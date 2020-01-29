Шеф-повар Илья Бурнасов — о традиционных испанских продуктах

Совладелец и концепт-шеф «Ателье Tapas&Bar»

«Испанская колбаса, которую делают из свинины — в зависимости от региона это может быть либо фарш, либо более крупные куски маринованного мяса. Часто чоризо делают из свиньи иберийской породы, которая пасется среди дубовых рощ (ее мясо традиционно используется для хамона). Второй обязательный ингредиент — красная сухая паприка, которая придает этой колбасе цвет и аромат. Кстати, эта колбаса не обязательно должна быть острой, просто этот вариант более распространен в России.

Чоризо — прекрасный аперитив, который испанцы подают к столу либо соло, либо с багетом. Кроме того, сама по себе колбаса достаточно жирная, и ее можно добавлять в блюда для придания насыщенного вкуса. Все знают тортилью — испанский полусырой омлет, который часто делают с чоризо. На завтраках в «Ателье» мы добавляем ее к скрэмблу (это, кстати, мое любимое блюдо после тренировки!). Еще можно сделать классный похмельный суп из чоризо и печеной красной паприки, густой и наваристый. Блюдам из рыбы и морепродуктов чоризо добавляет пикантности — получается интересное сочетание surf&turf».