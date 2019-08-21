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Тартар, салат с томатной гранитой и лапша с кальмаром: Что приготовить из кабачков

В разгаре сезон кабачков – пожалуй, самого недорогого и распространенного российского овоща второй половины лета. В конце августа их вид уже навевает скуку: драники, икра и рагу приготовлены столько раз, что уже никому не в радость. Исправляем ситуацию: мы выбрали три необычных блюда с кабачками, которые можно попробовать в петербургских ресторанах, и попросили шеф-поваров поделиться с нами рецептами.  

  • Тартар из кабачка и авокадо с гаспачо из томатов

Тартар из кабачка и авокадо

от Виктории Мосиной, шеф-повара кафе Grün

 

Ингредиенты (на 2 порции)

Для гаспачо: 

Желтые томаты – 160 г
Желтый сладкий перец – 160 г
Стебель сельдерея – 60 г
Вода – 200 мл
Оливковое масло – 60 мл
Соль

Для тартара:

Кабачок – 40 г
Авокадо – 40 г

Для зеленого масла:

Базилик – 50 г
Шпинат – 50 г
Растительное масло – 500 мл

Приготовление

1. Заранее сделать зеленое масло. Для этого пробить в блендере базилик, шпинат и растительное масло. Оставить на ночь в холодильнике, после – процедить через ткань.  

2. Пробить в блендере желтые томаты, желтый сладкий перец, стебель сельдерея. Добавить воду, оливковое масло и соль. Еще раз тщательно пробить. 

3. Нарезать ровными кубиками кабачки и авокадо, посолить, заправить маслом из базилика. Подавать с охлажденным гаспачо. 

 

 

  • Салат с малосольными кабачками и огурцами с гранитой из томатов

Салат с малосольными кабачками

от Дмитрия Рощина, шеф-повара бистро «Футура»

 

Ингредиенты

Для малосольных кабачков и огурцов: 

Кабачок – 100 г 
Огурец – 100 г 
Вода – 100 мл 
Уксус – 5 мл
Укроп – 5 г
Чеснок – 5 г
Соль – по вкусу 
Сахар – по вкусу 
Лавровый лист – по вкусу
Перец черный – по вкусу

Для граниты из томатов:

Томаты – 500 г 
Соль – по вкусу
Сахар – по вкусу
Желатин – 10 г

Для подачи:

Сметана – по вкусу
Щавель – стебель
Жареные семечки – по вкусу
Листья эстрагона – по вкусу

Приготовление

1. Заранее подготовить граниту. Свежие томаты пробить блендером,  посолить, поперчить и ввести в получившееся пюре растопленный желатин. Процедить через сито, залить в емкость и заморозить.

2. Для маринада смешать воду, соль, сахар, уксус и специи, немного подогреть. 

3. Кабачки и огурцы нарезать слайсами, сложить чередуя между собой и залить холодным маринадом. Дать настояться в течение 30 минут.  

3. На тарелку выложить жирную сметану, рядом – кабачки и огурцы, украсить листьями эстрагона и семечками. Вилкой соскрести замороженную томатную граниту и выложить в тарелку.

  • Жареный кальмар с лапшой из кабачка

Кальмар с лапшой из кабачка

от Дмитрия Кюлленена, шеф-повара ресторана Gills

 

Ингредиенты (на 2 порции)

Для кальмара: 

Кальмар – 240 г 
Имбирь – по вкусу
Чеснок – по вкусу
Мирин (рисовое вино) – по вкусу
Кунжутное масло – по вкусу
Соевый соус – по вкусу

Для лапши:

Кабачок – 2 шт 
Рисовый уксус – 50 мл
Сахар – 40 г
Соль – по вкусу

Для подачи:

Консервированная мини-кукуруза – 70 г
Соус из черных бобов – 30 мл
Зеленый лук – по вкусу

Приготовление

1. Свежего кальмара быстро обжарить на сковороде, а затем в течение примерно 30 секунд тушить в небольшом количестве соуса, состоящего из мирина, соевого соуса, кунжутного масла, чеснока и имбиря. 

2. Кабачок нарезать тонкими слайсами, затем ножом превратить  слайсы в лапшу.

3. Лапшу из кабачка замариновать в смеси рисового уксуса, сахара и соли в течение 15 секунд .

4. Обжариваем в кляре консервированную мини-кукурузу.

5. Выложить на тарелку лапшу из кабачка, кукурузу и кальмара, добавить соус из черных бобов. Украсить готовое блюдо зеленым луком.

 

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