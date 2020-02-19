18+

7 новых воскресных бранчей в Петербурге

Два года назад «Собака.ru» составила гид по идеальным петербургским бранчам. С тех пор традиция начинать воскресный день в ресторане или кафе только окрепла. В этой подборке – лучшие новые бранчи, которые появились в городе за последнее время: от похмельного обеда в диско-баре до императорского шведского стола. 

  • «Футура»

«Футура»

Модернистское бистро в кластере «Ленполиграфмаш» славится не только замечательными обедами в будние дни, но и нескучными бранчами по выходным, в рамках которых на кухню заступают коллеги из других ресторанов и баров. Разнообразные коллаборации (в это воскресенье, например, с командой AF Brew), винные, коктейльные и пивные дегустации, барбекю-пати летом, лекции – чего только здесь не бывает.  Всегда в наличии – чудесный ремесленный хлеб, отличный кофе-фильтр, рикотта с солеными лимонами, фундучный хумус с сальсой из маринованных овощей и грилд чиз с пастрами и кимчи.

По выходным, с 11:00 до 16:00,  от 210 рублей

 

  • «Такты»

«Такты»

Новое место силы «Третьего кластера»: по пятницам и субботам в «Тактах» проводят бодрые вечеринки до раннего утра, а уже в с 14:00 ждут своих посетителей на спасительный похмельный бранч – с большой порцией супа кимчи с говядиной, грибами и капустой пак-чой и сетом азиатских закусок. Похожее предложение, к слову, действует и в принадлежащем той же команде баре «Цветочки».

По выходным с 14:00 до 18:00, 400 рублей

  • «Траппист»

Рестораны Dreamteam

Команда Dreamteam развивает концепцию суботних и воскресных бранчей во всех своих заведениях, от флагманского мясного ресторана Smoke BBQ (идем есть брискет!) до пиццерии «Форно Браво» на Петроградке. Но нам особенно нравится бранч в «Трапписте» на улице Радищева с мидиями, запеченным камамбером, знаменитыми вафлями «Бенедикт» и  рыбой на гриле.

По выходным с 11:00 до 17:00, от 290 рублей

  • Vilnis

Vilnis

Идеальная возможность разом попробовать половину литовских специалитетов: национальные картофельные клецки цеппелины с начинкой из свинины или творога, свиные, куриные и картофельные колбаски со шкварками, малосольную балтийскую селедку и жемайчу блинай – отваренную в пиве и запеченную в меду свиную рульку. Бранчи в Vilnis проходят в формате all-you-can-eat: блюда выкладывают на мармитах на большом столе и предлагают без ограничений. 

По выходным, с 13:00 до 17:00, 790 рублей

  • Paloma Cantina

Paloma Cantina

Мексиканская кантина от бара El Copitas, ставшего в 2019 году № 27 в рейтинге The World’s 50 Best Bars, обратилась к формату бранчей почти с самого запуска, и до сих пор проводит их с завидной регулярностью. По будням ежедневно предлагают традиционный мексиканский бранч, по выходным – устраивают обеды с приглашенными шефами и гастроэнтузиастами.

По воскресеньям с 12:00 до 17:00 (бранчи проходят нерегулярно)

  • «Китайская грамота»

«Китайская грамота»

В ресторане «Китайская грамота» каждое воскресенье проходит «Императорский бранч» – уже зарекомендовавший себя в Москве шведский стол с прессованной утиной грудкой, кисло-сладким супом с креветками и курицей, разнообразными дим-самами, а также с приготовленными на азиатский манер коктейлями в неограниченных количествах. 

По воскресеньям, с 12:00 до 17:00, 2500 рублей

  • «Смена»

«Смена»

Поздний завтрак в «Смене» один из лучших способов начать воскресенье, причем сделать это можно даже на закате: бранч здесь действует с  10:00 до 21.00. Предлагают специальный сет, который меняется каждую неделю, но неизменно включает в себя домашний ремесленный хлеб от пекарни Hytte. Только ради него стоит идти!

По выходным, с 10:00 до 21:00, 400 рублей

 

Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.

Саша Иорданов,
Комментарии

Наши проекты