Меню отражает концепцию бистро на каждый день. В Nau подают суши нигири, якитори, боулы, рамены, татаки, гедза и другие традиционные японские блюда. Для вегетарианцев предлагают эдамаме, хэнд-роллы с огурцом и авокадо, маринованный тофу и кешью, цветную капусту с кокосовым соусом и лимоном, баклажан с арахисом и авокадо на гриле — с матча соусом.