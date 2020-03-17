Какие продукты купить, если вам предстоит карантин или самоизоляция?

К чему это приведет в долгосрочной перспективе?

Большей частью дефицит продуктов объясняется тем, что торговые сети просто не справляются с резко возросшей нагрузкой. Как только ажиотажный спрос пойдет на убыль популярные продукты снова вернутся в продажу. Об этом например, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова: «С точки зрения запасов, дефицита не будет в любом случае, так как производство в РФ превосходит потребление. Мы ограничены платежеспособным спросом населения, поэтому у нас достаточно запасов. По нашим данным, заказы поставщиков ритейла не увеличились, только некоторые ритейлеры вышли с запросом на дополнительные, сверх плана, объемы поставок. Это свидетельствует о том, что спрос возрос, но не настолько сильно».

Окей, но закупиться гречкой и макаронами все-таки стоит?

Иметь некоторый запас продуктов дома, пожалуй, действительно стоит. Но не из-за потенциального дефицита, а в связи с карантинными мероприятиями, которые уже вводятся в крупных российских городах. В рамках режима изоляции медики рекомендуют как можно меньше контактировать с другими людьми, а значит от ежедневных походов за продуктами действительно стоит отказаться. Например, можно закупить продукты на две недели (столько длится рекомендованный карантин для вернувшихся из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой).

И сколько килограммов гречки нужно на две недели?

Здесь все зависит от ваших гастрономических привычек. Если в обычной жизни вы почти не едите гречневую кашу, можно и вовсе обойтись без нее. Что касается общих правил, наиболее взвешенную инструкцию о том, какие продукты необходимо иметь на случай самоизоляции, составило федеральное ведомство защиты гражданского населения Германии. Вот рекомендованный им список продуктов на 1 человека в расчете на 14 дней:

28 литров питьевой воды

5 кг круп, хлебобулочных изделий, картофеля, макарон и риса

4 кг консервированных, замороженных и свежих овощей (лучше отдать предпочтение овощам с длительным сроком годности, к ним относится лук, чеснок, цветная и белокочанная капуста, свекла, морковь и другие корнеплоды)

4 кг сухофруктов, консервированных и свежих фруктов (хорошо хранятся апельсины, лимоны, яблоки, груши и пр.)

3,5 кг молока и молочных продуктов

2,1 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка

0,6 кг килограмма растительного и сливочного масла

Дополнительно в разумных количествах стоит купить: сахар, мед, муку, бульонные кубики, сухое печенье и шоколад.

Как все это хранить?

Закупая продукты, помните о ресурсах своего холодильника. Например, если у вас большая морозильная камера, имеет смысл купить больше свежемороженных овощей, мяса и рыбы. Если нет, замените их овощами долгого хранения, овощными, мясными и рыбными консервами.

Ну хорошо. Рацион составили, продукты купили, что можно еще сделать?

Если хватит сил отказаться от алармистских хештегов и подписей (ни к чему сеять панику), можно выложить фотографию ваших запасов в соцсети. Например, как австралиейц с ником Jak2437. На сервисе «Реддит» он опубликовал снимок своего холодильника, на полках которого аккуратно разложены 90 контейнеров с едой. Пост собрал более девяти тысяч лайков.