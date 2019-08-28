Создатель бренда EviDenS de Beauté Шарль-Эдуард Барт: «Почти все ваши проблемы с кожей — от солнца»

Маски любимого бренда Карлы Бруни-Саркози EviDenS de Beauté привез в Петербург его создатель Шарль-Эдуард Барт. Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина поговорила с ним о том, чем европейский уход отличается от азиатского, какую косметику стоит брать с собой в ручную кладь, и как защитить кожу от пагубного воздействия солнца.

Создатель бренда EviDenS de Beauté Шарль-Эдуард Барт с супругой Эрико Накамура

Какой у вас перелет за неделю? По-моему, шестой. Я полжизни в разъездах: дом в Париже, а лаборатории и центр разработок EviDenS de Beaute в Японии. Формулами занимаются ученые Хоккайдского университета и профессор Ишибаши, который раньше отвечал за инновации в сфере биотехнологий местного минздрава. И на встречи с ними я прилетаю каждые месяц-полтора. Что из косметики этот консилиум посоветует брать в ручную кладь? Вряд ли это свежее научное открытие, но в самолете кожа очень сохнет. Так что перед тем, как загрузиться в салон, я наношу самый жирный насыщенный крем из линейки EviDens de Beaute. А если лечу в отдельной кабине, какие бывают на дальних рейсах, то могу и маску надеть — наша микроколлагеновая очень пригодилась в путешествии до Австралии. Идеальна и новая мусс-маска, но смывать ее с лица на борту было бы слишком расточительно. Другие пассажиры не должны страдать от моих водных бьюти-процедур. То есть вы активно пользуетесь продуктами собственной марки? Ну конечно. Я не очень понимаю разделения уходовой косметики на женскую и мужскую. Единственное, что в коллекции EviDenS de Beaute не универсально – это цветочная отдушка с грасскими розами. Думаю, скоро мы выпустим средства с более маскулинным ароматом.

В сентябре во всей сети РИВ ГОШ появится маска-мусс для лица, которая стимулирует клеточную активность

Стимулирующая пена для тела с кофеином идеально снимает напряжение в ступнях и голенях

У нас многие мужчины уверены, что крем им в принципе не нужен. Такой андро-бодипозитив. Согласен, это он. Любой бодипозитив я понимаю как уверенность в себе. И красоту понимаю так же. Получается, перед нами почти синонимы. Сколько при этом на лице морщинок и есть ли лишний вес, — очень далекие производные. Но я лично уверен в себе максимально, когда кожа в полном порядке. И гены здесь полдела. У отца в моем возрасте лицо было уже как печеное яблоко. 90% проблем кожи идут от солнца, так что жаль, что в его молодости не было средства типа Total Shield SPF50 с фильтрами от ультрафиолета, инфракрасного спектра и излучения гаджетов. Но в средиземноморских странах загар и сейчас остается признаком хорошей жизни. Знаете, когда проводишь будни в бикини с мартини. В Японии никто не покажется на улице без зонтика от солнца, перчаток и воротничка для защиты шеи. Ваша жена, Эрико Накамура, что-то подсказала при разработке линейки EviDenS de Beaute? Она подсказала примерно все, от цвета упаковки до названия. Бренд и появился благодаря ей. Есть французская поговорка «стальная рука в бархатной перчатке» – точно про мою японскую жену, которая всегда знает, чего хочет. И с завидным спокойствием этого добивается. Эрико — известный тележурналист, и когда она берет в руки микрофон, от тихой миролюбивой женщины не остается и следа. Обожаю это превращение! Большой респект Эрико, что тестирует всю нашу косметику, но никогда не берет продукт повторно, если его уже одобрила: «Дорогой, EviDenS – слишком дорогая марка, чтобы я пользовалась своим положением». Удивительная. Двадцать один год ей восхищаюсь.

Даже суперкрем не подтянет овал лица. И глубокие морщины не уберет, это сказки

Она и выглядит на двадцать один? Японский уход за собой — это нечто. У европейцев есть такая проблема: не могут определить на глаз возраст японок и кореянок. Я вас уверяю, эти дамы тоже не справятся с тем, чтобы угадать ваш. Тут нужны опыт и насмотренность. У меня они, кстати, в наличии. А уход в Азии действительно радикально отличается. Утренний ритуал J-beauty, к примеру, состоит из 12-16 продуктов. На Востоке красота лица равняется качеству кожи. Неважно, какие при этом черты. Если кожа прекрасна, значит, и сама ты тоже принцесса. Поэтому европейские и американские клиентки обращаются к продуктам нашего бренда лет в пятьдесят, когда нужно срочно поправить поплывшие черты. Японки занимаются именно кожей, и покупают эффективную косметику уже лет в тридцать. Но Китай и тут впереди: наша основная группа поддержки там — девчонки от 18 до 28.

Термальные источники Eau de la Fou в Провансе

Термальные источники Eau de la Fou в Провансе