Если дабл-дрессинг, то только парфюмерный! Предлагаем выгуливать новые ароматы парами — вплоть до новогодних праздников.
5 лучших парных ароматов осени
Wood
Dsquared2
Променад по похорошевшей набережной Карповки совершим, кутаясь в древесную туалетную воду — кедрово-ветиверовую для него или кедрово-малиновую для нее. Для создания ароматов пригодились и другие деревья. Крышки обоих флаконов вручную сделаны из ясеня, а на коробку улегся кленовый лист — тотем канадских дизайнеров, братьев Дина и Дэна Кейтенов.
For Her, For Him
Emanuel Ungaro
Разглядывать муралы в Гавани и Приморском идем с баллончиками невидимой краски. Флаконы в форме спреев для граффити расписал парижский художник Chanoir, он же — отец рисованного кота Cha, двуухим портретом которого забомблены стены от Боготы до Пекина. Сами ароматы резвые, как опытный граффитчик: цветочный женский шипр оперативно раскрывается миндалем, туберозой, пачулями и ванилью, а мужской фужер окатывает цитрусовым миксом с корицей, ирисом и бобами тонка.
L’Homme & Pour Femme Timeless
Lacoste
Ольфакторная «Вечность» — отличный аккомпанемент к «Реквиему», которым 9 ноября продирижирует Курентзис. Оба аромата в самый раз для филармонии: удушающих не демонстрируют, собраны по классике. Мужской L’Homme Lacoste Мишель Жирар заварил для буфета как жасминово-имбирный чай с пряным дымком. А женский можно смело сдать капельдинеру вместе с букетами — легенда парфюмерии Оливье Кресп составил его из двух сортов роз, арабского жасмина и гардении.
20 Iconic Feminine 20 Iconic Masculine
Clive Christian
Почтенному парфюмерному дому исполнилось 20 лет, а если считать с момента основания поставлявшей духи ко двору королевы Виктории Crown Perfumery Company, которую выкупил сэр Клайв, — то все 147. Двадцатая пара ароматов в коллекции оплетена покрытой платиной виньеткой и несет все лучшее: дамасские розы с шафраном для нее, петитгрейн и кедр для него.
Heartless Helen
Terrible Teddy Penhaligon’s
Сатира на британскую аристократию в редком ольфакторном жанре: «Бессердечная Хелен» бьет наотмашь туберозой, а затем запирает за дверью из драгоценного сандала, пока «Ужасный Тедди» прячется под кашемировым кепи в кожаном кресле кабинета.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архив пресс-службы
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