Ресторан «Кококо» Матильды Шнуровой переедет на Новую Голландию и обновит концепцию

Совладелица «Кококо»

«С огромной радостью делюсь большими новостями. Ресторан «Кококо» в марте 2020-го года снова переезжает. Теперь мы окажемся в потрясающе красивом пространстве – на острове «Новая Голландия». Для команды «Кококо» пришло время расти и развиваться. Мы прошли увлекательный путь на текущей площадке, набрались большого опыта, развили свои таланты, добились признания и теперь хотим перевоплотиться в новом месте с новыми техническими возможностями в двух концепциях - fine dining и бистро. Это два заведения объединенные единым стилем «Кококо», но с разной концепцией и с разной ценовой политикой, расположенные в одном пространстве здания «Дом 12». Видимо, судьба у «Кококо» такая – обновляться и перерождаться с некоторой периодичностью. Дорогие поклонники и адепты «Кококо», волноваться о будущих изменениях точно не стоит. Пока наш тандем с Игорем Гришечкиным нерушим, с ДНК «Кококо» ничего не случится, а проект и команда только приобретут больше вдохновения и желания взлетать на большие высоты. И еще важное дополнение: я не покидаю адрес на Вознесенском проспекте. На месте нынешнего «Кококо» я открою свой healthy food проект, название которого скоро раскрою. Будет очень много событий и новостей, не переключайтесь».