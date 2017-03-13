Бары Петербурга: места с самим редким алкоголем

«Сидрерия»

Сидр часто пьют те, кому все, что крепче или горше, уже не по душе, но есть и истинные ценители продуктов брожения яблок, груш или даже айвы. Все они при этом встречаются в одном месте — где собрано более ста видов бутылочного и двадцать два сорта разливного сидра из Англии, Франции, Эстонии, Ирландии, Бельгии и России — в том числе горнокузнецкий или алтайский.