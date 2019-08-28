Где поесть в фуд-холле City Food: второй Ikigai, раменная от «Буше», Pizza22 и Yoda express

В начале августа на четвертом этаже ТРК «Сити Молл» у станции метро «Пионерская» запустилось новое гастрономическое пространство City Food. Это масштабный фуд-холл, в котором свои корнеры открыли около 15 проверенных петербургских заведений, известных по своим проектам в центре города. «Собака.ru» рассказывает о самых интересных концепциях.

Пространство Первое, что стоит отметить – City Food совсем не похож на привычный «ресторанный дворик» в торговом центре ни по набору арендаторов, ни по дизайну. Визуальное оформление пространство доверили студии DA.Architects, известной по оформлению ресторанов Birch, Made in China, Gastroli и многих других популярных заведений. В интерьере преобладают натуральные материалы – дерево и металл и приглушенные естественные цвета (от песочного до оливкового), при этом отдельные корнеры украшают неоновые вывески, придающие пространству футуристичный вид. Ключевой элемент — панорамные окна с видом на Удельный парк.

Резиденты Mad Espresso Team Этим летом обжарщики MET со 2-й Советской улицы открыли сразу две новых точки: первую –в отдельном помещении на Василеостровском рынке. а вторую в фудхолле City Food. Все кофейные напитки – от эспрессо до айс-латте – здесь готовят на собственном зерне класса спешелти. Из еды есть только выпечка, в том числе – отличные круассаны, которые кофейня закупает у пекарей-энтузиастов из Pastry Bitches.

Lavanda Eclair Эклерная, которая начала свой путь с аккаунта в инстаграме, на фудхолле открыла уже вторую точку. И это всего за год! Шеф-кондитер Юлия Гасанбекова, учившаяся кондитерскому искусству в лондонском кафе Maitre Choux, готовит семь видов эклеров (с соленой карамелью, шоколадом, орехами, лавандой, кокосом, ягодами, шоколадом), а также смузи-боулы с домашней гранолой и фирменные кофейные напитки «Раф Лаванда» и «Латте роза».

Ikigai & Drink Wine Don’t Give Up Японская закусочная Ikigai – пожалуй, лучший гастропроект на Долгоозерном рынке, расширилась и превратился в сеть. Меню больших изменений не претерпело: здесь снова кормят отличным раменом, боулами, суши и роллами. Но есть и бонус – в новом Ikigai можно выпить вина. Карту собрал Евгений Усачев («Винный Шкаф» и Hamlet+Jacks), в ней нашлось место как популярной сегодня биодинамике, так и базовым маркам на каждый день.

Omo Семейное корейское кафе Omo – прежде работало на Кадетской линии Васильевского острова, а теперь переехало в фудхолл. Содержание прежнее — корейская классика: пибимпаб (рис с салатами, мясом и грибным супом), чаджанмен (домашняя лапша с соусом из свинины и черных бобов), курица в остро-сладком соусе с рисом и салатом. Одну из главных закусок — кимчи (квашенная в перечной смеси пекинскую капусту) в Оmo солят и заправляют сами.

Chou Do Первый азиатский проект сети пекарен «Буше», консультантом которого выступил японский повар и предпрениматель Кадзу Кидзима. Тот самый, что год назад открывал вместе с Евгением Хитьковым и Владимиром Конюховым первый в городе Ikigai на Долгоозерном. На русский японское слово «Чу дО» переводится как «просто», и именно вокруг простоты построена концепция места. Главное блюдо – рамен, который готовят по принципу конструктора: нужно выбрать тип рамена и топпинги к нему. Также в меню – другие японские блюда: японские пельмени гёдза, гюдон (рис с говядиной), салаты и сладости.

Pizza 22 cm Команда пиццерии «22 сантиметра» известна своим основательным подходом и серьезным отношением к технологии: на этот раз они тоже не пошли на уступки. Чтобы разместить на пятом этаже ТРК дровяную печь для пиццы – пришлось даже разбирать крышу! В меню – привычный набор хитов: образцовая неаполитанская пицца, сытные салаты, например, с бурратой, свежим тунцом или тыквой, неплохая барная карта с вином и крафтовым пивом.

Brasserie Liege В «Брассери Льеж» собрали почти все кулинарные хиты Бельгии: есть креветки с перечным соусом, запеченные мидии, мясные буллеты, луковые кольца с соусом ранч, картофель фри, а еще – фирменные льежские вафли (они круглые, внутри – карамелизированный сахар). Вафли можно заказать на закуску – с мясом или паштетом, а можно на десерт – с ягодами или мороженым.

«Бабагануш» За израильскую кухню на фудхолле отвечает команда пита-бара «Бабагануш» – проект рестораторов Ильи Базарского и Павла Штейнлухта, уже работающий на улице Восстания и в ТРК «Мега». Здесь берем ближневосточные специалитеты – шварму, кебаб, фалафель, а еще хумус, сыр лабане и фирменный бабагануш – паштет из запеченного баклажана.

Yoda express Открывая свою первую лапшичную на Петроградской стороне – Александр Первак, Никита Рященко и Кристина Журавлева – ставили на любовь к Таиланду, экспрессивный неоновый интерьер и очарование символа проекта – собаки Никиты и Кристины по кличке Йода. Ставка оказалась выигрышная, теперь YODA открылся в экспресс-формате. Концепция прежняя: в меню – самосы с курицей, лососем и креветками, супы том-ям и том-кха, несколько видов лапши и карри.

San Diego Во время поездки в Нью-Йорк будущая команда закусочной узнала о техасско-мексиканской кухне. Вдохновленные ее простотой и ярким вкусом, они вернулись в Петербург и запустили первую точку в здании «Бутылка» на Новой Голландии. Бодрый текс-мекс (а именно так сокращают эту разновидность кухни на юго-западе США) собрал в себя лучшее от двух культур: сытные буррито (400 грамм в порции!), тако и кесадильи, а также начосы, боулы и томатный суп.

Что еще Сейчас на площадке фуд-холла также работают бистро Italiani, бургерные «Бюро» и Moo Moo, кафе Ngon, пельменная «Лепим и варим», кофейня Elton и пивной бар Beer Addicts Syndicate. C осени в City Food запустятся четвертая в городе кондитерская «Забыли сахар» и новый проект ресторана «Банщики» – «Конь-огонь». Проект Евгения Хитькова и «ОПГ Добрых дел» – грузинское бистро «МАМО», прежде работавшее на Новой Голландии, станет резидентов фуд-холла в ближайшие недели.

Фото: архивы пресс-служб, Instagram

Гастрономическое пространство CITY FOOD

Адрес: Коломяжский пр., 17/2, ТРК «Сити Молл»