Как правильно увлажнять кожу? А как оживить сухие кончики волос? Сейчас можно делать пилинги? Зачем очищать лицо, если все равно постоянно находишься дома и не делаешь макияж? Правда, что нужно обязательно пользоваться зубными нитями, но зубочистками категорически запрещено? Эти и другие вопросы мы задали косметологам международных марок, героям «Собака.ru» и бьюти-экспертам, чтобы составить подробную инструкцию по уходу за собой в условиях самоизоляции и после нее.
Автозагары, пилинги с кислотами и никаких зубочисток – как ухаживать за собой во время самоизоляции (и не только!)
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Наталья Абрамова, косметолог Sisley
Чтобы увлажнить кожу и придать лицу здоровый вид, нанесите пенку для умывания, а затем отшелушивающий крем-гоммаж Sisley – равномерно распределите по лицу, избегая зону вокруг глаз, и через пару минут скатайте средство пальцами, придерживая кожу рукой. После нужно умыться и протереть лицо тоником, а затем нанести экспресс-маску "Сияние" с красной глиной.
Смыть через 3-5 минут, снова протереть кожу тоником и нанести следующую маску "Цветочный гель-экспресс" – в том числе и на кожу вокруг глаз, веки и губы. Также оставьте на несколько минут, а затем, не смывая водой, удалите излишки текстуры салфеткой и нанесите крем. Повторяйте процедуру 1-2 раза в неделю.
Если необходим антивозрастной уход, замените маску "Цветочный гель-экспресс" маской с экстрактом черной розы от Sisley, ее нужно держать на коже на 10-15 минут и также удалить излишки салфеткой.
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Маска «Цветочный гель-экспресс» Sisley, 9 750 рублей
Как убрать темные круги и отеки (даже очень сильные!), снять усталость и напряжение с кожи вокруг глаз, разгладить морщинки? Рассказываю! Очистите кожу, нанесите плотным слоем на верхние и нижние веки маску для контура глаз и губ и оставьте на коже на 10 минут. В это время на лицо можно тоже дополнительно нанести маску с черной розой. Затем возьмите два ватных диска и, нанеся на них цветочную воду, положите на веки поверх маски.
Эти компрессы усилят эффективность средства и успокоят кожу век. Через 10-15 минут легким движением сдвиньте ватные диски к вискам, удалите излишки продукта салфеткой и нанесите по контуру орбитальной области крем для кожи вокруг глаз, а на лицо ежедневный крем. Я советую наносить средства на зону вокруг глаз стимулирующими массажными движениями, еще лучше подготовить кожу, сделав легкий массаж с помощью массажера "ридоки" или керамического аппликатора-массажера.
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Интенсивное средство для век или губ Sisley, 7 177 рублей
Отличный вариант ухода за волосами – мини-процедура Hair Rituel, которая глубоко очищает кожу головы. Нанесите на кожу головы очищающую маску с белой глиной от Sisley, распределить по коже и длине волос с помощью расчески с редкими зубчиками, оставьте на 10 минут и смойте водой.
После того, как помоете голову с шампунем, можно использовать маску Sisley для волос с четырьмя растительными маслами – нанесите ее на отжатые полотенцем волосы и оставьте на 10-15 минут, после смойте водой и нанесите 1-3 капли драгоценного масла для волос на концы локонов, чтобы смягчить их сухость и пористость.
Эти простые и быстрые процедуры в сочетании с ежедневным основным уходом, утренней гимнастикой и хорошим освежающим сном позволят к концу карантина выглядеть так, словно вы вернулись из отпуска, а не провели месяц в самоизоляции.
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Драгоценное масло для блеска и питания волос Sisley, 5 152 рублей
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Екатерина Гвоськова, эксперт по уходу Guerlain
Для достижения максимального результата сочетайте несколько средств ухода, каждое из которых работает на своем уровне кожи и дополняет действие других продуктов.
Первый шаг – лосьон. Его основная задача – подготовка кожи к нанесению последующих средств. Лосьон обычно наносят руками на очищенную кожу. Например, в составе лосьона Abeille Royale есть полисахариды и гликоли, которые увлажняют кожу и помогают средствам ухода проникнуть в кожу глубже.
Второй шаг – крем для кожи вокруг глаз. Кожа в этой зоне имеет более тонкое строение, находится в постоянном движении и быстрее подвергается негативному воздействию внешних факторов. Крем для кожи вокруг глаз Abeille Royale (благодаря уэссанскому меду и маточному молочку черной пчелы!) сокращает 5 видов морщин контура глаз: мимические, гусиные лапки, межбровные, слезную дорожку и возрастные. Имбирь, розмарин, кофеин и мед борются с темными кругами отечностью. Крем можно использовать самостоятельно, а можно сочетать с сывороткой для контура глаз. Нужно взять небольшое количество крема – с рисовое зернышко – и распределить легкими движениями по нижней и верхней орбитальной косточке.
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Восстанавливающая сыворотка для лица двойного действия Abeille Royale, Guerlain, 9 890 рублей
Третий шаг ухода – звездный дуэт Guerlain: омолаживающее масло-сыворотка Abeille Royale и сыворотка двойного действия Double R. Мы много слышим о пользе масел, но не всегда хотим наносить их на кожу, потому что они кажутся жирными и некомфортными. Поэтому Guerlain создал средство с легкой текстурой сыворотки и всеми преимуществами масла. Здесь масло мирры заключено в микрокапсулы и высвобождается только в момент нанесения. Кожа становится сияющей, но без жирного блеска, а морщинки – почти незаметными. Омолаживающее масло-сыворотку Abeille Royale можно использовать утром и вечером до основной сыворотки и крема, а также как базу под макияж.
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Матирующий дневной крем Abeille Royale, Guerlain, 9 950 рублей
Сыворотки отличаются более высокой концентрацией активных компонентов и целенаправленно воздействуют на определенную проблему кожи, их необходимо наносить до крема. Сыворотка Abeille Royale Double R привлекательна тем, что объединяет в себе сразу два действия: пилинг за счет фруктовых кислот (лимонная, молочная и гликолевая) и лифтинг благодаря уэссанскому меду и маточному молочку черной пчелы.
Четвертый шаг – нанесение крема для лица. Крем дополняет действие сыворотки, бывает дневной и ночной. Дневные кремы различаются по текстурам и обеспечивают защитную функцию. Ночные – запускают восстановительные процессы в коже, пока мы спим. Также можно 1-2 раза в неделю дополнять ежедневный уход масками: они могут быть увлажняющие, придающие сияние, питательные или антивозрастные.
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Активный лосьон для лица Abeille Royale, 4 340 рублей
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Катя Смольникова, основательница бренда «Самосвет»
Ухаживать за собой в самоизоляции я стала с большим (ударение на «о») вниманием к себе и к эмоциям, которые от этого получаю. И сейчас как никогда остро почувствовала, насколько важно приятное «взаимодействие» с баночкой, текстурой и ароматом того, что ты наносишь на себя. Это то самое взаимодействие, которое всегда было основополагающим в ценностях «Самосвета».
Сейчас мой домашний уход сместился с лица на тело, потому что лицу «сидеть дома» намного комфортнее, чем гулять по переполненному машинами центру. Поэтому на лицо я просто несколько раз в день наношу масло, иногда дополняя его массажем или соединяя с нейтральным кремом – использую базовое или легкое масло «Самосвет» и увлажняющий крем CeraVe. Иногда делаю маски и стараюсь больше дышать свежим воздухом.
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Сет легкое масло + минеральная соль «Самосвет», 1 450 рублей
А вот тело осталось без привычных процедур и массажей, и мне нравится каждый день радовать себя различными уходами. Это всегда масло, благо у меня есть выбор – чередую наше сухое масло с легким и иногда использую базовые. У них разная основа, а значит, тело получает полный спектр ухода. Периодически делаю ванночки для рук и ног: добавляю в горячую воду соль и опять-таки каплю масла – получается ароматерапия и импровизированное домашнее spa.
Мне кажется, сейчас ухаживать за собой важно как никогда. Во-первых, это приятные эмоции, которых сейчас стало меньше, во-вторых, спасение от тревог. В-третьих, для меня это своего рода медитация, время наедине с собой, наполнение себя приятными ароматами и текстурами, ощущение границ собственного тела. Подобная гармонизация состояния помогает меньше переживать и находить силы для выстраивания хорошего в новой реальности. Потому что силы у нас точно есть, важно знать, как найти к ним дорогу».
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Увлажняющий крем CeraVe, 346 рублей
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Вероника Третьякова, совладелица клиник DkDent и DkForma, главный врач клиники DkDent
Безусловно, лучшая забота о коже – это аппаратная косметология и профессиональный уход у специалиста, но сейчас мы этого лишены, поэтому стоит вспомнить несколько главных правил домашнего ухода. Особое внимание я бы уделила очищению кожи! Даже если мы не наносим макияж, то пыль и продукты обменных процессов мешают коже дышать и затрудняют уход за ней.
Очищая кожу, мы даем возможность уходовым средствам проникать внутрь, обеспечивая желаемый результат. Мне нравится начинать с пенки Selvert Termal – она волшебная, легкая, с очень приятным запахом, что для меня важно. Пока мы сидим дома, можно два раза в неделю добавить препараты для более глубокого очищения, которые помогают отшелушиванию верхнего слоя эпидермиса. Это может быть ферментативный гель с энзимами (Heleo4), мусс с гликолевой и салициловой кислотами (Mesaltera) или эксфолианты с микрочастицами (морская линия Gernetic).
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Масло красоты для лица и тела Gernetic, 2 950 рублей
Затем переходим к тонизации кожи. Призводители японской косметики уделяют тоникам и лосьонам большое внимание, они уже насыщены пептидами, аминокислотами, витаминами и микроэлементами и прекрасно готовят кожу к дальнейшему уходу. Я пользуюсь косметикой Chansonnier (Nano lotion). Дальше очередь за сывороткой и собственно кремом. Вечером я наношу сыворотку компании SkinCeuticalls (лидер в антиоксидантной защите и профилактике пигментации!), а также ночной крем SkinCeuticals Resveratrol. Утром – сыворотку Nano Concentrate и Brightening cream c SPF 30 SkinCeuticals, если собралась на прогулку.
Хорошо бы еще не забыть про руки, ноги и в целом тело! Весь уход за кожей тела также же есть у компании Gernetic. Мне нравится также пользоваться программными паками от Selvert Termal. Косметический уход за телом хорошо сочетать с теплым душем и зарядкой по утрам – отсутствием времени теперь не отговоришься!
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Крем Brightening UV Defense SPF 30 SkinCeuticals, 2 040 рублей
Тщательный уход также нужен и вокруг глаз. Здесь она очень тонкая и чувствительная, поэтому требовательная! Я использую линию EyeCell компании Genosys, включающую дермароллер для области вокруг глаз, сыворотку, крем и пептидные гидрогелевые патчи. В составе препаратов есть экстракты растительных стволовых клеток и биопептиды, которые помогают избавиться от темных кругов и мешков под глазами, мелких морщин и складок.
Что касается ухода за зубами, обязательно пользуйтесь нитями. Не зубочистками! Потому что использование последних приводит к травмам десневых сосочков и их дегенерации. Почистили зубы щеткой и сразу «прошлись» нитью, отметив для себя, где нитка рвется или цепляется – значит, там есть проблема и после карантина нужно обязательно посетить стоматолога.
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Алла Шарандина, редактор рубрики «Красота» журнала «Собака.ru»
Не думаю, что уход на самоизоляции принципиально меняется по сравнению с обычным. Скорее, упрощается. Не нужны спфы, не требуются праймеры. А насчет особой косметики против вредоносного голубого излучения от гаджетов – судя по отчету экранного времени смартфона, сейчас я утыкаюсь в него гораздо меньше, чем когда целыми днями включаю диктофон, вызываю туда-сюда такси, проверяю погоду, пробки и который час.
Так что условные «нерабочие дни» рассматриваю как чистое поле для бьюти-экспериментов. Самое время попробовать умеренно травматичные домашние уходы: негативный эффект от них точно не продлится дольше недели – а, собственно, мои походы в магазин случаются примерно в этом интервале.
Речь идет о пилингах (рекомендую для начала мягкие, на пропитанных ватных дисках типа Natura Siberica Oblepikha C-Berrica) и главным образом об автозагарах – La Mer, Dior Bronze, Clarins, Lancaster, Lumene. Их час настал! Во-первых, настоящие солнечные лучи пока могут настигнуть только счастливых обладателей и одновременно обожателей балконов. Во-вторых, эффект леопарда при неправильном нанесении автобронзантов останется в дни изоляции нашим секретом. Поэтому смело беру все возможные средства с пометкой gradual tan (это важно), растираю в ладонях и наношу на стратегически важные зоны. Затем тщательно мою руки. Как правильно это делать, теперь расскажут в любом меме, супермаркете и общественном туалете.
Еще в отлучении от мирского хорошо пробовать инновационные продукты. Например, микроигольчатые патчи российской марки Blom для носогубных складок. Область наложения звенит и краснеет еще полчаса после процедуры, но зато потом реально целые сутки видишь эффект введения филлера Belotero. При необходимости (и отсутствии косметолга в зоне досягаемости) можно повторить – в упаковке таких ребят четверо».
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Анастасия Нудельман, основатель бренда Human Being
Пока вы находитесь дома, попробуйте поверхностные кислотные пилинги, так как самое благоприятное время для них – это отсутствие УФ-излучения. Да, сейчас солнце уже более активное, но мы практически не выходим на улицу. К тому же, пилинги с миндальной, яблочной, фитиновой, винной, янтарной и молочной кислотами можно использовать не только зимой и осенью, но и в теплое время года, а значит, можно начать именно с их.
Так как воздух дома все еще сухой из-за включенного отопления, обязательно увлажняйте кожу. Обратите внимание на альгинатные маски – их желательно делать курсом, и сейчас как раз можно найти на это время. Они дают отличный эффект! Как и самомассаж лица – разные техники легко найти в интернете.
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Энзимная пудра 2 в 1: средство для умывания и маска-пилинг Human Being Cosmetics, 440 рублей
Самое важное, не забывайте очищать кожу. Кажется, что если мы не выходим на улицу и не красимся, то это совсем не нужно, но кожа – выделительный орган, и продукты метаболизма выходят через него в том числе, поэтому очищение необходимо. Если у вас акне или угревая сыпь, то на карантине можно пройти курс лечения, который обычно влечет за собой временные покраснения, шелушение и запрет на нахождение на открытом солнце. Но помните: план лечения вам может назначить только косметолог-дерматолог!
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Питательная маска для лица Human Being Cosmetics, 420 рублей
Фото: архивы пресс-служб / Сергей Мисенко / shutterstock.com
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