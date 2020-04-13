Алексей Осипчук: «Для бьюти-рынка карантин на месяц катастрофичен, а помощь государства — смехотворна»

О карантине и его влиянии на индустрию красоты

Мы приостановили работу обоих салонов согласно распоряжению – то есть с 28 марта. Перезаписали клиентов, освободили мастеров, закрыли двери. К идее «нерабочей недели» я отнесся положительно: во многом действия властей схожи во всех странах, и мысль о том, что здоровье окружающих важнее наших текущих планов и прибыли, принять было вполне естественно.

Чистка рынка происходит регулярно, и я не знаю, хорошо это или плохо для экономики в целом.

Но если замереть на неделю – разумная уступка ситуации, то месяц простоя для нас – уже катастрофа. Потому что меры, которые предложило правительство в помощь малому бизнесу на этом этапе, мягко говоря, недостаточны. Точнее, просто смехотворны. Они убивают индустрию в целом. Вот есть указ президента о сохранении всем сотрудникам зарплаты – но нет ни намека, откуда работодателю эти средства извлечь: обкладывать себя кредитами нормальный человек точно не будет. Ясно, что сильнейший все равно выживет. Я имею в виду компанию с уверенным лидером, с преданной командой, а главное, с финансовой подушкой безопасности. Но останется без конкурентов. Такая чистка рынка происходит регулярно, и я не знаю, хорошо это или плохо для экономики в целом.