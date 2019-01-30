Совладелец «Бекицер» и Social Club

«Боюсь, что у большинства ресторанов есть определенное количество доброжелателей с разных сторон, и это не только соседи, которые пишут жалобы. Да, государственные инстанции должны обрабатывать каждый запрос – это их работа, из количества заполненных отчетов складывается их оклад. Система устроена так, что для вызова, например, прокуратуры на юридическое лицо не нужны никакие реальные основания или документы, достаточно собственного желания, при этом, когда речь идет о противодействии настоящему беспределу, например, между физлицами или физлицом и юридическим лицом – никого не дозовешься. И каждый такой визит доставляет ресторатору неудобство и заставляет тратить много времени и нервов, чтобы отбиться. Как это происходит? Например, во время ЧМ по футболу были в буквальном смысле зачистки террас, в том числе на улице Рубинштейна – главной ресторанной магистрали города. У нас в «Бекицере» совсем небольшая, согласованная с городом терраса. Подъезжает автомобиль с бригадой демонтажников, из него выходит человек и начинает молча складывать нашу мебель. К счастью, на улице в этот момент оказался управляющий – Что вы делаете? – Ваша терраса не согласована. – Она согласована, вы даже не попросили документы и не предъявили своих. Управляющий показал все бумаги, демонтажник удивился и поставил мебель обратно. То есть, получается, нет никакого регламента, с чужой собственностью можно обращаться по-свойски, без уважения к чужому труду, к предпринимательству. И я боюсь, что сейчас это «официальная позиция». Или вот зима, коммунальные службы свою работу не делают, мы все счищаем сами. Видимо, у тех, кто пишет эти бесконечные жалобы складывается ощущение, что наши рестораны открылись сами по себе, процветают сами по себе, а их владельцы не вкалывают, а получают все по мановению волшебной палочки. Наверное, это наследие СССР и полная безответственность людей на местах. И при этом другие органы власти понимают, что для туризма и развития города рестораны – часть Петербурга, лицо города, может, не такая духовная, как Эрмитаж, но тем не менее, зачем убивать огромный канал инвестиций в его развитие, мне непонятно».