Гамэ

Не каждый виноград может похвастаться тем, что с ним боролся лично герцог Бургундский, которому показалось, что «гамэ» потеснил «пино нуар». Столетия опалы оставили «гамэ» всего один апелласьон — Божоле. Все эти бананы, фиалки, давленая малина, умирающие розы и железистый привкус крови в лучших божолезских винах — от «гамэ». Не забывайте охлаждать перед подачей, кстати. А еще «гамэ» — любимый сорт виноделов-экспериментаторов, где он удесятеряет силы и укутывает пьющего огромным, чуть колючим одеялом. В «На вина!», например, под гамэ отведена целая полка — ее постоянно пополняют привезенными с виноградников местности бутылками.