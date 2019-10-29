Chanel представили рождественскую рекламную кампанию — и она очень красивая!

«Мне нравится воплощать персонажей, придуманных Жан-Полем. — рассказала Лили-Роуз Депп. — Радость и удивление, которые я испытываю во время работы с ним, напоминают мне эмоции маленькой девочки рождественским утром». Напомним, ранее Жан-Поль Гуд уже снимал рекламные кампании для Chanel — например, для аромата Chance с модельным кастингом в «прямом эфире», а также работал с брендами Schiaparelli, Lacoste и Issey Miyake.