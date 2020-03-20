Где заказать доставку продуктов на дом в Петербурге

Пресс-служба «СберМаркет»:

«Начиная с прошлой пятницы, 13 марта, количество оформленных заказов в «СберМаркете» выросло более чем в 2 раза по всем 40 городам присутствия сервиса – включая Санкт-Петербург. Мы также отмечаем рост среднего чека и среднего веса заказа. Средний чек увеличился на 25% по всей стране и превышает 5100 рублей, а средний вес заказа с 12 марта увеличился на 8 кг по сравнению с обычным временем – до 30 кг.

Сейчас из-за высокого спроса на услугу доставки продуктов питания во многих городах, где работает «СберМаркет», заняты большинство временных слотов для доставки на ближайшие дни. Мы активно работаем над тем, чтобы исправить эту временную ситуацию, улучшить качество сервиса и в самые краткие сроки расширить штат сборщиков и курьеров. Это поможет нам быстрее и эффективнее обрабатывать заказы, поступающие от клиентов, и вернуться к нашим стандартам – доставка в удобный двухчасовой интервал в тот день, который выбирает сам клиент.

Несколько дней назад мы запустили бесконтактную доставку. Если клиент заболел или находится на карантине, то он может при оформлении заказа выбрать опцию «Доставка до двери». В этом случае курьер оставит пакеты с продуктами у двери, позвонит и сообщит об этом, а оплата заказа пройдёт картой онлайн в приложении или на сайте «СберМаркета». Мы уже получаем позитивные отзывы о данном нововведении, в том числе и от находящихся на карантине или в самоизоляции – это профилактика здоровья и клиентов, и наших сотрудников».