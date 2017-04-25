Дмитрий Медведев призвал чиновников не вмешиваться в работу художников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал чиновников не вмешиваться в работу творческих работников: по его мнению, «любому облеченному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать».

Медведев также добавил, что считает задачей государства обеспечить свободу культуры и искусства: как на уровне закона, так и на уровне финансов.

Премьер упомянул и о скандале с фильмом «Матильда» Алексея Учителя. «Агрессия иногда воплощается в преступные деяния, иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел», — заключил Медведев.

Напомним, сегодня стало известно о том, что при выдаче прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда» Министерство культуры не будет учитывать экспертное заключение, которое было выполнено по просьбе депутата Госдумы Натальи Поклонской.