Два года назад «Собака.ru» составила гид по идеальным петербургским бранчам. С тех пор традиция начинать воскресный день в ресторане или кафе только окрепла. В этой подборке – лучшие новые бранчи, которые появились в городе за последнее время: от похмельного обеда в диско-баре до императорского шведского стола.
7 новых воскресных бранчей в Петербурге
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«Футура»
«Футура»
Модернистское бистро в кластере «Ленполиграфмаш» славится не только замечательными обедами в будние дни, но и нескучными бранчами по выходным, в рамках которых на кухню заступают коллеги из других ресторанов и баров. Разнообразные коллаборации (в это воскресенье, например, с командой AF Brew), винные, коктейльные и пивные дегустации, барбекю-пати летом, лекции – чего только здесь не бывает. Всегда в наличии – чудесный ремесленный хлеб, отличный кофе-фильтр, рикотта с солеными лимонами, фундучный хумус с сальсой из маринованных овощей и грилд чиз с пастрами и кимчи.
По выходным, с 11:00 до 16:00, от 210 рублей
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«Такты»
«Такты»
Новое место силы «Третьего кластера»: по пятницам и субботам в «Тактах» проводят бодрые вечеринки до раннего утра, а уже в с 14:00 ждут своих посетителей на спасительный похмельный бранч – с большой порцией супа кимчи с говядиной, грибами и капустой пак-чой и сетом азиатских закусок. Похожее предложение, к слову, действует и в принадлежащем той же команде баре «Цветочки».
По выходным с 14:00 до 18:00, 400 рублей
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«Траппист»
Рестораны Dreamteam
Команда Dreamteam развивает концепцию суботних и воскресных бранчей во всех своих заведениях, от флагманского мясного ресторана Smoke BBQ (идем есть брискет!) до пиццерии «Форно Браво» на Петроградке. Но нам особенно нравится бранч в «Трапписте» на улице Радищева с мидиями, запеченным камамбером, знаменитыми вафлями «Бенедикт» и рыбой на гриле.
По выходным с 11:00 до 17:00, от 290 рублей
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Vilnis
Vilnis
Идеальная возможность разом попробовать половину литовских специалитетов: национальные картофельные клецки цеппелины с начинкой из свинины или творога, свиные, куриные и картофельные колбаски со шкварками, малосольную балтийскую селедку и жемайчу блинай – отваренную в пиве и запеченную в меду свиную рульку. Бранчи в Vilnis проходят в формате all-you-can-eat: блюда выкладывают на мармитах на большом столе и предлагают без ограничений.
По выходным, с 13:00 до 17:00, 790 рублей
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Paloma Cantina
Paloma Cantina
Мексиканская кантина от бара El Copitas, ставшего в 2019 году № 27 в рейтинге The World’s 50 Best Bars, обратилась к формату бранчей почти с самого запуска, и до сих пор проводит их с завидной регулярностью. По будням ежедневно предлагают традиционный мексиканский бранч, по выходным – устраивают обеды с приглашенными шефами и гастроэнтузиастами.
По воскресеньям с 12:00 до 17:00 (бранчи проходят нерегулярно)
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«Китайская грамота»
«Китайская грамота»
В ресторане «Китайская грамота» каждое воскресенье проходит «Императорский бранч» – уже зарекомендовавший себя в Москве шведский стол с прессованной утиной грудкой, кисло-сладким супом с креветками и курицей, разнообразными дим-самами, а также с приготовленными на азиатский манер коктейлями в неограниченных количествах.
По воскресеньям, с 12:00 до 17:00, 2500 рублей
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«Смена»
«Смена»
Поздний завтрак в «Смене» один из лучших способов начать воскресенье, причем сделать это можно даже на закате: бранч здесь действует с 10:00 до 21.00. Предлагают специальный сет, который меняется каждую неделю, но неизменно включает в себя домашний ремесленный хлеб от пекарни Hytte. Только ради него стоит идти!
По выходным, с 10:00 до 21:00, 400 рублей
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