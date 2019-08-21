Тартар, салат с томатной гранитой и лапша с кальмаром: Что приготовить из кабачков
В разгаре сезон кабачков – пожалуй, самого недорогого и распространенного российского овоща второй половины лета. В конце августа их вид уже навевает скуку: драники, икра и рагу приготовлены столько раз, что уже никому не в радость. Исправляем ситуацию: мы выбрали три необычных блюда с кабачками, которые можно попробовать в петербургских ресторанах, и попросили шеф-поваров поделиться с нами рецептами.
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Тартар из кабачка и авокадо с гаспачо из томатов
Тартар из кабачка и авокадо
от Виктории Мосиной, шеф-повара кафе Grün
Ингредиенты (на 2 порции)
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Для гаспачо:
Желтые томаты – 160 г
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Для тартара:
Кабачок – 40 г
Для зеленого масла:
Базилик – 50 г
Приготовление
1. Заранее сделать зеленое масло. Для этого пробить в блендере базилик, шпинат и растительное масло. Оставить на ночь в холодильнике, после – процедить через ткань.
2. Пробить в блендере желтые томаты, желтый сладкий перец, стебель сельдерея. Добавить воду, оливковое масло и соль. Еще раз тщательно пробить.
3. Нарезать ровными кубиками кабачки и авокадо, посолить, заправить маслом из базилика. Подавать с охлажденным гаспачо.
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Салат с малосольными кабачками и огурцами с гранитой из томатов
Салат с малосольными кабачками
от Дмитрия Рощина, шеф-повара бистро «Футура»
Ингредиенты
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Для малосольных кабачков и огурцов:
Кабачок – 100 г
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Для граниты из томатов:
Томаты – 500 г
Для подачи:
Сметана – по вкусу
Приготовление
1. Заранее подготовить граниту. Свежие томаты пробить блендером, посолить, поперчить и ввести в получившееся пюре растопленный желатин. Процедить через сито, залить в емкость и заморозить.
2. Для маринада смешать воду, соль, сахар, уксус и специи, немного подогреть.
3. Кабачки и огурцы нарезать слайсами, сложить чередуя между собой и залить холодным маринадом. Дать настояться в течение 30 минут.
3. На тарелку выложить жирную сметану, рядом – кабачки и огурцы, украсить листьями эстрагона и семечками. Вилкой соскрести замороженную томатную граниту и выложить в тарелку.
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Жареный кальмар с лапшой из кабачка
Кальмар с лапшой из кабачка
от Дмитрия Кюлленена, шеф-повара ресторана Gills
Ингредиенты (на 2 порции)
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Для кальмара:
Кальмар – 240 г
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Для лапши:
Кабачок – 2 шт
Для подачи:
Консервированная мини-кукуруза – 70 г
Приготовление
1. Свежего кальмара быстро обжарить на сковороде, а затем в течение примерно 30 секунд тушить в небольшом количестве соуса, состоящего из мирина, соевого соуса, кунжутного масла, чеснока и имбиря.
2. Кабачок нарезать тонкими слайсами, затем ножом превратить слайсы в лапшу.
3. Лапшу из кабачка замариновать в смеси рисового уксуса, сахара и соли в течение 15 секунд .
4. Обжариваем в кляре консервированную мини-кукурузу.
5. Выложить на тарелку лапшу из кабачка, кукурузу и кальмара, добавить соус из черных бобов. Украсить готовое блюдо зеленым луком.
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