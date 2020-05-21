Филиппова уточнила, что резкий рост продаж водки в марте и начале апреля был вызван тем, что горожане скупали ее для дезинфекции из-за того, что обычных антисептических средств было практически не найти в магазинах и аптеках Петербурга.

Теперь же этот тренд «быстро сошел на нет». По словам Филлиповой, сейчас в городе более явной стала «тенденция к потреблению качественного вина, причём не самого низкого ценового сегмента», а также иного слабого алкоголя вроде пива.

Представитель торгово-промышленной палаты объясняет это с закрытием баров и ресторанов Петербурга из-за пандемии коронавируса. Жители города больше не могут ходить в знакомые места, но при это все равно испытывают «интерес к качественному некрепкому алкоголю».



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