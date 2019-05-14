13 средств для лица, тела и волос, которые восполнят нехватку витаминов

Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина составила гид по SOS-косметике сезона: от охлаждающей маски для лица, которую нужно использовать после долгих перелетов, до веганского бальзама для губ, который ликвидирует последствия сильных порывов ветра.

Солнцезащитные кремы от Clarins и Payot Французские марки учат нас солнечному этикету несколько десятилетий (Clarins — с 1979 года!). К этому сезону мастодонты пляжной косметики выпустили новые линии: обе — доброжелательные к океанам и кораллам, с полной защитой от вызывающих фотостарение и аллергию лучей UVA-спектра и обычных «ожоговых» UVB. В нагрузку каждый бренд берет на себя борьбу со свободными радикалами (читай: морщинами). Payot — экстрактами подсолнечника, шиповника и сливы какаду, Clarins — алоэ, платана, оливы, сенны, гороха и баобаба.

Маска Hydra Sparkling, Givenchy Если в самолете лучше использовать только маску для сна (сухой воздух не друг бьюти-ритуалам), то сразу после очень пригодится одна из 14 увлажняющих тканевых масок нового набора. За несколько минут она обеспечит сияние и охладит кожу на целых четыре градуса.

Сыворотка 20% C + E Ferulic acid, Timeless Бестселлер американской марки заключает в себе короткую формулу: витамин С, стабилизированный витамином Е, плюс антибактериальная феруловая кислота. Результат работы этих трех при грамотной выдержке в холодильнике — ровный тон кожи и стимуляция выработки коллагена.

Бальзам для губ Nordic Hydra, Lumene В рассылку от МЧС о сильных порывах ветра надо бы включить данные о том, что губы при таком раскладе теряют в 5–10 раз больше влаги, чем кожа лица. Спасение видим в веганском бальзаме: смесь семян черники, овсяного и рапсового масел с интеллигентным полуматовым финишем.

Скраб Detox Organics Kamchatka, Natura Siberica Еще не поздно провернуть назад тот фарш, который в виде тонны съеденных за холода пельмешек и митболов срывает нам пляжный сезон. Разгоняем кровь скрабом с черной вулканической солью и диким имбирем, а затем лепим новые атлетичные ноги пенящейся камчатской глиной и термальными грязями Sculpting Foaming Body Clay.

Сыворотка Visionnaire 15% Vitamin C, Lancome Любимая аскорбинка, витамин С очень нестабилен в косметических формулах. Поэтому для сражения с тусклой кожей, потерей эластичности и неровным тоном ему требуется защита от воздуха и света, а также полировка средствами с SPF.

Коллекция Skin SuperFood, Planeta Organica Имитация смузи из суперфудов не новость для банных линеек. Новость — то, что для Planeta Organica эти фрукты и овощи действительно были выращены на экологически чистой земле (проверено европейскими ревизорами), собраны вручную и экстрагированы переносным аппаратом прямо на месте сбора урожая. Речь идет о брокколи, киноа, барбадосской вишне, шпинате, сельдерее, пекане, макадамии и десятке других. Наши фавориты — молочко для тела из сейшельских кокосов и крем с созревшим на Фиджи бананом.

Сыворотка Super Aqua Serum, Guerlain Косметика гарантирует 30 часов увлажнения, причем не за счет «полива», а только силами сопротивления самих клеток кожи. Белок NFAT5 повышает их устойчивость к засухе, так что сыворотка бросает все силы на агитработу именно с ним.

Крем для лица Benefiance, Shiseido Питательный антивозрастной крем сгенерирован в союзе с Исследовательским центром дерматобиологии в Массачусетсе. И он научился тому, что не всегда удается нам: договариваться с мозгом. Крем помогает коже не терять с ним контакт, механически стимулируя рецепторы кожи. А пока тот отдает приказ «не стареть», косметика старательно заполняет морщины экстрактами японских водорослей, куркумы и хлореллы.

Кондиционер для волос Oil Reflections, Wella Professionals Освоили коворкинг — с ковошингом точно разберемся. Тем более что эта процедура подходит и для лентяев. Термин означает мытье головы в один прием кондиционером или бальзамом. Мало пены, много пользы: масло камелии и экстракт белого чая разглаживают поверхность волос и гораздо более лояльны к краске, чем любой шампунь.

Легкий крем Le Soin Noir, Givenchy В третьем поколении черного-черного крема с экстрактом водорослей, который стимулирует регенерацию клеток кожи, прибыло. У нордического сливочного Le Soin Noir объявился южный родственник — крем-гель, идеальный для влажного и жаркого лета. Или для комбинированной, склонной к жирности кожи — на случай, если лето будет немного другим.