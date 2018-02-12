Где есть блины: 10 лучших спецпредложений на Масленицу в ресторанах Петербурга

«Банщики»

В русском ресторане позиции, за которыми точно стоит прийти в масленичную неделю, есть и в постоянном меню — мы выбираем блины с домашним вареньем и шестью видами абхазского меда, с картошкой и вешенками, блинный торт с шоколадным муссом и пшеничные с красной икрой, перепелиными яйцами и сметаной. Шеф-повар Станислав Левохо, победитель ресторанной премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» в номинации «Прорыв года среди молодых профессионалов», сделал и авторские версии — с гастрономией из местной коптильни: блины с сыром, грибами и домашней ветчиной и ржаные с копченой треской и картофелем. Обратите внимание на спецпредложение: дюжину блинов на компанию отдадут за 490 рублей.