16 мест, где можно заказать ремесленный хлеб с доставкой в Петербурге

Пекарни

Одна из старейших петербургских пекарен недавно запустила собственную службу доставки. Заказать на дом здесь предлагают более десяти видов хлеба, включая традиционный французский багет, нарядный ржаной хлеб с тыквенными семечка в форме кольца и традиционный скандинаский хлеб со шпротом – измельченными зернами ржи. Если определиться с предпочтениями трудно – можно довериться удаче: в меню «Буше» есть опция «случайный выбор».



Сеть французских пекарен Ôpetit – победитель нашего эксперимента по поиску лучшего в городе круассана, предлагает сразу четыре вида багета. Базовый – «традисьон», который делают на французской муке, и три вариации с добавками – сыром эмменталь, фундуком и беконом или семечками. Также в меню доставки – деревенский «Кампань» и ржаной хлеб из муки грубого помола с добавлением молотой ржи, вымоченной в меду.



Собственный хлеб пекут и в другой профранцузской пекарне Entrée и бесплатно доставляют его по городу (минимальный заказ – 300 рублей). Есть классический багет «Парижский» на французской закваске «Пулиш», есть чиабатта, тесто для которой готовят на оливковом масле, а кроме того – ржано-пшеничный каравай с добавлением семян подсолнечника и кунжута и черный ржаной хлеб с сухофруктами и орехами.



В «Коржов» помимо выпечки, пирогов и дессертов предлагают девять видов хлеба (его можно заказать с бесплатной доставкой от 500 рублей). Есть классика – нарезной батон и ржано-пшеничный каравай, есть деревенский хлеб, который выпекают по французскому рецепту на закваске, а для любителей всего необычного есть фугасс – особая прованская плетенка с оливками и пряными травами.