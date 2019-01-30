Рестораны на Рубинштейна погрязли в постоянных проверках. Что происходит?
Владельцы ресторанов и кафе, расположенных на улице Рубинштейна, жалуются на постоянные проверки со стороны контролирующих органов, которые длятся с ноября 2018 года. Их проверяет Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба, МЧС и другие ведомства. Многие заведения уже оштрафовали, некоторым пришлось закрыться, например проектам «Скобари» и «Варвара». Узнали у рестораторов, что происходит.
Павел Штейнлухт
Совладелец «Бекицер» и Social Club
«Боюсь, что у большинства ресторанов есть определенное количество доброжелателей с разных сторон, и это не только соседи, которые пишут жалобы. Да, государственные инстанции должны обрабатывать каждый запрос – это их работа, из количества заполненных отчетов складывается их оклад. Система устроена так, что для вызова, например, прокуратуры на юридическое лицо не нужны никакие реальные основания или документы, достаточно собственного желания, при этом, когда речь идет о противодействии настоящему беспределу, например, между физлицами или физлицом и юридическим лицом – никого не дозовешься. И каждый такой визит доставляет ресторатору неудобство и заставляет тратить много времени и нервов, чтобы отбиться. Как это происходит? Например, во время ЧМ по футболу были в буквальном смысле зачистки террас, в том числе на улице Рубинштейна – главной ресторанной магистрали города. У нас в «Бекицере» совсем небольшая, согласованная с городом терраса. Подъезжает автомобиль с бригадой демонтажников, из него выходит человек и начинает молча складывать нашу мебель. К счастью, на улице в этот момент оказался управляющий – Что вы делаете? – Ваша терраса не согласована. – Она согласована, вы даже не попросили документы и не предъявили своих. Управляющий показал все бумаги, демонтажник удивился и поставил мебель обратно. То есть, получается, нет никакого регламента, с чужой собственностью можно обращаться по-свойски, без уважения к чужому труду, к предпринимательству. И я боюсь, что сейчас это «официальная позиция». Или вот зима, коммунальные службы свою работу не делают, мы все счищаем сами. Видимо, у тех, кто пишет эти бесконечные жалобы складывается ощущение, что наши рестораны открылись сами по себе, процветают сами по себе, а их владельцы не вкалывают, а получают все по мановению волшебной палочки. Наверное, это наследие СССР и полная безответственность людей на местах. И при этом другие органы власти понимают, что для туризма и развития города рестораны – часть Петербурга, лицо города, может, не такая духовная, как Эрмитаж, но тем не менее, зачем убивать огромный канал инвестиций в его развитие, мне непонятно».
Игорь Мельцер
Совладелец La Perla Seafood
«Проверки проходят регулярно. Это часть работы любого ресторатора. Особенно, если твое заведение находится по соседству с еще несколькими ресторанами в жилых домах. Рубинштейна – самый яркий тому пример. Каждая жалоба – отдельная проверка. Для ресторанов на Рубинштейна это уже давно не новость».
Евгений Хитьков
Совладелец «Винного шкафа»
«Винный шкаф» проверял Роспотребнадзор по требованию соседей. Причина, на мой взгляд, следующая: мы просто их не устраиваем. Нарушений у нас не выявили. К тому же, мы закрываемся в 23:00, в выходные работаем до полуночи, то есть не являемся источником шума. Наверное, дело в том, что наша ресторанная сфера слишком молодая. В Европе рестораны старше жителей, они родились, у них под окнами был винный бар или сырная лавка, они умрут, а этот бар и сырная лавка будут стоять и их никто не тронет, а у нас не было ничего, поэтому такое вечное противостояние рестораторов и соседей. Наверное, это нормальное развитие любой индустрии в постсоветской стране. Конечно, бывает, что виноваты сами рестораторы: проблемы с вытяжкой, оркестр по вечерам без согласования с соседями – сомнительное решение. И мне кажется, всегда нужен конструктивный диалог. Хотя о чем речь, если жалуются даже на кофейни».
Евгений Лакоткин
Совладелец Subzero
«Проверок в последнее время стало гораздо больше. У этого несколько сторон. На улице Рубинштейна по-прежнему много коммунальных квартир, у домов разрушаются фасады, парадные не ремонтируют и так далее. Жители объединяются, чтобы добиться какой-то справедливости. Когда мы начинали строить Subzero, мы со всеми познакомились, рассказали, что и зачем мы открываем, так что к нам с проверками не приходили. Единственное, жаловались на шум и обвиняли нас в том, что у нас техноклуб, хотя это не так. Выяснилось, что прямо над нами живет очень милая, интеллигентная женщина, и в той комнате, что прямо над Subzero, прохудился паркет и слышно абсолютно все. Мы поговорили с ней и решили отремонтировать ей полы. Женщина осталась очень довольна и больше не жалуется. Но на Рубинштейна есть совсем тяжелые случаи столкновений соседей и владельцев заведений, действительно, дома-памятники, культурное наследие, которое разваливается у всех на глазах, а на первых этажах открывается очередной ресторан и, конечно же, он оказывается крайним. Но ответственные рестораторы ремонтируют свои помещения и фасады домов, чистят снег, сбивают лед и создают привлекательный облик города».
Алексей Родионов–Зражевский
«Первая волна официальных проверок всей улицы началась еще до Нового года. И она продолжается. В начале улицы действительно бывают разборки, видимо, решили показать, что в городе наведут порядок. История с соседями – отдельная ситуация. Я бы не стал связывать закрытие некоторых проектов только с этим. В целом, январь и февраль – мертвый сезон, и если ты не попал с концепцией, в любом случае закроешься из-за убытков».
Фото: http://blog.yababay.ru, архивы пресс-служб
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