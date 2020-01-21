Еще пару лет назад мы об этом мечтали, и вот: найти свежих устриц в Петербурге больше не проблема, а специализированные сифуд-бары открываются даже за пределами привычных гастромаршрутов. «Собака.ru» собрала самые интересные предложения – свежие российские, новозеландские, французские и японские моллюски, а также блюда из них – от севиче и устричных коктейлей до ризотто.
Где есть устриц в Петербурге
Новозеландские и японские устрицы в Kuznyahouse
На Новую Голландию поставляют устриц из Новой Зеландии и Японии и подают по классике – на льду с лимоном, соусом из винного уксуса с мелко порезанным луком шалот, ржаными гренками и взбитым сливочным маслом. Одна штука стоит 350 рублей, дюжина – 3 500 рублей.
|Kuznyahouse
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Дальневосточные и французские устрицы в Le Moujik
Под неоновым лозунгом «Liberté, Égalité, Fraternité» на набережной Фонтанки и в самом деле можно поесть французских устриц жилардо (340 рублей), но не каждый день. Равно как и дальневосточные – императорскую (250 рублей) и хасанскую (280 рублей) – их привозят примерно раз в неделю. За поставками удобно следить через соцсети.
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Le Moujik
Ризотто с устрицей и лаймом в Jerome
В ресторане Арама Мнацаканова Jerome, где у руля стоит шеф-повар Антонио Фреза, устрицы идут как сопровождение к ризотто (850 рублей). На классическое белое ризотто выкладывают свежих устриц и заправляют лаймом. При всей простоте блюда, результат – впечатляет, резкий солено-морской устричный дух отлично оттеняет сливочный вкус риса.
|Jerome
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Дальневосточные устрицы в Noir
Новичок на улице Рубинштейна: формат Noir команда описывает емким oysters & champagne bar, но в реальности, место больше похоже на суши-бар с роллами, сашими и поке. Устрицы, впрочем тоже есть – дальневосточные, их отдают по 190 рублей за штуку, а дюжину – за демпинговые 900 рублей.
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Noir
Крымские и французские устрицы в кафе «Жиробас»
После переезда с Рубинштейна на тихую Гагаринскую улицу «Жиробас» серьезно обновил концепцию и меню, и стал полноценной французской брассери с мидиями, паштетами, тапенадами и сытными супами. Устриц здесь подают тепловодных крымских (280 рублей), их при желании можно взять запеченными, либо в составе сета с игристым (990 рублей). Кроме того, в кафе иногда поставляют и французских устриц – об их появлении можно узнать из соцсетей.
|By maison de Жиробас
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Устричные шоты, севиче и моллюски-фламбе в La Perla
В разноформатных ресторанах La Perla Игоря Мельцера на выбор предлагают дальневосточных устриц (170 рублей), императорских в двух размерах (280–380 рублей), хасанских (320-530 рублей), французских «Черный жемчуг» (380 рублей) и три вида японских устриц (380-460 рублей). Помимо классической подачи на льду, здесь моллюсков готовят необычными способами: фламбируют, добавляют в коктейли и делают севиче – например с соусом на основе табаско или имбирем.
|La Perla
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Дальневосточные, новозеландские и французские устрицы в Porto Maltese
Три петербургских ресторана Porto Maltese – часть международной сети со штаб-квартирой в Сербии. Рыбу и морепродукты сюда дважды в неделю доставляют прямыми рейсами из разных частей света и держат в специальной аквасистеме. Устрицы поставляют с Дальнего Востока (350 рублей за 100 граммов), Новой Зеландии (750 рублей), и из Франции (770 рублей). Ассортимент ежедневно меняется, так что о наличии того или иного вида лучше заранее уточнить.
|Porto Maltese
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Устрицы из Японии, Кореи и Намибии в Seafood bar and shop
Возможно лучший ассортимент устриц в городе. В Seafood bar and shop в Парадном квартале только российских дальневосточных устриц предлагают в трех вариантах и десяти размерах (от 80 рублей). Кроме них есть устрицы из Японии, Кореи, Намибии и Новой Зеландии (200-400 рублей). К моллюскам предлагают соусы на основе фруктов, ягод и бальзамического уксуса.
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Seafood bar and shop
Устрицы в авторских соусах в Mr.Bo
Владельцы Mr.Bo шеф-повара Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов подают устриц с открытия, не только с лимоном, но и с авторскими соусами – на основе имбиря, грибов шимеджи или маракуйи (350 рублей).
|Mr.Bo
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Крымские устрицы в Oysters by Cake
Странное название заведения – объясняется просто: устричный бар в Аптекарском переулки открыли хозяйки популярных кафе Cake & Breakfast и Pan & Cake Ксения Медведь и Юлия Антонова. Крымских тепловодных устриц (300-400 рублей) сюда привозят раз в неделю по четвергам, поэтому работает бар только с пятницы по воскресенье.
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Oysters by Cake
Хасанские устрицы в «Юнга seafood & bar»
В арсенале рыбного ресторана «Юнга» на Рубинштейна – дикие хасанские устрицы, которых подают в составе морского плато, а также сетом из трех штук (750 рублей) с лимоном и соусом из лука шалот и винного уксуса.
|«Юнга seafood & bar»
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Российские, французские и японские устрицы в Hunt
Еще одно заведение на Рубинштейна, где есть устрицы. Для живых моллюсков в Hunt оборудовали специальную аквасистему и контактную барную стойку. В меню – российские дальневосточные (320 рублей), японские (380 рублей) и французские устрицы (420 рублей).
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Hunt
Японские, новозеландские и российские устрицы в Lodka
В сифуд-баре Lodka на Жуковского аквасистема с моллюсками занимает половину зала. В аквариуме на три с половиной тысячи литров одновременно содержится 15 видов устриц из Африки, Франции, России, Японии, Новой Зеландии и Северной Америке. Стоимость одной стартует с 120 рублей и доходит до 500.
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Lodka seafood oyster bar
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