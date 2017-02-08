Лучшие спецпредложения в ресторанах Петербурга — от ужинов с билетами в театр до устриц по себестоимости.
15 предложений ресторанов в День святого Валентина
Лучшие спецпредложения в ресторанах Петербурга — от ужинов с билетами в театр до устриц по себестоимости.
Ужины по сет-меню
В ресторане «Блок» в каждом блюде «Сердечного сета» используют продукт-афродизиак: среди позиций — японская устрица с малиновым граните, белые и черные равиоли с раковыми шейками и соусами биск и шампань и тартар из гребешка со спаржей и огурцом на подушке из копчённой сметаны.
В Jerome Антонио Фреза будет готовить сет, включающий, кроме прочего, тартар из говядины, скумбрию с маринованным цикорием, осьминога или говяжью грудинку — на выбор и десерт с мороженым из соленой карамели: все это за вполне выгодную цену в 1990 рублей. Еще неплохое по цене предложение — сет в Amo Cucinare: как говорится, шесть блюд, но за три. Среди них — равиоли с бычьими хвостами, гигантская креветка с гаспаччо из арбуза, филе группера с цитрусовым маслом и клубничное сердце с малиновым снегом.
Провести молодежные свидания приготовились в Ketch Up Burgers. В ужин входят четыре мини-бургера в розовой булке с котлетами из мраморной говядины. На сладкое — два бокала шампанского и десерты с домашним зефиром, ванильным заварным кремом, крошкой миндального печенья, миндальным бисквитом и вишневым соусом.
Акции
Отличное прекрасное предложение парам сделал отель «Кемпински Мойка 22»: там опция «В подарок любимым» включает в себя две ночи проживания, шампанское, завтрак, поздний выезд и бесплатный СПА — это действует аж до 30 апреля 2017. А в сам красно-сердечный день календаря — ужин в «Бельвью Брассери» с запеченными устрицами с муссом из шампанского, сибасом с соусом из пармезана, молочной телятиной и сердцем-десертом с муссом из розы: все это за 8500 за двоих.
Хороший подарок организовала The Repa ― балет «Ромео и Джульетта» на новой сцене Мариинского театра и ужин на двоих по сет-меню в исполнении шеф-повара Юрия Копалина: «Театр + Ужин» на двоих — 12 000 рублей, если вы влюблены в себя, то на одного предложение действует — за 6 000. В Charlie — дальневосточные устрицы по специальной цене 110 рублей и кавер-джаз-группа Birds band, в загородном «Олене» будут блюда «Все пополам», а в «Двух палочках» на Невском, 47 — конкурс на самый долгий поцелуй: обладателям самых натренированных лицевых мышц — годовой абонемент в сеть и путешествие на двоих.
Атмосфера
Один из самых эффектных вечеров в городе, безусловно, 14 февраля намечается в ресторане Sintoho — мало того, что это и так пятизвездочная локация Four Seasons, так еще и без того выразительные интерьеры декорируют дизайнерскими бабочками и фигурами влюбленных из китайской легенды о паре, превратившейся в мотыльков. В специальном сет-ужине в этот день в том числе — сашими из дикого лосося, суп с креветками, мраморная говядина и кумкват с сорбетом из зеленого чая. Оформление соседнего Percorso посвятят паре Марка Антония и Клеопатры, там на ужин — красные креветки с черной икрой, артишоки с гребешками и паста с устрицами, в Tea Lounge разобьют райский сад.
Особенно плотный резерв на 14 февраля традиционно в панорамных ресторанах. На Васильевском в «Я люблю» — живая музыка, свечи и розы, на «Этаже 41» — тоже бэнд, подарки, фотозона и спецменю от бар-менеджера и шеф-кондитера. Музыкальное сопровождение вечера будет везде: за испанской гитарой пожалуйте в Stroganoff Steak House, за репертуаром фестиваля в Сан-Ремо — в «Метрополь», за серенадами — в «Географию: там также сердца развесят и добавят в коктейли афродизиак.
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