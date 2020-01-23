Во всем мире в моду входят безалкогольные джин, ликер, кальвадос и граппа 🤯 Что происходит?

В рамках фестиваля #DryJanuary бармены призывают не пить в январе? Что?!

«Проект #DryJanuary был запущен в 2014 году в Великобритании, как ответ крупных алкогольных холдингов на новый общественный запрос – осознанность и ЗОЖ-движение. Все понимают, что в начале года после всех праздников накапливается определенная усталость, так что для временного отказа от алкоголя лучшего месяца придумать сложно. Для больших алкогольных компаний это также маркетинговый ход – возможность приконектиться к социальной повестке и заодно прорекламировать свои безалкогольные спириты. Например, очень активно проекту помогает команда Diageo, которые некоторое время назад выкупили британский безалкогольный джин и решили распространить его среди самых популярных бартендеров, чтобы они могли экспериментировать.

Вообще на крупных международных барных ярмарках и фестивалях, уже давно стало хорошим тоном иметь в линейке хотя бы 1-2 безалкогольных коктейля. Мы на нашем будущем фестивале St.Peteresburg Cocktail Week тоже добавим их в список напитков обязательных для участия. Это правильно, все большее количество людей не хотят пить, но и из тусовки не хотят выпадать.

Таким образом, здесь все, что называется, объединилось в едином порыве: и маркетинговые стратегии алкогольных компаний, владеющих безалкогольными спиритами, и социальный эксперимент бартендеров, стремящихся к большей осознанности, и характерное для января желание немного перевести дух.

Мы впервые полноценно участвуем в фестивале. Сейчас мы запустили в наших заведениях – в обеих кантинах Paloma в Петербурге и в Казане и в El Copitas Bar – безалкогольные вариации наших коктейлей. К примеру, Freedive на основе ромовой воды и микса сиропов».