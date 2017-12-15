Забудьте о каберне и совиньон! Вот 4 новых сорта вина, которые скоро будут пить все
Один из лучших винных критиков страны Юлия Тарнавская учит, что надо искать в картах вин в ресторанах города. Все, что нужно в 2017 году знать про тренд на вино, читайте в нашей винной азбуке.
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Гора Этна
Нерелоло маскалезе
Красный сорт винограда, автохтон склонов Этны. Кажется, что раз Сицилия — юг, то все вина там жаркие и яркие, точно пародии на темпераментных местных. Не тут-то было. Виноградников выше 1000 метров над уровнем моря на вулкане нет, но климат на его склонах отличается от равнинного. Этнийские вина — тонкие, элегантные, породистые. «Нерелло маскалезе» — соблазнительная разливная малина с очень легкой, мобилизующей горчинкой. В Social Club, скажем, ищите нерелло маскалезе 2013 года в разделе After Work Wine.
Альянико
Этот красный виноград в итальянскую Кампанию греки завезли еще в VII–VI веках до н.э. И даже название его будто бы означает «эллинистический». На вкус это шоколад и миндаль, полынь и ежевика, чуть выдохшийся табак и лакрица. Благородные, густые, бархатные вина из «альянико» нередко сравнивают с лучшими бароло. Хотя, объективно, сходства не много. Разве что высокая цена и породистость.
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«Воевавший» с гамэ герцог Бургундский
Гамэ
Не каждый виноград может похвастаться тем, что с ним боролся лично герцог Бургундский, которому показалось, что «гамэ» потеснил «пино нуар». Столетия опалы оставили «гамэ» всего один апелласьон — Божоле. Все эти бананы, фиалки, давленая малина, умирающие розы и железистый привкус крови в лучших божолезских винах — от «гамэ». Не забывайте охлаждать перед подачей, кстати. А еще «гамэ» — любимый сорт виноделов-экспериментаторов, где он удесятеряет силы и укутывает пьющего огромным, чуть колючим одеялом. В «На вина!», например, под гамэ отведена целая полка — ее постоянно пополняют привезенными с виноградников местности бутылками.
Кернер
Герой Альто-Адидже и Южного Тироля, встречается в Швейцарии и Австрии и почти никогда в Германии, где этот белый сорт вывели в 1929 году. Назвали бастарда «рислинга» и «скьявы» в честь врача, писавшего оды во славу вин. Плотные, полнотелые вина из «кернера» благоухают белыми персиками и грушами, грейпфрутами и едва-едва — мускатным орехом.
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