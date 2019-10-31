Главные открытия октября: 12 новых кафе, баров и ресторанов

Bilbao

Первый в Петербурге ресторан баскской кухни. Но сразу уточним: об аутентичности места можно говорить лишь с натяжкой. Шефа-иностранца в Bilbao выписывать не стали: кухню возглавил начинающий шеф-повар Владимир Горюськов, работавший в Port 2.0 и Gras, а разработать меню помог опытный наставник Илья Кокотовский, который, к слову, стажировался в одном из лучших ресторанов страны Басков – мишленовском Mugaritz.

Если хотите поднять тост за свободную Басконию – альтернатив нет, берите чаколи, белое вино, которое, принято пить из стаканов и разливать с высоты вытянутой руки – для дополнительной аэрации. В том же, что касается еды рекомендуем выбирать блюда попроще: пинчос с перцем и анчоусами или маринованным в зелени ростбифом, традиционную рыбную похлебку мармитако с тунцом, треску пиль-пиль в соусе из сидра, а в финале – выдающийся баскский пирог с вишней.