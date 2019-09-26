В Петербурге появилась пицца с искусственным мясом. Мы ее попробовали!

В меню двух пиццерий Pizza Hut в Москве и Петербурге появилась пицца с растительным мясом от компании Beyond Meat – калифорнийского стартапа, который из горохового белка, воды и масла производит продукт, имитирующий вкус, текстуру и запах настоящего мяса. Редакция «Собака.ru» не могла пройти мимо: мы попробовали новую пиццу и делимся впечатлениями.

Пицца с растительным мясом, томатами, болгарским перцем и красным луком

Растительное мясо Beyond Meat

Виктория Пятыгина, редакционный директор: «На вкус и цвет фарш из искусственного мяса весьма похож на настоящий, но он очень зажарен, в этом есть определенная хитрость повара. Возможно, я бы даже не заметила разницы, но организм обмануть не удалось – от обеда или ужина он требует свою дозу белка, и даже после трех слайсов, весьма толстых и увесистых, продолжал сигнализировать, что все еще ждет свой законный протеин». Александра Генералова, редактор рубрики «Искусство»: «При всей нелюбви к пицце на толстом тесте эта мне понравилась, однако, странный суховатый мясозаменитель в ней явно лишний — он оставляет странный привкус во рту и не добавляет объема впечатлениям. С другой стороны, такой топпинг превращает банальное поедание сыра на тесте в игру «похоже ли на мясо?», а обсуждение вкусовых качеств суррогата делает вечер куда менее томным». Ольга Угарова, редактор рубрики «Шейкер»: «Мне показалось, что мясо горчит. Во всяком случае, есть такое горьковатое послевкусие. А вообще оно было зажарено до такой степени, что вкуса продукта почувствовать было почти невозможно. Так что вывод сделать не возьмусь».

Игорь Топорков, редактор раздела «Аперитив» : «Во-первых, главный комплимент для экспериментального продукта – у тебя есть ощущение, что ты ешь еду, а не пластик или вату. Сама по себе пицца – вкусная. Что же касается схожести с мясом, ничего не могу сказать: у меня не было ощущения, что я ем горох, но и нормально оценить вкус было невозможно – его перебивал жирный соус, овощи и сыр. Вот когда сделают стейк из искусственного мяса – тогда поговорим». Дарья Гладких, новостной редактор: «Я не любитель мясозаменителей — возможно, дело в плохом опыте с фалафелем или студенческом прошлом с быстрой лапшой, но мясо Beyond Meat мне понравилось. Прямо как настоящее, оно разделяется на волокна и способно ввести в заблуждение даже заядлого мясоеда. Но есть и минусы. Так как оно не имеет вкуса, схожесть с натуральным собратом придают вкусовые добавки. В данном случае, мне показалось, был перебор с «шашлычным» ароматом. В остальном — здорово! Одной пиццы хватит и на небольшую компанию, по сытости она точно не уступит пепперони». Саша Иорданов, редактор рубрики «Еда»: «Давно не ел американской пиццы: объемная плоть и нежный краешек, который в кои-то веки хочется доесть до конца. Главная ассоциация – бабушкина пицца из детства, так что, положа руку на сердце, начинка здесь могла быть любой, будь там даже жареные сосиски и майонез – мне бы все равно понравилось. Что до искусственного мяса – оно вполне съедобно и в составе пиццы выглядит убедительно. На настоящее мясо это похоже куда больше, чем соевый шницель или сэйтан из арсенала веганов».