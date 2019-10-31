Рассказываем о самых заметных открытиях уходящего месяца.
Главные открытия октября: 12 новых кафе, баров и ресторанов
Bilbao
Первый в Петербурге ресторан баскской кухни. Но сразу уточним: об аутентичности места можно говорить лишь с натяжкой. Шефа-иностранца в Bilbao выписывать не стали: кухню возглавил начинающий шеф-повар Владимир Горюськов, работавший в Port 2.0 и Gras, а разработать меню помог опытный наставник Илья Кокотовский, который, к слову, стажировался в одном из лучших ресторанов страны Басков – мишленовском Mugaritz.
Если хотите поднять тост за свободную Басконию – альтернатив нет, берите чаколи, белое вино, которое, принято пить из стаканов и разливать с высоты вытянутой руки – для дополнительной аэрации. В том же, что касается еды рекомендуем выбирать блюда попроще: пинчос с перцем и анчоусами или маринованным в зелени ростбифом, традиционную рыбную похлебку мармитако с тунцом, треску пиль-пиль в соусе из сидра, а в финале – выдающийся баскский пирог с вишней.
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Bilbao
«Мойка, 3»
Новый проект от команды ресторана «Банщики» во главе с Григорием Музилем, Екатериной Знак и Ириной Парфеновой в здании Круглого рынка на Мойке, на месте ресторана «Морошка для Пушкина». Меню бренд-шеф Станислав Левохо выстраивает на трех смыслообразующих элементах: локальном продукте, собственном производстве, отточенном в «Банщиках» (хлеб, пельмени, вареники, колбасы и рыба холодного копчения будут исключительно самодельными), и, главное, каверах на мировые гастрономические хиты в русском стиле. Готовят бородинские бао с пастрами и малосольным огурцом, гречневый хумус с икрой из груздей, пельмени с олениной и моченой брусникой и ячневую кашу с угрем , яблоком и стружкой тунца.
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«Мойка, 3»
Under the sea
Суши-бистро на улице Восстания, открытый шеф-поварами Владимиром Паком и Станиславом Соном, до этого успевшими поработать в нескольких японских проектах в Москве. Дуэт радикально уменьшил привычную прослойку риса в нигири и роллах, переработал проверенные рецепты (в «Калифорнию» у них идет мясо камчатского краба, а в «Филадельфию» сливочный сыр подают в виде соуса), а еще ввел в лексикон фуди пару новых слов: например, в меню есть «японское карпачо» узукури из лосося с маринованным дайконом, а еще напоминающая севиче закуска аками тэ – подмаринованные в соусе понзу ломтики тунца с зелеными томатами.
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Under the sea
Nacht wacht
Первый в Петербурге голландский бар – результат неожиданной коллаборации совладельца The Hat Group Сида Фишера и ресторатора Александра Затуливетрова. Оба (пусть и в разной степени) известны, как выдумщики, авторы смелых, а порой и эксцентричных концепций. На этот раз без артистических жестов тоже не обошлось. Анонсируя открытие Nacht wach, Затуливетров рассказывал о ключевом элементе интерьера – репродукции картины Рембрандта «Ночной дозор», и не то чтобы обманул, но… впрочем, это отличная тема для смол-тока с барменом.
По части меню же, признаем, все вышло четко. Восемь сортов нидерландского пива, настойки на женевере и соответствующие закуски: сытное жаркое хаше, пюре из овощей и картофеля стампоот и семь видов классических домашних сосисок (их производство команда The Hat Group довела до совершенства еще в прежних своих проектах). Нет только знаменитой селедки, но владельцы обещают рано или поздно решить и этот вопрос.
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Nacht wacht
Beggroff bakerу
Хорошо сохранившийся и богатый декором классицистический интерьер особняка Бегровых прежде был почти не доступен для рядового посетителя, а вот теперь в холле на первом этаже открылась кофейня Beggroff bakery – новый проект команды Kroo Cafe. Повод не только заглянуть в редкой красоты здание, но и подняться по парадной лестнице – часть столиков расположены на балконе второго этажа. Под стать обстановке – меню и кофейная карта. Последнюю сделали в венском стиле: любой кофе здесь подают в сопровождении блюдца взбитых сливок, а еще делают сладкие кофейные напитки, вроде латте с халвой и апельсинового рафа. На десерт – берите правильные венские штрудели с вишней или яблоком, эклеры и, кажется, самую нарядную ромовую бабу в городе.
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Beggroff bakerу
Новые заведения на Василеостровском рынке
Василеостровский рынок не только запустил в этом месяце долгожданную продуктовую часть, но и обзавелся новыми гастрономическими резидентами. На втором этаже теперь работает бар Salute от команды Imbibe с аперитивами и коктейльными твистами. А в новом пространстве «Центральная площадь» появилось представительство московских проектов «Человек и пароход» и Eggsellent, а также третья в городе кофейня Ôpetit с образцовыми круассанами.
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Василеостровский рынок
«Сад»
Не путать с одноименным рестораном на Петроградке. «Сад» на Воронежской задуман как кофейня-коворкинг, который выглядит точно оранжерея со множеством зеленых растений и может принимать у себя крупные мероприятия, презентации и лекции. Сейчас в заведении готовят кофе (от эспрессо и фильтра до капучино), подают десерты, круассаны и сэндвичи, а также прорабатывают полноценное меню. Всю чистую прибыль учредитель проекта Михаил Пак (арт-пространство «БМ50» и сеть хостелов «Библиотека») обещает отчислять благотворительным организациям. Сейчас он ведет переговоры о сотрудничестве с «Ночлежкой», центром «Антон тут рядом» и Детским хосписом.
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«Сад»
Memo
Ресторан, идеологом которого выступил Леонид Гарбар («Русская рюмочная №1», Stroganoff Steak House, «Фонтанка 30»), а кухню поставил московский шеф-повар Артем Заварницын (Meatless, Correa's). Формально Memo не привязан к какой-либо национальной или региональной кухне, однако важную роль в новом заведении играют гриль и помпейская печь. На гриле готовят все – от классических шашлыков и стейков до кюфте – ближневосточного варианта фрикаделек и осьминогов. В печи выпекают турецкие лепешки пиде и лахмаджун с начинками из сыра, рыбы, мяса и овощей, а также собственный хлеб и фокаччу с томатами и страчателлой.
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Memo
Stereo pub & pizza
Команда пивоварни «Бакунин» («Кафе Бакунин», Rockets&Bishops и Kiosk) пошла по проторенной AFBrew дорожке и открыла собственную пиццерию на Пискаревском проспекте. Главным блюдом в Stereo стала неаполитанская пицца – от классической «Маргариты» до авторских вариаций. Подборка пива внушительная: порядка 500 сортов подают по бутылкам, еще 16 разливают на кранах.
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Stereo pub & pizza
Pane e Salame
Название итальянского ресторана от шеф-повара Паоло Маринуцци на русский язык переводится просто — «Хлеб и салями», но меню в нем, конечно, сложней. Только пиццы – десять видов: от классических Regina Margherita и Prosciutto e Funghi до вариантов с креветками и цуккини или с пармской ветчиной, страчателлой и моцареллой. А кроме того есть паста, лазанья, собственный хлеб и десерты — панакота и тирамису.
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Pane e Salame
Nau
Новый проект команды «ОПГ Добрых дел» на месте паназиатского бара Tent на Рубинштейна. При перезапуске акцент сделали на японской кухне (от суши до раменов), вине и коктейлях. Кухню бистро возглавил Евгений Викентьев — шеф-экспериментатор, возглавляющий ресторан Hamlet & Jacks и бар «Винный шкаф», а шеф-поваром стала Динара Байрутдинова (Hunt). В Nau подают суши нигири, якитори, боулы, рамены, татаки, гедза и другие традиционные японские блюда, есть неплохой выбор вегетарианских блюд, а главное азиатские коктейли и необычная винная карта от сомелье Евгения Усачева.
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Nau
Eat Market
Грандиозный фудхолл на пятом этаже ТРЦ «Галерея», который курирует московская компания Zemskiy Group. В ее портфолио – аналогичные площадки в Москве и регионах, а также разработка нескольких концепций рынков. На площади почти в четыре тысячи квадратных метров – разместилось около 40 ресторанов, баров и кафе, среди которых как уже известные проекты, вроде Bao Mochi, Yoda Express, Easy Hummus, Lavanda Eclair и «Дагестанской лавки», так и новички – пекарня Briosh, итальянский стритфуд Nonna Maria, спешелти кофейня Pa Pa Power и покерия Wave.
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Eat Market
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