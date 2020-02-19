7 новых воскресных бранчей в Петербурге

Модернистское бистро в кластере «Ленполиграфмаш» славится не только замечательными обедами в будние дни, но и нескучными бранчами по выходным, в рамках которых на кухню заступают коллеги из других ресторанов и баров. Разнообразные коллаборации (в это воскресенье, например, с командой AF Brew), винные, коктейльные и пивные дегустации, барбекю-пати летом, лекции – чего только здесь не бывает. Всегда в наличии – чудесный ремесленный хлеб, отличный кофе-фильтр, рикотта с солеными лимонами, фундучный хумус с сальсой из маринованных овощей и грилд чиз с пастрами и кимчи.

По выходным, с 11:00 до 16:00, от 210 рублей