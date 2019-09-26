Ресторан «Кококо» Матильды Шнуровой переедет на Новую Голландию и обновит концепцию
В новом корпусе «Дом 12» на Новой Голландии в марте 2020 года заработает ресторан «Кококо» Матильды Шнуровой. Для одного из лучших гастрономических проектов Петербурга это будет уже второй переезд: изначально ресторан располагался на улице Некрасова, а два с половиной года назад заработал в отеле SO Sofitel на Вознесенском проспекте.
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Матильда Шнурова
Одновременно с переездом заведение обновит концепцию. Теперь «Кококо» начнет работать в двух концепциях – fine dining и бистро. Объединенные общим стилем, они будут работать в разных ценовых сегментах. Кухню обоих заведений будет по-прежнему возглавлять бренд-шеф Игорь Гришечкин.
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Корпус «Дом 12» на Новой Голландии
Помещение в отеле SO Sofitel на Вознесенском проспекте, 6 команда оставляет за собой. Как сообщила Матильда Шнурова в своем инстаграме, в нем она запустит новый проект в формате healthy food.
Матильда Шнурова
Совладелица «Кококо»
«С огромной радостью делюсь большими новостями. Ресторан «Кококо» в марте 2020-го года снова переезжает. Теперь мы окажемся в потрясающе красивом пространстве – на острове «Новая Голландия». Для команды «Кококо» пришло время расти и развиваться. Мы прошли увлекательный путь на текущей площадке, набрались большого опыта, развили свои таланты, добились признания и теперь хотим перевоплотиться в новом месте с новыми техническими возможностями в двух концепциях - fine dining и бистро. Это два заведения объединенные единым стилем «Кококо», но с разной концепцией и с разной ценовой политикой, расположенные в одном пространстве здания «Дом 12». Видимо, судьба у «Кококо» такая – обновляться и перерождаться с некоторой периодичностью. Дорогие поклонники и адепты «Кококо», волноваться о будущих изменениях точно не стоит. Пока наш тандем с Игорем Гришечкиным нерушим, с ДНК «Кококо» ничего не случится, а проект и команда только приобретут больше вдохновения и желания взлетать на большие высоты. И еще важное дополнение: я не покидаю адрес на Вознесенском проспекте. На месте нынешнего «Кококо» я открою свой healthy food проект, название которого скоро раскрою. Будет очень много событий и новостей, не переключайтесь».
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