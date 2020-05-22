В России 5 мая вступил в силу Федеральный закон № 145-ФЗ, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах. По словам законодателей, его цель – победить так называемые «наливайки» — небольшие полулегальные рюмочные на первых этажах жилых домов, продающие алкоголь по ночам. Еще на стадии обсуждения против закона высказывались и вполне законопослушные рестораторы, обеспокоенные тем, что новые правила коснутся и их. О том, что означает для горожан и бизнеса новый закон и рискует ли Петербург потерять звание барной столицы, «Собака.ru» расспросила Светлану Гузь – управляющего партнера бюро юридических стратегий Legal to Business.
Закон о «наливайках» вступил в силу. Ночные алкомаркеты теперь закроют? Что будет с барами? – Отвечает юрист
Что это вообще за закон и зачем он нужен?
Светлана Гузь
Управляющий партнер Legal to Business
Авторами законопроекта является группа депутатов, в основном из фракции «Единая Россия». Основная цель закона – ограничить работу так называемых «наливаек». Это расположенные в жилых домах алкогольные магазины, которые ночью «перепрофилируются» под кафе и продолжают продавать спиртное, что запрещено. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своих выступлениях отмечал, что ему поступало много жалоб на работу таких торговых точек от жителей многоквартирных домов и прилегающих к ним территориях.
Главное ограничение, которое ввел Федеральный закон № 145-ФЗ от 24.04.2020 года, заключается в том, что продажа алкоголя в барах и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, допускается только в заведениях, где площадь зала обслуживания посетителей составляет минимум 20 квадратных метров. При этом субъекты Российской Федерации вправе в рамках местных законов устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах.
Закон правда поможет победить «наливайки»? «РосАл» закроется?
Победит ли закон «наливайки» сказать сложно: мы не знаем площадей, которые отведены под залы обслуживания, например, в «РосАле» и аналогичных заведениях. Неизвестно также, есть ли у них возможность увеличить эту площадь, если понадобится.
Могу сказать точно одно – популистские меры часто работают совсем не так, как предполагалось изначально. Возможно, среди закрывшихся окажутся и недобросовестные предприниматели. Но я практически уверена, что нововведения серьезно ударят по огромному количеству вполне добропорядочных рестораторов, тогда как нарушители закона найдут способы и дальше уходить от ответственности. Не секрет, что в ряде магазинов можно купить алкоголь в ночное время, хотя формально это уже запрещено. Исторический опыт США и СССР демонстрируют нам, что «сухой закон», «антиалкогольные кампании» и тому подобные запреты лишь переводят бизнес и граждан на теневую сторону, за грань закона, разрушают экономику, повышают рост социальной напряженности и подрывают доверие к власти, но не снижают фактически уровня алкогольного потребления или количества правонарушителей.
Региональные власти могут вносить дополнительные ограничения. Они будут это делать?
Мы не знаем. Законодательное собрание Санкт-Петербурга, например, пока так и не приняло в трех чтениях соответствующий местный закон. По данным самих законодателей, в текущей редакции законопроекта требования к залу обслуживания сохраняются на общефедеральном уровне – 20 кв. м., однако депутаты не исключают, что при последующем рассмотрении требования к площади зала обслуживания могут ужесточить.
Все бары в жилых домах теперь закроют?
Нет, все не закроют, но последствия для ресторанного рынка могут быть плачевными. Все будет зависеть от того, какие нормы по площади зала обслуживания установит Законодательное собрание. Если останутся 20 кв. м., большинство заведений выживут. Если же минимальная площадь будет увеличена, может закрыться до половины баров и ресторанов. Это огромная цифра и значительная часть индустрии, которой Петербург по праву гордился, и которая, как минимум, создавала огромное количество рабочих мест.
Под ограничения попадут в основном небольшие авторские бары – тот самый малый бизнес, заботу о котором декларируют власти. Сейчас этот рынок и так находится в тяжелом кризисе из-за пандемии коронавируса, но вместо поддержки он получает лишь новые ограничения.
Значит, это плохой закон?
К закону у бизнеса и экспертов возникло очень много логичных вопросов и претензий:
- Почему именно 20 кв. м., есть ли какие-то объективные критерии для расчета площади зала, кроме статистики конкретного региона?
- Регионам предоставлены неограниченный объем полномочий – отсутствует верхний предел площади зала обслуживания, допускается установление полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции барами и ресторанами, расположенными в многоквартирных домах.
- Как будет трактоваться понятие «прилегающей к жилому дому территории»? Пока какие-либо четкие критерии, например метраж, отсутствуют.
Закон не учитывает, какую долю на рынке занимают «наливайки», и к каким последствиям его принятие приведет для добросовестных рестораторов. Но основная проблема кроется даже не в запрете той или иной деятельности в жилых домах, а в отсутствии баланса между защитой интересов собственников жилых и нежилых помещений. Любая ситуация трактуется в пользу жильцов, в том числе на законодательном уровне. Тогда как защита прав одной группы лиц не должна автоматически ущемлять интересы другой группы. А собственники нежилых помещений имеют те же права и обязанности, что и собственники жилых помещений, платят налоги, создают рабочие места. Как юрист я понимаю, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, но следует помнить, что право и законодательное регулирование служат справедливости и равенству.
Этот закон может повлиять и на рынок аренды нежилых помещений, так как помещения небольшой площади сложно приспособить для ведения иных видов деятельности. Маловероятно, что множество аптек или салонов связи в одном доме будут востребованы, офисы в жилых практически не открывают. Так что многие освободившиеся помещения будут простаивать, что скажется уже на правах их владельцев.
В моем доме работает бар и его посетители мешают мне спать по ночам. Этот закон меня защитит?
Нет, в борьбе за здоровый сон этот закон бесполезен. В финальную версию законопроекта не вошло положение, которое позволяет общему собранию собственников запрещать деятельность общепита, продающего в розницу алкоголь.
Подобные полномочия вызывали обоснованную критику. В частности, уполномоченные комитеты и Правовое управление Госдумы осторожно отнеслись к инициативе передать решение этого вопроса в компетенции собственников. Этот пункт также вызвал критику со стороны бизнеса, поскольку он мог породить резкий рост числа конфликтов между бизнесом и собственниками жилых помещений. Исключение этого условия из финальной редакции закона я бы назвала правильным решением. Довольно странно добивать малый бизнес, куда разумнее на месте законодателей было бы работать в направлении повышения эффективности правоприменительной практики – совершенствовать систему контроля и наказаний за правонарушения.
Так что если у вас шумят под окнами, вам по-прежнему нужно обращаться в полицию, у нее и у других надзорных органов есть все инструменты для того, чтобы успокоить хулиганов. Если же полицейские по каким-то причинам не исполняют своих обязанностей, можно писать жалобы в прокуратуру – уже на действия или бездействие полиции.
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