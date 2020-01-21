Где есть устриц в Петербурге

Крымские и французские устрицы в кафе «Жиробас»

После переезда с Рубинштейна на тихую Гагаринскую улицу «Жиробас» серьезно обновил концепцию и меню, и стал полноценной французской брассери с мидиями, паштетами, тапенадами и сытными супами. Устриц здесь подают тепловодных крымских (280 рублей), их при желании можно взять запеченными, либо в составе сета с игристым (990 рублей). Кроме того, в кафе иногда поставляют и французских устриц – об их появлении можно узнать из соцсетей.