намдакова «Медитация», посвященная 50-летию автора.
Гид по циклу выставок «Притяжение» центра «Винзавод» в «Манеж»
«Лучшие фотографии России - 2016»
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Екатерина Шуляк - Чимпион - Симферополь
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Александр Константинов - Я вернусь - Байконур
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Александр Челмодеев. Волгодонск
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Сергей Мордвинов. Здесь вам не Москва. Новосибирск
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Александр Пантюшин - Мончегорск - 2016
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Мария Небиева - Мираж -Москва
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Нигина Бероева. Павленский. Угроза. Москва
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Михаил Терещенко - Плоскости-Санкт-Петербург-2016
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Алексей Леонадзе - Башня Останкино через спальный район-Москва-2016
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Виталий Новиков - Полярная ночь - Териберка - 2016
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Григорий Сысоев. Конь. Кубинка
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Евгений Кепа. Пара дней до выборов. Санкт-Петербург
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Камиль Нуреев - Салехард
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Сергей Пестерев - Леденая пещера
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Андрей Сидоров - Холодная встреча, но теплое приветствие - Усть-Баргузин - 2016
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Анна Синявская - Блики и цвета - Москва - 2016
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Валентин Блох, - Мария Абашова. Балерина
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Валерий Шарифулин - Депутат - 2016
Софья Троценко
президент Фонда поддержки современного искусства ВИНЗАВОД
«За десять лет Центр современного искусства ВИНЗАВОД создал особую культурную среду. Тенденции, сформированные ЦСИ ВИНЗАВОДом, получили свое развитие в масштабах страны: в разных городах появились проекты поддержки молодых художников, музеи современного искусства, арт-кластеры, и Санкт-Петербург — яркий тому пример. Этот город обладает особенной культурной средой и даже в советское время здесь активно развивались самые альтернативные формы во всех видах искусства. И сейчас Санкт-Петербург остается особым местом притяжения для многих молодых и талантливых людей. Мы счастливы именно здесь, в обновленном пространстве ЦВЗ „Манеж“ представить проекты ЦСИ ВИНЗАВОДа»
«Ура... скульптура!»
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Алексей Панькин, Людвиг, 2013, дерево, акриловая паста
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CrocodilePOWER. Вне зоны действия. 2013. Фейберглас, мох, металл, дерево; Ловец 2. 2013. Фейберглас, мох, металл, дерево
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Иван Горшков. Из проекта "Лесной царь". 2013. Железо, сварка, эмаль, одеяло
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Илья Федотов-Федоров. Сохранение часть движения. 2015. Стекло, камень, раствор, органические объекты
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Ирина Петракова. Dolly, 2015. Дерево, графит
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Олег Кулик_Империя_ 2014_металл_керамика
«Медитация: скульптура Даши Намдакова»
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Даши Намдаков. Генерал. 2010. Бронза; литье, патинирование
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Даши Намдаков. Минотавр. 2010. Бронза литье
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Даши Намдаков. Царь зверей. 2014. Бронза
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Даши Намдаков. Мистерия. 2010. Бронза; литье, патинирование
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Даши Намдаков. Слоник. 2016. Бронза
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Даши Намдаков. Утро. 2006. Бронза
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Даши Намдаков. Мадонна с птичкой. 2011. Бронза литье
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Даши Намдаков. Мать. 2014. Бронза
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Даши Намдаков. Медитация. 2011. Бронза
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Даши Намдаков. Цель. 2011. Бронза
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