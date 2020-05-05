Найти качественный хлеб в супермаркете почти невозможно, а отправиться за ним в любимую пекарню – плохая идея в условиях карантин. Но выход есть: «Собака.ru» составила гид по ремесленному хлебу от частных пекарен, ресторанов, кафе и пекарей-энтузиастов, который можно заказать с доставкой на дом.
16 мест, где можно заказать ремесленный хлеб с доставкой в Петербурге
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Ôpetit
Пекарни
«Буше»
Одна из старейших петербургских пекарен недавно запустила собственную службу доставки. Заказать на дом здесь предлагают более десяти видов хлеба, включая традиционный французский багет, нарядный ржаной хлеб с тыквенными семечка в форме кольца и традиционный скандинаский хлеб со шпротом – измельченными зернами ржи. Если определиться с предпочтениями трудно – можно довериться удаче: в меню «Буше» есть опция «случайный выбор».
Ôpetit
Сеть французских пекарен Ôpetit – победитель нашего эксперимента по поиску лучшего в городе круассана, предлагает сразу четыре вида багета. Базовый – «традисьон», который делают на французской муке, и три вариации с добавками – сыром эмменталь, фундуком и беконом или семечками. Также в меню доставки – деревенский «Кампань» и ржаной хлеб из муки грубого помола с добавлением молотой ржи, вымоченной в меду.
Entrée
Собственный хлеб пекут и в другой профранцузской пекарне Entrée и бесплатно доставляют его по городу (минимальный заказ – 300 рублей). Есть классический багет «Парижский» на французской закваске «Пулиш», есть чиабатта, тесто для которой готовят на оливковом масле, а кроме того – ржано-пшеничный каравай с добавлением семян подсолнечника и кунжута и черный ржаной хлеб с сухофруктами и орехами.
«Коржов»
В «Коржов» помимо выпечки, пирогов и дессертов предлагают девять видов хлеба (его можно заказать с бесплатной доставкой от 500 рублей). Есть классика – нарезной батон и ржано-пшеничный каравай, есть деревенский хлеб, который выпекают по французскому рецепту на закваске, а для любителей всего необычного есть фугасс – особая прованская плетенка с оливками и пряными травами.
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Hytte
Пекари-энтузиасты
Polba
Герой нашего материала о пекарях-энтузиастах Игорь Артемьев, владелец семейной пекарни Polba в Вырице делает более 15 видов хлеба из органической муки, которые выпекают в настоящей подовой печи. Есть хлеб из полбяной муки с добавлением семян конопли, фруктовый хлеб с яблоками, грушами, инжиром, фундуком, курагой и виноградом, а также целая линейка безглютенового хлеба. Заказать его в Петербурге можно через сервис доставки фермерских продуктов «Наша ферма».
«Свои слои»
Идеальный вариант для карантина – замороженный хлеб, который можно хранить в морозилке, а потом быстро довести до готовности в духовке. Команда петербургского стартапа «Свои слои» предлагает три варианта такого хлеба на закваске – ржано-пшеничный с зернами подсолнечника, тыквы и кунжута, багет с добавлением грецкого ореха и ржаной – с добавлением овса и льна. При желании хлеб можно заказать уже готовым.
«Они пожрать любят»
Фермерский рынок выходного дня доставляет хлеб от трех частных пекарен. Команда Kolos, например, делает самый полезный – без муки, дрожжей и заквасок – только из пророщенного и измельченного зерна пшеницы с добавлением трав и специй. Классические ржаные кирпичики – продукция пекарей из Хlebsoul, а французские багеты и тартины – дело рук Саши Верещагиной, которая работает в команде «Они пожрать любят».
Hytte
Станислав Шигаев основатель собственной микропекарни Hytte раньше продавал свой выдающийся хлеб из смолотого вручную зерна в кофейне «Смена», а в период карантина запустил в экспериментальном режиме доставку. Как и раньше хлеб Стас печет в ограниченном количестве 1-2 раза в неделю, так что заказывать его лучше заранее.
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Meal
Кафе и рестораны
DuoBand
Домашний хлеб есть в ресторанах DuoBand Дмитрия Блинова – и его можно заказать с доставкой. Вариантов два – темный зерновой хлеб и воздушная чиабатта. Также обратите внимание на брускетты – с лангустинами или пармской ветчиной и баклажаном.
Commons
Свой хлеб на закваске печет и шеф-повар ресторана Commons Антон Абрезов, а к нему предлагает топпинги – риет из макрели, паштет из индейки с клюквенным чатни и хумус из кукурузы с сальсой и халапеньо. Если выбор затруднителен – берите комбо: большую буханку хлеба и три баночки с топпингами.
Meal
Шеф-повар ресторана Meal и главный в Петербурге специалист по ферментации Павел Демин отличный хлеб пек с самого открытия ресторана, а в карантине и вовсе сделал на выпечку главную ставку, временно превратив проект в пиццерию. Но хлеб на фирменной закваске в меню остался.
Probka
Антонио Фреза – шеф-повар ресторанов Арама Мнацаканова закваску для своего фирменного хлеба привез из Италии, и ей около ста лет. На время карантина цельнозерновой хлеб на ее основе можно заказать в ресторане Probka. Кроме того, здесь есть воздушный безглютеновый хлеб, который пекут из специальной муки.
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«Футура»
Animals, «Фартук»
Служба доставки «Локалочка» – изобретение команды ресторана Animals и кафе «Фартук». Хлеб – большой нарядный тартин – ищите в разделе «Лавка». К нему можно сразу же заказать паштет, риеты или просто ароматное сливочное масло – с черемшой или горгонзолой. А еще здесь есть десертный банановый хлеб с ванильным соусом.
«Футура»
Хлеб – сильная сторона ресторана «Футура»: за выпечку здесь отвечает шеф-пекарь Максим Бабич. В обычное время за его румяными тартинами в скандинавском стиле, бриошами, круассанами и ромовыми бабами выстраиваются очереди, ну а на карантине хлеб можно заказать домой.
Kuznyahouse
Испеченный по принципу тартина деревенский хлеб, хрустящий багет с острыми кончиками и идеальную чиабатту заказывайте в Kuznyahouse на Новой Голландии: если добавить к хлебу что-то из закусок, например – маринованные артишоки, вяленые томаты или оливки – получится идеальный завтрак.
Bio My Bio
Новый ЗОЖ-ресторан Матильды Шнуровой еще не открылся, но уже запустил доставку. Среди прочего в меню от шеф-повара Режиса Тригеля есть хлеб – причем не как основа для бутерброда или гарнир к супу, но как отдельное блюдо. Безглютеновый гречишный хлеб, например, подают с пастой из кедровых орехов и кленовым сиропом, а банановый – с арахисовым ганашем.
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