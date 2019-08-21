Базилик – 50 г Шпинат – 50 г Растительное масло – 500 мл

Кабачок – 40 г Авокадо – 40 г

Желтые томаты – 160 г Желтый сладкий перец – 160 г Стебель сельдерея – 60 г Вода – 200 мл Оливковое масло – 60 мл Соль

Приготовление

1. Заранее сделать зеленое масло. Для этого пробить в блендере базилик, шпинат и растительное масло. Оставить на ночь в холодильнике, после – процедить через ткань.

2. Пробить в блендере желтые томаты, желтый сладкий перец, стебель сельдерея. Добавить воду, оливковое масло и соль. Еще раз тщательно пробить.

3. Нарезать ровными кубиками кабачки и авокадо, посолить, заправить маслом из базилика. Подавать с охлажденным гаспачо.