Вместо фо-бо: 5 необычных согревающих супов в ресторанах Петербурга

Чихиртма в Mindal Café

Главный грузинский суп – это, разумеется, жирное и наваристое харчо с рисом, говядиной, орехами и зеленью. Но настоящее произведение кулинарного искусства – не он, а чихиртма – суп-пюре, для которого концентрированный бульон (обычно – куриный) загущают с помощью муки и взбитого яйца. Ввести яичную смесь так, чтобы она не расползлась по тарелке хлопьями, а образовала с бульоном единую сущность – задача непростая. С ней отлично справляются в Mindal Café под руководством бренд-шефа Марины Наумовой. Порция идеального зимнего супа стоит здесь 290 рублей.