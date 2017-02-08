Ужины по сет-меню

В ресторане «Блок» в каждом блюде «Сердечного сета» используют продукт-афродизиак: среди позиций — японская устрица с малиновым граните, белые и черные равиоли с раковыми шейками и соусами биск и шампань и тартар из гребешка со спаржей и огурцом на подушке из копчённой сметаны.

В Jerome Антонио Фреза будет готовить сет, включающий, кроме прочего, тартар из говядины, скумбрию с маринованным цикорием, осьминога или говяжью грудинку — на выбор и десерт с мороженым из соленой карамели: все это за вполне выгодную цену в 1990 рублей. Еще неплохое по цене предложение — сет в Amo Cucinare: как говорится, шесть блюд, но за три. Среди них — равиоли с бычьими хвостами, гигантская креветка с гаспаччо из арбуза, филе группера с цитрусовым маслом и клубничное сердце с малиновым снегом.

Провести молодежные свидания приготовились в Ketch Up Burgers. В ужин входят четыре мини-бургера в розовой булке с котлетами из мраморной говядины. На сладкое — два бокала шампанского и десерты с домашним зефиром, ванильным заварным кремом, крошкой миндального печенья, миндальным бисквитом и вишневым соусом.