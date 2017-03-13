Бары Петербурга: места с самим редким алкоголем

Продкладывая барные маршруты для любого случая, мы даем адреса, по которым ходят не простые пользователи, а алкогики, точно знающие, где искать драгоценные раритеты — домашние эссенции, херес, выдержанный на кавказской ольхе и фиалковый физ с облаком из ультрамариновой сахарной ваты.

  • Коктейль Milk Julep в баре Tipplers

Tipplers

Перечисляем главные достоинства места в стиле стимпанк. Во-первых, изобретательные бармены Максим Трубачев и Алексей Голощапов. Во-вторых — экспериментальные коктейли, для которых вручную делают настойки, ликеры, эссенции и пюре. В-третьих, режим работы до шести утра: в будний день глубоко ночью вы интересно выпьете только здесь.

Бар Tipplers
Узнать подробнее
   

 

Dead Poets

Взрослый бар живет размеренно: сюда приходят на десятки сортов виски, сербские закуски или послушать джаз или лекцию на тему вроде «Проблемы эротического тела в кинематографе». Свои творческие вечера площадке уже доверили Татьяна Москвина, Борис Аверин и Александр Секацкий.

Бар Dead Poets
Узнать подробнее
   

 

Imbibe

Продвинутый коктейльный бар, по-хорошему замороченный на ингредиентах и подаче: херес выдерживают на кавказской ольхе, премиксы — в бочке, а фиалковый физ украшают облаком из ультрамариновой сахарной ваты. Старания местных барменов оценил Борис Гребенщиков, регулярно заходящий сюда за сауэром.

Бар Imbibe
Узнать подробнее
   

 

Redrum

Пивной крафтовый бар, отказавшись от внешнего сходства с пабом, привлек самую широкую аудиторию к знакомству с имперскими и шоколадными стаутами, IPA и APA, квадрюпелями и барливайнами: рекордные двадцать четыре крана, таблица крепости и горечи сортов в размер менделеевской и аншлаги каждый вечер.

Бар Redrum
Узнать подробнее
   

 

«Сидрерия»

Сидр часто пьют те, кому все, что крепче или горше, уже не по душе, но есть и истинные ценители продуктов брожения яблок, груш или даже айвы. Все они при этом встречаются в одном месте — где собрано более ста видов бутылочного и двадцать два сорта разливного сидра из Англии, Франции, Эстонии, Ирландии, Бельгии и России — в том числе горнокузнецкий или алтайский.

Бар «Сидрерия»
Узнать подробнее
   

 

  • Херес с изюмом в трюфельном масле в баре «Полторы комнаты»

«Полторы комнаты»

В баре с бюстом Бродского на стойке проповедуют принцип perfect serve: к чистому напитку или коктейлю сервируют подходящую к ним закуску. К виски — горький шоколад, к хересу — сладкий изюм, к полугару — бородинский с огурцом и килькой.

Бар «Полторы комнаты»
Узнать подробнее
   

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В сети появилась короткометражка о петербургских барах

Артем Балаев («О, да! Еда!») запускает барный фестиваль «Бокал и рюмка»

Как француженка стала лучшим барменом планеты

4 причины пойти на Moscow Bar Show в Петербурге

В Петербурге пройдет барная премия Barproof Award

На улице Белинского откроется бар St. Martin

На Думской улице откроется клуб Four Rooms

6 тенденций коктейльной культуры