Дмитрий Медведев призвал чиновников не вмешиваться в работу художников
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал чиновников не вмешиваться в работу творческих работников: по его мнению, «любому облеченному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать».
Медведев также добавил, что считает задачей государства обеспечить свободу культуры и искусства: как на уровне закона, так и на уровне финансов.
Премьер упомянул и о скандале с фильмом «Матильда» Алексея Учителя. «Агрессия иногда воплощается в преступные деяния, иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел», — заключил Медведев.
Напомним, сегодня стало известно о том, что при выдаче прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда» Министерство культуры не будет учитывать экспертное заключение, которое было выполнено по просьбе депутата Госдумы Натальи Поклонской.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.