Петербурженка Ирина Гоголь стала победительницей в международном конкурсе красоты

Конкурс состоялся в китайском городе Гуанчжоу 30 декабря. В финал попало 90 претенденток. На последнем этапе конкурса Ирина Гоголь выступала в образе Царевны Лебедь, а на творческом конкурсе исполнила танец «Иван Купала».