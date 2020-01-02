Петербурженка заняла призовое место «Вице-миссис Вселенная» в международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная», пишет «Piter. tv» со ссылкой на пресс-службу федерации «Миссис Санкт-Петербург».
Петербурженка Ирина Гоголь стала победительницей в международном конкурсе красоты
Победу одержала Ирина Гоголь, капитан женской сборной Санкт-Петербурга по волейболу и родственница писателя Николая Гоголя.
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Фото: Федерация «Миссис Санкт-Петербург»
Конкурс состоялся в китайском городе Гуанчжоу 30 декабря. В финал попало 90 претенденток. На последнем этапе конкурса Ирина Гоголь выступала в образе Царевны Лебедь, а на творческом конкурсе исполнила танец «Иван Купала».
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