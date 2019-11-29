«Черная Пятница»: 10 лучших бьюти-предложений от брендов и магазинов

В «магазинах красоты» Cosmotheca в Петербурге в пятницу, субботу и воскресенье будет действовать 20% скидка на весь ассортимент, а также специальные скидки до 70% на выделенные позиции (например, на SPF-защиту от бренда Backel и масла и гоммажи от Patyka).

Средства Malin+Goetz — бренд создали бывшие сотрудники Kiehl’s и Helmut Lang Parfums Мэтью Малин и Эндрю Гётц — отдадут с 40% скидкой. Так, крем для тотального восстановления кожи вокруг глаз, который обычно стоит 8 700₽ в Cosmotheca можно купить за 5 220₽.

Предложение действует с 29 ноября по 1 декабря