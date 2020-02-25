3 рецепта с корнеплодами: карамелизированная свекла, морковное пюре и пастернак с квасом

Приготовление

1. Приготовить мороженое. Для этого смешать все ингредиенты и измельчить в блендере до однородной и гладкой текстуры. Приготовить мороженое удобным для вас способом (например, с помощью мороженицы).

2. Приготовить сироп. Карамелизовать сахар до светло коричневого цвета, налить воду и добавить пастернак. Варить сироп до температуры 103С. Процедить.

3. Приготовить тартар из кокоса. Нарезать кокос кубиками 2х2 мм. Добавить мелко порезанную цедру апельсина и лайма. Добавить сок цитрусовых и заваккумировать. Мариновать час. Отделить сок, подсушить кокос.

4. Приготовить желе из пастернака. В теплом молоке растворить подготовленный желатин. Соединить все ингредиенты и измельчить в блендере до однородной и гладкой текстуры. Залить в квадратную силиконовую форму. Заморозить. Растопить белый шоколад. Окунуться в него замороженый кубик, затем обвалять в кокосовой стружке. Убрать заготовку в холодильник на 4 часа.

5. Подготовить пастернак в квасе. Выпарить квас до состояния сиропа. Обжарить запеченный пастернак нарезанный кубиками 0.5 см. Добавить квас.

6. Сервировать блюдо. На тарелку выложить тартар из кокоса, поверх него – пастернак карамелизированный в квасе. Затем желе из пастернака в шоколаде. Сверху положить мороженое.