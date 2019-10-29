Несмотря на то, что зимние праздники начнутся только через пару месяцев, мировые бренды уже выпускают рождественские коллекции и рекламные кампании к ним. Так, Chanel показали промо-съемку аромата №5 с участием Лили-Роуз Депп: модель позирует фотографу Жан-Полю Гуду в платье в стиле 1940-х годов, красных ботфортах и длинном шарфе, сидя на крышке прозрачного флакона.
Chanel представили рождественскую рекламную кампанию — и она очень красивая!
«Мне нравится воплощать персонажей, придуманных Жан-Полем. — рассказала Лили-Роуз Депп. — Радость и удивление, которые я испытываю во время работы с ним, напоминают мне эмоции маленькой девочки рождественским утром». Напомним, ранее Жан-Поль Гуд уже снимал рекламные кампании для Chanel — например, для аромата Chance с модельным кастингом в «прямом эфире», а также работал с брендами Schiaparelli, Lacoste и Issey Miyake.
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