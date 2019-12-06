Люля-кебаб, адыгейский шашлык и утки в бочке: три рецепта из книги «Smoke BBQ на даче и дома»

Утка в бочке

Ноу-хау Dreamteam — барбекю в бочках. На нашем фестивале Smoke & Fire в 2017 году на уток, приготовленных в бочках, велась запись, на главном мировом мясном ивенте Meatopia в Лондоне в 2018 году шашлыки, сделанные командой Бурова и Каневского так же, были главными шоустопперами. Этот способ приготовления отец Алексея Каневского Дмитрий подсмотрел еще в 1986 году в аутентичном ресторане в Бирме: в условиях дефицита электричества и газа бирманцы приспособили под гриль бочки. Через много лет, увидев такую же на даче у сына, Дмитрий предложил повторить опыт, и после многочисленных проб технологию восстановили.



4 порции

Утка – 2 кг

Хойсин (паста из черных бобов) — 30 г



Подготавливаем бочку — 200-литровая найдется в садовом или строительном магазине рублей за 500.

Внизу по периметру просверливаем или выдалбливаем гвоздем отверстия. Бочку ставим на кирпичи или другую импровизированную подставку.

Утку не солим, не перчим, но изнутри вымазываем соусом хойсин — это паста из черных бобов, продается в супермаркетах.

Мастерим крепкий крючок и подвешиваем на него под крылья птицу над поддоном на веревку или штангу. Нужно, чтобы кожа у утки высохла: влажной она будет активно вбирать дым и становиться токсичной.

Сушим от 3 часов, а лучше 12. Чтобы мухи или пчелы не слетались, накройте утку марлей.

Жара для одной утки нужно — две совковые лопаты угля. Разжигаем его в мангале или костре, перекладываем в бочку с одной стороны, кладем туда же одно сухое полено.

Утку подвешиваем за крючок на какую-нибудь импровизированную перекладину с противоположной стороны от огня. Закрываем крышкой неплотно, оставив над уткой зазор сантиметров 10-15. готовиться птица будет полтора часа. Проверяем на крыльях: если легко выходят из суставов, значит, пора снимать.

Разделываем птицу и подаем с фирменным соусом BBQ или чимичурри.