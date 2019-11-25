5 лучших парных ароматов осени

L’Homme & Pour Femme Timeless

Lacoste

Ольфакторная «Вечность» — отличный аккомпанемент к «Реквиему», которым 9 ноября продирижирует Курентзис. Оба аромата в самый раз для филармонии: удушающих не демонстрируют, собраны по классике. Мужской L’Homme Lacoste Мишель Жирар заварил для буфета как жасминово-имбирный чай с пряным дымком. А женский можно смело сдать капельдинеру вместе с букетами — легенда парфюмерии Оливье Кресп составил его из двух сортов роз, арабского жасмина и гардении.