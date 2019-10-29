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На улице Рубинштейна открылось бистро Nau — японская кухня от команды ОПГ Добрых дел

На улице Рубинштейна, 28 открылось бистро Nau – новый проект команды «ОПГ Добрых дел» , который заменил паназиатский бар Tent, проработавший на этом месте лишь несколько месяцев. При перезапуске акцент сделали на японской кухне (от суши до раменов),  вине  и коктейлях. 

Кухню бистро возглавил Евгений Викентьев — шеф-экспериментатор, возглавляющий ресторан Hamlet & Jacks и бар «Винный шкаф», шеф-поваром стала Динара Байрутдинова (Hunt). Автор винной карты – Евгений Усачев. Сомелье и номинант ресторанной премии «Что где есть в Петербурге 2019» поделил позиции на японский вкус (с модными в Японии натуральными винами)  и русский — для любителей классики.

  • Говядина с баклажаном и вешенками

  • Болл с лососем

  • Рамен Тонкоцу

Меню отражает концепцию бистро на каждый день. В Nau подают суши нигири, якитори, боулы, рамены, татаки, гедза и другие традиционные японские блюда.  Для вегетарианцев предлагают эдамаме, хэнд-роллы с огурцом и авокадо, маринованный тофу и кешью, цветную капусту с кокосовым соусом и лимоном, баклажан с арахисом и авокадо на гриле — с матча соусом. 

  • Коктейль Cosmo

  • Коктейль When i met kraken

  • Коктейль Not Really Bellini

NAU
Адрес: Рубинштейна, 28
Время работы: Воскресенье-четверг: 13:00—00:00, пятница-суббота: 13:00—03:00
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Дарья Гладких,
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