От пасты aglio e olio до эскарго и мороженого: Где есть чеснок в Петербурге

Черный чеснок

Фетиш шеф-поваров с середины 2010-х — ферментированный чеснок: его долго-предолго держат при определенных температуре и влажности, он чернеет и на вкус становится кремово-карамельным, по консистенции — похожим на чернослив. Сперва его доставляли по поварской легенде из монастыря под Ростовом, сейчас же все делают сами в мультиварках. Павел Демин из Meal придумывает с черным чесноком потрясающие соусы — например, к утке.

Ферментированный чеснок — невероятный по концентрации умами натуральный усилитель вкуса, так что доведёт любую гастрономическую композицию до совершенства. Именно так сделал идеолог кондитерской «Вкусные штучки» Кирилл Виноградов со своим крафтовым мороженым: шарик, где соседствуют черный чеснок, десертное вино и моднейший непальский перец тимут — «самое гастрономически серьезное из всей коллекции», по словам самого Кирилла.