Продкладывая барные маршруты для любого случая, мы даем адреса, по которым ходят не простые пользователи, а алкогики, точно знающие, где искать драгоценные раритеты — домашние эссенции, херес, выдержанный на кавказской ольхе и фиалковый физ с облаком из ультрамариновой сахарной ваты.
Бары Петербурга: места с самим редким алкоголем
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Коктейль Milk Julep в баре Tipplers
Tipplers
Перечисляем главные достоинства места в стиле стимпанк. Во-первых, изобретательные бармены Максим Трубачев и Алексей Голощапов. Во-вторых — экспериментальные коктейли, для которых вручную делают настойки, ликеры, эссенции и пюре. В-третьих, режим работы до шести утра: в будний день глубоко ночью вы интересно выпьете только здесь.
|Бар Tipplers
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Dead Poets
Взрослый бар живет размеренно: сюда приходят на десятки сортов виски, сербские закуски или послушать джаз или лекцию на тему вроде «Проблемы эротического тела в кинематографе». Свои творческие вечера площадке уже доверили Татьяна Москвина, Борис Аверин и Александр Секацкий.
|Бар Dead Poets
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Imbibe
Продвинутый коктейльный бар, по-хорошему замороченный на ингредиентах и подаче: херес выдерживают на кавказской ольхе, премиксы — в бочке, а фиалковый физ украшают облаком из ультрамариновой сахарной ваты. Старания местных барменов оценил Борис Гребенщиков, регулярно заходящий сюда за сауэром.
|Бар Imbibe
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Redrum
Пивной крафтовый бар, отказавшись от внешнего сходства с пабом, привлек самую широкую аудиторию к знакомству с имперскими и шоколадными стаутами, IPA и APA, квадрюпелями и барливайнами: рекордные двадцать четыре крана, таблица крепости и горечи сортов в размер менделеевской и аншлаги каждый вечер.
|Бар Redrum
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«Сидрерия»
Сидр часто пьют те, кому все, что крепче или горше, уже не по душе, но есть и истинные ценители продуктов брожения яблок, груш или даже айвы. Все они при этом встречаются в одном месте — где собрано более ста видов бутылочного и двадцать два сорта разливного сидра из Англии, Франции, Эстонии, Ирландии, Бельгии и России — в том числе горнокузнецкий или алтайский.
|Бар «Сидрерия»
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Херес с изюмом в трюфельном масле в баре «Полторы комнаты»
«Полторы комнаты»
В баре с бюстом Бродского на стойке проповедуют принцип perfect serve: к чистому напитку или коктейлю сервируют подходящую к ним закуску. К виски — горький шоколад, к хересу — сладкий изюм, к полугару — бородинский с огурцом и килькой.
|Бар «Полторы комнаты»
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