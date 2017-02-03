Мы составили для любителей моллюсков расписание с самыми выгодными акциями в ресторанах города по дням недели.
Мы знаем, где поесть устриц в Петербурге
Каждый день
В уважаемых рыбных ресторанах Porto Maltese российские устрицы размера L в дневное время c 12:00 до 17:00 отдают за 190 рублей, в вечернее, после 17.00 – за 290. Размер XL, соответственно, будет на сто дороже: днем ими торгуют за 290 рублей, вечером — за 390. Нужно заранее уточнять, в каком из заведений сети акция актуально на данный момент — сейчас, например, она действует только в ресторане на Васильевском острове. В заведениях Ginza и Terrassa ежедневно продают моллюсков с собой с пятидесяти процентной скидкой, а в ресторане Port при покупке бутылки французского шампанского дюжину устриц дарят, но просят заранее узнавать о наличии устриц при бронировании столика.
Вторник
В тяжелый день понедельник, видимо, не до устриц, но уже во второй день недели ценными моллюсками за считаемые деньги начинает обеспечивать город ресторанный холдинг Ginza. В Terrassa и «Гастрономика» новозеландские устрицы в этот день идут за 249 рублей за штуку против обычных 690 и 590 соответственно, в Ginza — 50% скидка. «На речке» вообще во вторник, можно сказать, демпинг — моллюсков отдают по 160 рублей, тогда как обычная цена — 360.
Среда
В середине недели за устрицы отвечает гиперактивный шеф Александр Белькович. На «Устричной party» в его «Белке» он обещает свежайшие дальневосточные скальные дикие устрицы по 230 рублей и специально подобранные вина по демократичным ценам.
Четверг
Рыбный день любители устриц в календарях могут отмечать красным. В The Repa щедро предлагают крымские, сахалинские, дальневосточные и краснодарские устрицы по отличной цене от 150 рублей за штуку: хороший повод сравнить виды. Черноморские — маленькие, солено-сладкие, хорошо сбалансированные, сахалинские большие, с кремовой текстурой, а дальневосточные устрицы славятся орехово-арбузным послевкусием. В Sunday Ginza в этот день новозеландских моллюсков отдают по демократичным 199 рублей. В «Этаже 41» — свои устричные четверги: там в этот день завозят моллюсков — в последний раз компания La Maree поставила свежайшую «Касабланку».
Пятница
По пятницам тоже много, где завоз по расписанию. Японские и дальневосточные моллюски появляются в Gastroli — обязательно в сопровождении диджей-сета. Появляются в этот день они и в «Марсельезе» напротив Елагина острова, но на Крестовском острове свои понятия о скидках — одна устрица стоит 420 рублей, но можно сэкономить, взяв «Сэт эгоиста» — три штуки за 1100 рублей. В «На речке» тоже скидки — дают 50%, когда заказываешь дюжину.: то есть одиннадцать штук, например, будет стоить 3960, а двенадцать — 2160.
Выходные
В субботу начинать уикенд имеет смысл в респектабельном Stroganoff Steak House – там по субботам полдюжины устриц и бокал белого вина отдают за 1500 рублей. В воскресенье надо идти в рыбные заведения, где устрицам отведено чуть ли не центральное место в меню, и на весь устричный сезон действует спецпредложение «Два к одному»: в La Perla Fish House на Марата, 54 и в Meltser Fish House на Школьной улице, 14 в последний день недели — две одинаковые устрицы по цене одной.
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