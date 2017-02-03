Каждый день

В уважаемых рыбных ресторанах Porto Maltese российские устрицы размера L в дневное время c 12:00 до 17:00 отдают за 190 рублей, в вечернее, после 17.00 – за 290. Размер XL, соответственно, будет на сто дороже: днем ими торгуют за 290 рублей, вечером — за 390. Нужно заранее уточнять, в каком из заведений сети акция актуально на данный момент — сейчас, например, она действует только в ресторане на Васильевском острове. В заведениях Ginza и Terrassa ежедневно продают моллюсков с собой с пятидесяти процентной скидкой, а в ресторане Port при покупке бутылки французского шампанского дюжину устриц дарят, но просят заранее узнавать о наличии устриц при бронировании столика.