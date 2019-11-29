Каждый бьюти-охотник желает знать, где достать заветные баночки с максимальными скидками. «Собака.ru» провела пятничную ревизию всех косметических брендов и магазинов Петерубрга и собрала лучшие предложения в одном материале. Все подробности и секретные акции — ниже.
«Черная Пятница»: 10 лучших бьюти-предложений от брендов и магазинов
«Рив Гош»
Самая короткая «Черная пятница» пройдёт в «Рив Гоше». Скидки до 50% косметическая сеть предложит только 29 и 30 ноября. С максимальными скидками отдают маски Glamglow (от 1215₽) и Dr.Jart (от 384₽), мужской детокс-гель для душа Biotherm Aquapower (999₽ вместо 2315₽!), духи — от Kenzo World (от 2485₽) до амбровой новинки Mugler Les Exceptions (9903₽ вместо 16505₽!) и с десяток бестселлеров — от консилера Clarins до помады Smashbox.
Предложение действует с 29 по 30 ноября
Sephora
Мировой бьюти-гигант выступает со скидками до 60% уже вторую неделю — Black Friday у сети начался 18 ноября! Берем классику (и эксклюзив сети!) — тональную основу Marc Jacobs (1702₽ вместо 2930₽), кремовую помаду Kat Von D (620₽ вместо 1550₽) и «бриллиантовый хайлайтер» Too Faced (2205₽ вместо 3105₽) и духи! Например, Gucci Acua Di Fiori (4158₽ вместо 6030₽) или Eau de Lacoste Blanc (4044₽ вместо 6740₽).
Предложение действует по 1 декабря
Cosmotheca
В «магазинах красоты» Cosmotheca в Петербурге в пятницу, субботу и воскресенье будет действовать 20% скидка на весь ассортимент, а также специальные скидки до 70% на выделенные позиции (например, на SPF-защиту от бренда Backel и масла и гоммажи от Patyka).
Средства Malin+Goetz — бренд создали бывшие сотрудники Kiehl’s и Helmut Lang Parfums Мэтью Малин и Эндрю Гётц — отдадут с 40% скидкой. Так, крем для тотального восстановления кожи вокруг глаз, который обычно стоит 8 700₽ в Cosmotheca можно купить за 5 220₽.
Предложение действует с 29 ноября по 1 декабря
Davines
«Пятничные» скидки у итальянцев немного скромнее, чем у мультрибренда Cosmotheca, но любимые уходовые средства для волос можно будет купить со скидкой все выходные. Ценник в мужской линейке уменьшили ровно вдвое — так, масло для бороды с ароматом амбры отдают за 860₽ (вместо 1720₽), а уплотняющий уход для волос — за 1120₽ (вместо 2240₽). А вот сыворотку для создания локонов и «масло без масла» для естественных укладок отдадут с тридцатипроцентной скидкой — 1246₽ за слиток.
Предложение действует с 27 ноября по 1 декабря
Foreo
Бьюти-гаджеты Foreo на официальном сайте и у партнеров бренда все выходные отдают со скидками до 40%. Теперь космические щеточки для лица Luna можно купить от 9000₽, маски Ufo — от 8399₽, а зубные щетки Issa — от 3374₽. Мы знаем, вы давно о них мечтали, но все не решались приобрести!
Предложение действует с 26 ноября по 2 декабря
«Л'Этуаль»
В косметической сети снижают цены до 70%. Так, цены на идеальные румяна Nars Orgasm стартуют 1314₽, а духи, например, Burberry Weekend или Boss Bottled будут стоить в районе двух тысяч рублей. От 1899₽ и 2059₽ соответственно.
Предложение действует с 20 ноября по 1 декабря
Kiehl’s
На уикенд бренд запустил эко-акцию, в рамках которой сделает 20% скидку каждому, кто принесет пустую баночку из-под использованного уходового средства (любой марки!). Акция распространяется на все средства, представленные как на сайте и в официальных магазинах Kiehl’s.
Так, ночной микропилинг, ускоряющий обновление кожи, бренд отдаст за 3848₽ вместо 4810₽, а масло для губ за 1360₽ вместо 1700₽.
Предложение действует с 27 ноября по 1 декабря
Erborian
В интернет-магазине и фирменных бутиках бренда скидки достигнут 60%. С максимальной выгодой у Erborian берем увлажняющую маску с соком бамбука (1596₽ вместо 3990₽) и матирующий крем Matte (1476₽ вместо 3690₽).
Кстати, в акцию попали и бестселлеры — корректирующий СС-крем СС Red (1080₽), CC крем для кожи вокруг глаз (1545₽) и мультифункциональный карандаш-корректор (1614₽). Все три — победители бьюти-премий!
Предложение действует с 25 ноября по 1 декабря
L’Occitane
Скидка у французов L’Occitane хоть и небольшая (всего 20%), зато на весь ассортимент! Скупаем их банную линейку с запахами Прованса и кремы для рук с ароматами карите, розы и миндаля. Последние, кстати, идеальны в качестве небольшого новогоднего презента в сочетании с прочими праздничными мелочами от носков с оленями до наборов со сладостями и пряным чаем.
Предложение действует с 25 ноября по 1 декабря
Natura Siberica
И хотя ни в социальных сетях, ни на сайте российского бренда нет информации об акциях по случаю «Черной пятницы», мы с уверенностью заявляем: вплоть до воскресения во флагманском магазине Natura Siberica на Невском пр. 108 будут скидки на выделенный ассортимент. Уходовые средства с сибирским колоритом берем со скидками от 20 до 50%.
Предложение действует с 29 ноября по 1 декабря
Urban Decay
В офисе Urban Decay уверены, что ничего лучше животных и скидок на макияж уже придумать нельзя, поэтому к «Черной пятнице» марка запускает специальную акцию #ГавЗаUrbanDecay. С каждой покупки бьюти-бренд будет отправлять по 100 рублей в приют @50pets, который заботиться о бездомных собаках и кошках. И да, на все товары — скидка 20%.
Самое время задуматься о новой палетке Naked (цены на них стартуют от 2152₽) и спрее для фиксации макияжа All Nighter (2072₽ вместо 2590₽!). Когда, если не после Black Friday начинать готовиться к Новому году?
Предложение действует по 1 декабря
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