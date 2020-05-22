Закон о «наливайках» вступил в силу. Ночные алкомаркеты теперь закроют? Что будет с барами? – Отвечает юрист

Закон правда поможет победить «наливайки»? «РосАл» закроется?

Победит ли закон «наливайки» сказать сложно: мы не знаем площадей, которые отведены под залы обслуживания, например, в «РосАле» и аналогичных заведениях. Неизвестно также, есть ли у них возможность увеличить эту площадь, если понадобится.

Могу сказать точно одно – популистские меры часто работают совсем не так, как предполагалось изначально. Возможно, среди закрывшихся окажутся и недобросовестные предприниматели. Но я практически уверена, что нововведения серьезно ударят по огромному количеству вполне добропорядочных рестораторов, тогда как нарушители закона найдут способы и дальше уходить от ответственности. Не секрет, что в ряде магазинов можно купить алкоголь в ночное время, хотя формально это уже запрещено. Исторический опыт США и СССР демонстрируют нам, что «сухой закон», «антиалкогольные кампании» и тому подобные запреты лишь переводят бизнес и граждан на теневую сторону, за грань закона, разрушают экономику, повышают рост социальной напряженности и подрывают доверие к власти, но не снижают фактически уровня алкогольного потребления или количества правонарушителей.