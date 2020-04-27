Автозагары, пилинги с кислотами и никаких зубочисток – как ухаживать за собой во время самоизоляции (и не только!)

Наталья Абрамова, косметолог Sisley

Чтобы увлажнить кожу и придать лицу здоровый вид, нанесите пенку для умывания, а затем отшелушивающий крем-гоммаж Sisley – равномерно распределите по лицу, избегая зону вокруг глаз, и через пару минут скатайте средство пальцами, придерживая кожу рукой. После нужно умыться и протереть лицо тоником, а затем нанести экспресс-маску "Сияние" с красной глиной.

Смыть через 3-5 минут, снова протереть кожу тоником и нанести следующую маску "Цветочный гель-экспресс" – в том числе и на кожу вокруг глаз, веки и губы. Также оставьте на несколько минут, а затем, не смывая водой, удалите излишки текстуры салфеткой и нанесите крем. Повторяйте процедуру 1-2 раза в неделю.

Если необходим антивозрастной уход, замените маску "Цветочный гель-экспресс" маской с экстрактом черной розы от Sisley, ее нужно держать на коже на 10-15 минут и также удалить излишки салфеткой.