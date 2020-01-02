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Петербурженка Ирина Гоголь стала победительницей в международном конкурсе красоты

Петербурженка заняла призовое место «Вице-миссис Вселенная» в международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная», пишет «Piter. tv» со ссылкой на пресс-службу федерации «Миссис Санкт-Петербург».

Победу одержала Ирина Гоголь, капитан женской сборной Санкт-Петербурга по волейболу и родственница писателя Николая Гоголя.

  • Фото: Федерация «Миссис Санкт-Петербург»

Конкурс состоялся в китайском городе Гуанчжоу 30 декабря. В финал попало 90 претенденток. На последнем этапе конкурса Ирина Гоголь выступала в образе Царевны Лебедь, а на творческом конкурсе исполнила танец «Иван Купала».  

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Сабина Алиева,
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