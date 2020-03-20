В связи с эпидемией коронавируса врачи советую как можно реже выходить из дома и поменьше посещать общественные пространства. От привычных походов по магазинам тоже следует по-возможности воздержаться. «Собака.ru» уже рассказывала, что из еды стоит иметь дома во время карантина, а теперь собрала гид по сервисами, предлагающим услугу доставки продуктов на дом.
Где заказать доставку продуктов на дом в Петербурге
«Самокат»
Сколько стоит: бесплатно
Минимальный заказ: (временно) 250 рублей
Где доставляют: большинство районов Петербурга в пределах КАД
Где заказывать: в приложении (Android / iOS)
У сервиса доставки есть собственные склады во всех районах города, что позволяет собирать и доставлять заказы в течение 15 минут. Но это в обычное время. Из-за возросшего спроса сейчас время доставки может быть немного увеличено. Кроме того, на период карантина в службе ввели минимальную сумму заказа в 250 рублей (хотя ранее предлагали бесплатно доставить даже одну шоколадку). Ассортимент товаров довольно широкий: крупы, макароны, бакалея, рыба, мясо, молочные продукты и сопутствующие товары.
Вячеслав Бочаров
Основатель сервиса
«За прошедшие выходные мы заметили увеличение общего числа заказов в Санкт-Петербурге на 25%. C ростом популярности доставки еды на дом вырос и средний чек — на 17%. «Самокат» ежемесячно растет на 30 % за счёт подключения новых территорий, развития ассортимента и усилий маркетинга, поэтому к увеличению нагрузки мы были готовы. Для поддержания сервиса на высоком уровне мы продолжаем нанимать новых курьеров. Сейчас проблем с оперативной доставкой у нас нет.
В качестве мер профилактики все заказы в «Самокате» доставляются бесконтактно. Бокс с заказом курьер оставляет в нескольких метрах от двери, после чего сообщает о доставке клиенту. Также мы провели инструктаж, обеспечили курьеров дезинфицирующими средствами, масками и перчатками. Мы призываем курьеров быть внимательными к своему здоровью и не допускаем к работе людей с симптомами ОРВИ или гриппа».
«Яндекс.Лавка»
Сколько стоит: бесплатно
Минимальный заказ: только в часы пик
Где доставляют: Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы
Где заказывать: в приложении (Android / iOS), а также в сервисе «Яндекс.Такси»
Новый сервис, запустившийся в Петербурге в начале года. У «Яндекс.Лавки» есть собственные логистические центры-склады, поэтому доставка занимает около 15-20 минут. В часы повышенного спроса вводится сумма минимального заказа – обычно от 250-300 рублей. Ассортимент – как в хорошем супермаркете, есть свежее мясо, рыба и морепродукты, разнообразная бакалея, молочные продукты, соусы и готовые закуски.
Пресс-служба «Яндекс.Лавки»:
«В сервисе экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» в минувшие выходные наблюдался повышенный спрос, в основном на товары длительного хранения – это бакалея, гигиена, детское питание. Мы уже увеличили закупку таких товаров и не ожидаем их дефицита. Пользователи также чаще заказывали готовую еду. Последнее мы связываем с тем, что люди проводят больше времени дома. Также вырос средний чек и количество товаров в корзине. На работу сервиса и интервал доставки высокий спрос не повлиял, курьеров хватает, заказы доставляются за 15 минут. На время действия особых мер в связи с распространением вирусных инфекций мы отменили эксперименты с платной доставкой, чтобы повысить доступность сервиса для всех, кто захочет остаться дома и покупать продукты онлайн. Операционно мы готовы к увеличению спроса. В случае необходимости наши партнерские службы доставки могут выводить на линию больше курьеров.
В обоих сервисах («Яндекс.Лавке» и «Яндекс.Еде») нет наличного расчета и все заказы доставляются бесконтактно. Курьер кладет заказ на термосумку и отходит на расстояние нескольких метров, пока клиент забирает заказ. Все курьеры получили рекомендации по профилактике вирусных заболеваний, средства дезинфекции они могут бесплатно получить в офисах курьерских служб».
iGooods
Сколько стоит: от 249 до 499 рублей в зависимости от веса заказа
Минимальный заказ: 500 рублей
Где доставляют: во всех районах города в пределах КАД
Где заказывать: на сайте, в приложении (Android / iOS)
iGooods занимаются доставкой продуктов из крупных гипермаркетов – Metro, «Лента», Prisma и «Карусель» по ценам магазинов, но с оплатой доставки (она зависит от веса продуктов). Из преимуществ – доставить заказ сервис обещает в тот же день (хотя сейчас случаются перебои) и в точное время (плюс-минус 20 минут). Из недостатков – если в вашем доме нет лифта, подъем на этаж выше третьего оплачивается отдельно. На время эпидемии курьерам и закупщикам выдаются перчатки, действует бесконтактная доставка.
«СберМаркет»
Сколько стоит: от 158 рублей (за заказ до 30 кг)
Минимальный заказ: 1000 рублей
Где доставляют: во всех районах города в пределах КАД
Где заказывать: на сайте, в приложении (Android / iOS)
«СберМаркет» – это бывший Instamart, выкупленный «Сбербанком». В Петербурге сервис доставляет продукты из 5 магазинов – Metro, «Лента», «Ашан», «ВкусВилл», «Азбука Вкуса», но каждый из них представлен только в ближайшем районе. Обычно покупки привозят в тот же день, но сейчас, в связи с возросшей нагрузкой свободные слоты на доставку доступны лишь через 3-5 дней.
Пресс-служба «СберМаркет»:
«Начиная с прошлой пятницы, 13 марта, количество оформленных заказов в «СберМаркете» выросло более чем в 2 раза по всем 40 городам присутствия сервиса – включая Санкт-Петербург. Мы также отмечаем рост среднего чека и среднего веса заказа. Средний чек увеличился на 25% по всей стране и превышает 5100 рублей, а средний вес заказа с 12 марта увеличился на 8 кг по сравнению с обычным временем – до 30 кг.
Сейчас из-за высокого спроса на услугу доставки продуктов питания во многих городах, где работает «СберМаркет», заняты большинство временных слотов для доставки на ближайшие дни. Мы активно работаем над тем, чтобы исправить эту временную ситуацию, улучшить качество сервиса и в самые краткие сроки расширить штат сборщиков и курьеров. Это поможет нам быстрее и эффективнее обрабатывать заказы, поступающие от клиентов, и вернуться к нашим стандартам – доставка в удобный двухчасовой интервал в тот день, который выбирает сам клиент.
Несколько дней назад мы запустили бесконтактную доставку. Если клиент заболел или находится на карантине, то он может при оформлении заказа выбрать опцию «Доставка до двери». В этом случае курьер оставит пакеты с продуктами у двери, позвонит и сообщит об этом, а оплата заказа пройдёт картой онлайн в приложении или на сайте «СберМаркета». Мы уже получаем позитивные отзывы о данном нововведении, в том числе и от находящихся на карантине или в самоизоляции – это профилактика здоровья и клиентов, и наших сотрудников».
«Перекресток»
Сколько стоит: бесплатно
Минимальный заказ: 4000 рублей
Где доставляют: во всех районах города в пределах КАД
Где заказывать: на сайте, в приложении (Android / iOS)
Собственная служба доставки (а также отдельный логистический центр) есть у «Перекрестка». на дом доставляют все товары доступные в магазинах, за исключением алкоголя. Минимальная сумма доставки здесь довольно высока – 4 тысячи рублей, но зато заказ обещают доставить в течение дня.
Пресс-служба «Перекрестка»:
«В связи с высоким спросом на онлайн-заказы мы временно корректируем условия доставки, чтобы сохранить высокий уровень сервиса. Наши мощности работают в полную силу и мы оперативно увеличиваем ресурсы доставки, число машин и курьеров».
«Окей»
Сколько стоит: 49–249 рублей, бесплатно – от 2700 рублей
Минимальный заказ: нет
Где доставляют: во всех районах города, а также в пригородах
Где заказывать: на сайте, в приложении (Android / iOS)
Гипермаркеты доставляют всю представленную в магазинах продукцию (кроме алкоголя, который доступен лишь к самовывозу). Доставка действует и в черте Петербурга, и в ближайших пригородах. Обычно покупки доставляют в тот же день, но сейчас из-за возросшего спроса, свободных слотов не хватает.
«Азбука Вкуса»
Сколько стоит: 99 рублей, бесплатно – от 3000 рублей
Минимальный заказ: 2000 рублей
Где доставляют: во всех районах города, а также в Ленинградской области в пределах 50 км от КАД
Где заказывать: на сайте, в приложении (Android / iOS)
Крупных магазинов у «Азбука Вкуса» в Петербурге не так много, так что пользоваться доставкой есть смысл и в обычное время. Здесь довольно большой выбор премиальных продуктов, в том числе редких соусов, специй и приправ. В то же время, стоимость продуктов первой необходимости в «Азбуке» выше чем в привычных сетевых супермаркетах.
Юлия Лебедь
PR-директор «Азбуки Вкуса»
«В интернет-магазине «Азбуки Вкуса» количество заказов за последнюю неделю выросло в полтора раза, и мы с ними справляемся. Изначально резкий рост спроса вызвал сложности со своевременной доставкой, но мы сумели оперативно увеличить мощности и сейчас режим работы полностью восстановлен. Условия доставки не изменились: в отличие от Москвы, минимальная сумма заказа в интернет-магазине не была увеличена и по-прежнему составляет 2000 рублей.
Повышенным спросом пользуются: из продовольственных товаров: крупы (особенно гречка, киноа и рис), свежезамороженные продукты (овощи, ягоды), консервы в рыбной и мясной гастрономии (говядина тушеная, печень трески, тунец), подсолнечные и оливковые масла, овощные консервы и консервированные закуски, замороженные полуфабрикаты (пицца, наггетсы, круассаны). Помимо категорий, закупаемых впрок, отмечаются дополнительные продажи кулинарии, сладостей (торты, шоколад, пирожные) и кофе. Из непродовольственных: антисептики, антибактериальные спреи, влажные антибактериальные салфетки, туалетная бумага, бытовая химия (средства для мытья посуды и посудомоечных машин, средства для стирки и уборки)».
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