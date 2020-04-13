Алексей Осипчук, основатель сети салонов Park by Osipchuk, глобальный директор бренда профкосметики для волос Londa Professional и обладатель титула «Парикмахер года» международной премии Hairdressing Awards размышляет, как правительству и бьюти-бизнесу делить последствия пандемии.
Алексей Осипчук: «Для бьюти-рынка карантин на месяц катастрофичен, а помощь государства — смехотворна»
О карантине и его влиянии на индустрию красоты
Мы приостановили работу обоих салонов согласно распоряжению – то есть с 28 марта. Перезаписали клиентов, освободили мастеров, закрыли двери. К идее «нерабочей недели» я отнесся положительно: во многом действия властей схожи во всех странах, и мысль о том, что здоровье окружающих важнее наших текущих планов и прибыли, принять было вполне естественно.
Но если замереть на неделю – разумная уступка ситуации, то месяц простоя для нас – уже катастрофа. Потому что меры, которые предложило правительство в помощь малому бизнесу на этом этапе, мягко говоря, недостаточны. Точнее, просто смехотворны. Они убивают индустрию в целом. Вот есть указ президента о сохранении всем сотрудникам зарплаты – но нет ни намека, откуда работодателю эти средства извлечь: обкладывать себя кредитами нормальный человек точно не будет. Ясно, что сильнейший все равно выживет. Я имею в виду компанию с уверенным лидером, с преданной командой, а главное, с финансовой подушкой безопасности. Но останется без конкурентов. Такая чистка рынка происходит регулярно, и я не знаю, хорошо это или плохо для экономики в целом.
Об ответственности правительства и представителей бьюти-рынка
Поддерживаю идею о том, что обязательства по аренде помещений и ряду других регулярных платежей должны быть законодательно пересмотрены. Ее недавно выдвинула АПИК (Ассоциация предпринимателей индустрии красоты обратилась 7 апреля с открытым письмом к губернатору – «Собака.ru».). Малый бизнес не должен останавливать работу и нести убытки в одностороннем порядке, в то время как владельцы фактически пустующих помещений остаются при своем ежемесячном профите. Сейчас урегулирование сделок с арендодателем у нас болтается на уровне «А может, договоримся?». Коммуникация – важный прием, но ненадежный и не универсальный.
Есть и другая сторона. Как бы мы тут ни орали, поднимая дискуссию до уровня губернатора, многим на бьюти-рынке положение даст шанс задуматься. Например, об этом: достаточно ли честно мы все вели свой бизнес, чтобы предъявлять сейчас претензии государству? Платили ли налоги в полном объеме, требуя теперь максимальной поддержки взамен?
Но больше всего стоит поразмыслить тем коллегам, которые продолжают работать в дни самоизоляции «вчёрную», не закрывая салоны. Вот из-за таких дураков мы рискуем продлением сроков пандемии и, соответственно, карантина. Я точно не рискну здоровьем команды в сорок человек и двух тысяч посетителей, которые ежемесячно приходят в салоны Park by Osipchuk.
О перспективах
Я вовлечен во все, что происходит. С гипервниманием мониторю статистику заболевших и новости об эпидемии. К сожалению, динамика распространения вируса говорит о том, что нет никаких оснований для отмены карантина до начала лета. Но мы все равно открыли запись в Park by Osipchuk на май. Не из оптимизма, а из желания ободрить клиентов, наше общее бьюти-коммьюнити. Поддерживать связь, при необходимости перенося встречу, – лучше, чем бросить людей в тишине и неизвестности.
Нынешний коллапс – отличная возможность для бизнеса увидеть свои уязвимые места. Первый Park by Osipchuk на Мойке открылся в разгар кризиса 2014-го года. И я крайне счастлив, что день рождения салона пришелся на его пик. Потому что это закалка и возможность выйти из испытаний более креативным и мотивированным. Мне бы хотелось, чтобы сегодняшний экономический кризис позволил нам всем приподнять голову над местечковыми проблемами и осмыслить глобальные. Перейти на разумное потребление, для начала.
Несмотря на то, что в одну секунду у меня прервалась вся международная деятельность, были отменены российские мастер-классы и впал в кому бизнес, я смог адаптироваться, каждый день задавая себе один вопрос: каким я выйду с карантина, что успею узнать, увидеть, спланировать, придумать. Сейчас время наполнения. А выплеснуть все накопленное в нашем сумасшедшем мире точно скоро найдется возможность.
Фото: архивы «Собака.ru» / социальные сети
Текст: Алла Шарандина
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