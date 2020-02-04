После экстремально теплого января в Петербург, похоже, вернулась зима – самое время согреваться не только снаружи, но и изнутри. Для тех, кому надоели модные фо-бо и рамены «Собака.ru» нашла в петербургских ресторанах пять необычных согревающих супов, о которых вы возможно даже не слышали.
Вместо фо-бо: 5 необычных согревающих супов в ресторанах Петербурга
Вишисуаз с устрицами и беконом в La Perla
Вопреки распространенному мнению к знаменитому французскому курорту вишисуаз прямого отношения не имеет. Создатель супа – повар нью-йоркского «Ритц-Карлтона», который взял за основу классический парижский суп из картофеля, лука порея и сливок. Оригинальный вишисуаз – это летний суп, который едят холодным. Но не всегда! В ресторане La Perla, например, его делают теплым и подают с устрицами и ломтиками обжаренного бекона (460 рублей).
|La Perla
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Чихиртма в Mindal Café
Главный грузинский суп – это, разумеется, жирное и наваристое харчо с рисом, говядиной, орехами и зеленью. Но настоящее произведение кулинарного искусства – не он, а чихиртма – суп-пюре, для которого концентрированный бульон (обычно – куриный) загущают с помощью муки и взбитого яйца. Ввести яичную смесь так, чтобы она не расползлась по тарелке хлопьями, а образовала с бульоном единую сущность – задача непростая. С ней отлично справляются в Mindal Café под руководством бренд-шефа Марины Наумовой. Порция идеального зимнего супа стоит здесь 290 рублей.
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Mindal Café
Лакса с креветками и тофу в Nama
Лакса – южно-азиатская версия рамена, очень популярная в Малайзии и Индонезии. Вариаций супа – бесчисленное множество, но вот вариант, который подают в ресторане Nama под руководством Глена Баллиса: куриный бульон с добавлением креветочной пасты и кокосового молока, прозрачная рисовая лапша, вешенки, мягкий тофу, креветки, яйцо, мята, лист лайма, перечная смесь и лайм (400 рублей).
|Nama
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Чорба в Serbish
Чорба – наваристая и густая сербская похлебка, которую варят из всего, что можно найти дома. В ресторане Serbish на улице Пестеля, традиционный суп готовят в двух вариациях: есть мясная – с телятиной, овощами и трюфельным маслом (350 рублей), а есть рыбная – из трески, с добавлением овощей, паприки и свежей зелени (350 рублей).
|Serbish
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Луковый суп в бистро Le Moujik
Классика французской кухни – ничего лишнего, только лук, бульон, хлеб, сыр и немного белого вина. Луковый суп – идеальный способ согреться и утолить голод, а еще – верное похмельное средство. Именно поэтому в бистро Le Moujik на Фонтанке его можно найти даже в меню завтраков (360 рублей).
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Le Moujik
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